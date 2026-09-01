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Giyim

Sezon trendi: Markaların folklorik esintili ürünleri

Bu sezon çiçek işlemeleri ile birlikte kullanılan kumaşlar folk stili rüzgarı estiriyor. İşte markaların dikkat çeken folklorik esintili ürünleri...

Giriş: 01 Eylül 2026, Salı 15:41
Güncelleme: 01 Eylül 2026, Salı 15:41
1

Bu sezon büyük, renkli çiçek işlemeli ceket ve kimonolar hemen her markanın çalıştığı, beğenilen ürünleri arasında yer alıyor. Bu trendi siz de uygulamak istiyorsanız monokrom bir kombinin üzerine alacağınız görseldeki gibi bir ceket ile günlük şıklığınıza folklorik esintiler katabilirsiniz.

Zara

Çiçek işlemeli kimono

4.590,00 TL

2

Görseldeki gibi baskın olmayan folklorik desenli elbiseler bu trendi yakalamanıza yardımcı olacak kombinlemesi kolay ürünlerdir. Bu elbiseyi küçük keten bir çanta ve ipli sandaletler ile kombinleyebilirsiniz.

Zimmermann

Roselight çiçekli mini keten elbise

59.950 TL

3

İddiayı ve rengi seviyorsanız benzer pantolonları tercih edebilirsiniz. Bu ürünü oversize bir beyaz gömlek ile kolaylıkla kombinleyebilirsiniz.

Alemais

Nanci yeşil çiçekli ipek pantolon

41.950 TL

4

Folklorik esintileri ofis stilinizde kullanmak istiyorsanız benzer gömlekleri tercih edebilirsiniz.

Etro

Mavi çiçekli ipek gömlek

39.495 TL

5

Şehir stiline uygun hem şık hem trend bir görünüm için görseldeki gibi bir elbise tercih edebilir. Katılacağınız etkinliğe göre ayakkabı ve çanta tercihinizi yapabilirsiniz.

H&M

Bağcık detaylı ve oyuklu elbise

2.999,00 TL

6

"Trendlerden geri kalmayayım ancak çok desenli parçalar da bana göre değil" diyorsanız böyle bir kemer tercih edebilirsiniz.

Lefties

Çiçek işlemeli kemer

520,00 TL

7

Bir kot bir gömlek ile folklorik esinti yakalayamazsınız ancak böyle bir çanta kullanarak trend bir parçaya sahip olabilirsiniz. Folklorik stile dair daha fazla bir şeyler okumak istiyorsanız tıklayın!

Pull and Bear

Çizgili ve çiçek işlemeli tote çanta

1.790,00 TL

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