Banyonuz için 7 dekorasyon önerisi

Banyonuzu size zevk verecek bir yer haline getirmeniz için birkaç tavsiye...

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Banyonuz için 7 dekorasyon önerisi

Banyo, belki de evde en fazla görmezden gelinen yer olabilir.  Banyonuzu gözünüze hoş gelecek ve size zevk verecek bir yer haline getirmeniz için birkaç tavsiyemiz olacak...

 

Temizlik ve beyaz

Beyaz sizin için çok mu steril bir renk? Bir daha düşünün. Beyaz, diğer koyu veya parlak renklerle çok kolayca eşleştirebileceğiniz bir renktir. Kırmızı veya siyahla kullanabileceğiniz gibi aynı şekilde paslanmaz çelik aksesuarlarla da uyumludur. Banyonuzu temiz, seçkin ve modern gösterir.

 

Setle dekore edin

Birçok insan, hazır takım setlere antipati duyabiliyor. Ama iç mimarlar takım uygulamaların daha müthiş göründüğünü ve dekorasyonun doğru yapıldığı hissi verdiğini belirtiyorlar.

 

KOLAY BANYO DEKORASYONU... Evinizin en çok kullanılan bölüm... SERİN BANYO MODELLERİ En şık en estetik banyo sizin ki...

 

Size özel “deniz”

Eğer deniz manzarasını özlüyorsanız, banyonuzda bu etkiyi yaratabilirsiniz. Duvarlarınız için yumuşak tonlu deniz yeşili, zemin için de altın veya uçuk sarı ile kum efekti verebilirsiniz. Midye gibi kabuklular veya deniz yıldızı süslerini de unutmayın. Ayrıca palmiye veya tropikal bitki desenli duş perdeleri ve halı için de çarşının altını üstüne getirebilirsiniz.

 

Geleneksel tarz

Eviniz genel olarak klasik mobilyalardan oluşuyorsa klasik temalı bir banyo da şık olabilir. Pirinç armatürler, ağaç dolaplar ve eski görünümlü evye gibi detaylar ve hayal gücünüzle çok etkileyici bir banyo yaratabilirsiniz.

 

Minimal ve doğal yaklaşım

Eğer bütçeniz genişse bambudan raflar ve aksesuarlar da tercih edilebilir. Kolayca huzur verici ve rahat bir ortam oluşturabilirsiniz.

 

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Uyumluluk

Duvarda kullandığınız seramikle, lavabo evyesinin malzeme ve dokusu, duş perdesiyle, halının temaları ve renkleri, klozet kapağı ile fırçalık gibi detaylar birbiriyle ve banyonun geneli ile renk, desen ve tema olarak uyumlu olmalı.

 

Eflatun

Bu aralar iç mimar ve tasarımcıların favori banyo rengi eflatun. Bu renk üzerine müthiş dekoratif fikir, detay ve aksesuarlar bulabilirsiniz. Özellikle siyahla birlikte çok etkili bir görünüm sergiliyor.

 

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