Duvar boyamanın incelikleri...

Oda nasıl boyanır?

Evinizde değişiklik yapmayı mı düşünüyorsunuz? Evinizin herhangi bir yerini boyamaya niyetlendiyseniz bu haberi okumadan geçmeyin!

Odanızı boyamaya başlamadan önce, etraftaki eşyaları ortadan kaldırmak işinizi kolaylaştıracaktır. Yer zeminini korumak için zemini gazete kağıtları ile kaplayın. Yanınızda mutlaka temiz su ve yüzey temizleyici bulundurun. Kirlettiğiniz yüzeyi hemen silin, boya lekeleri çok zor çıkar.

Boya yapmak için gerekli olan malzemeler nelerdir?

Boya rulosu

İnce boya fırçası

Zımpara

Spatula

Toz bezi

Boya ızgarası

Kağıt bant

Merdiven

Boya karıştırmak için tahta çubuk

Çatlakları kapatmak için macun

Adım adım boya yapmanın incelikleri...

Temiz duvarlar

Toz, kir ve yağ lekelerini (pürüzsüz bir yüzeyi tahrip edebilecek olan) su, yumuşak bir bulaşık deterjanı ve sünger ile çıkarın. Sabun artıkları temizlemek için temiz su ile durulayın. Boyaya başlamadan önce duvardaki çatlakları spatula yardımıyla kazıyın. Duvarlarda derin çatlaklar varsa macun ile bu boşlukları doldurun. Macun kuruduktan sonra boyama işlemine başlayabilirsiniz. Boyama işlemi, nemli ve kirli yüzeylerde çatlaklara neden olur.

Pencere, kapı çerçevelerini bantlama

Bir hafta kadar öncesinde mavi bant kullandığınızdan emin olun. Duvar kurumadan hemen boyama sonrasında bandı çıkarın. Böylelikle bantla birlikte herhangi bir boyanın soyulmasını engellersiniz. Duvar bantlarını boyama işlemi bittikten sonra çıkartabilirsiniz. Bantları çıkardıktan sonra gerekli gördüğünüz yerlere ince fırça ile rötüş yapabilirsiniz.

Duvar astarı

Duvarların birçok kez boyanması astarlanmasına gerek kalmaz ortak görüşünü getirir. Aslında, astar boyanın parlak ve kapsamının artırılmasına yardımcı olur ve son katta daha düzgün bir görünüm verir.

Rulo ile boyayamadığınız yerde fırça kullanın

Duvarların köşelerinde, ulaşılamaz duvarlarda ince fırça kullanın.

W tekniğini kullanın

Verimlilik için, önce W deseninde boyayın. Daha sonra ruloyu kaldırmadan onu doldurun. Bitirene kadar her bölümde devam edin. Tek bir seferde tüm duvarı boyamış olursunuz.

Rulo ile duvar boyama

Rulo ile duvarınızı hızlı bir şekilde boyamak mümkün. Ruloyu boyaya tamamen daldırmadan değdirin. Boyama başlamadan önce ruloyu nemlendirin, nemli rulo, boyayı daha kolay bir şekilde duvara yedirmenizi sağlar. Rulo ızgarası kullanmayı ihmal etmeyin. Rulo ızgarası boyanın yere damlamasını engeller. Boyayı duvar eşit miktarda yayılmasını sağlamak için, rulodaki boyayı bütün duvara yayın.

Duvarları süsleyin

Duvarlar tamamen kuruysa, süslemek için tam zamanıdır. Kapı ve pencere çerçevelerini ince fırça ile boyayın.

Duvarlarınızı boyamanıza yardımcı ilginç fikirler