Duvar boyamanın incelikleri...

Odanızı boyamaya başlamadan önce, etraftaki eşyaları ortadan kaldırmak işinizi kolaylaştıracaktır. Yer zeminini korumak için zemini gazete kağıtları ile kaplayın. Yanınızda mutlaka temiz su ve yüzey temizleyici bulundurun. Kirlettiğiniz yüzeyi hemen silin, boya lekeleri çok zor çıkar.
Toz, kir ve yağ lekelerini (pürüzsüz bir yüzeyi tahrip edebilecek olan) su, yumuşak bir bulaşık deterjanı ve sünger ile çıkarın. Sabun artıkları temizlemek için temiz su ile durulayın. Boyaya başlamadan önce duvardaki çatlakları spatula yardımıyla kazıyın. Duvarlarda derin çatlaklar varsa macun ile bu boşlukları doldurun. Macun kuruduktan sonra boyama işlemine başlayabilirsiniz. Boyama işlemi, nemli ve kirli yüzeylerde çatlaklara neden olur.
Bir hafta kadar öncesinde mavi bant kullandığınızdan emin olun. Duvar kurumadan hemen boyama sonrasında bandı çıkarın. Böylelikle bantla birlikte herhangi bir boyanın soyulmasını engellersiniz. Duvar bantlarını boyama işlemi bittikten sonra çıkartabilirsiniz. Bantları çıkardıktan sonra gerekli gördüğünüz yerlere ince fırça ile rötüş yapabilirsiniz.
Duvarların birçok kez boyanması astarlanmasına gerek kalmaz ortak görüşünü getirir. Aslında, astar boyanın parlak ve kapsamının artırılmasına yardımcı olur ve son katta daha düzgün bir görünüm verir.
Duvarların köşelerinde, ulaşılamaz duvarlarda ince fırça kullanın.
Verimlilik için, önce W deseninde boyayın. Daha sonra ruloyu kaldırmadan onu doldurun. Bitirene kadar her bölümde devam edin. Tek bir seferde tüm duvarı boyamış olursunuz.
Rulo ile duvarınızı hızlı bir şekilde boyamak mümkün. Ruloyu boyaya tamamen daldırmadan değdirin. Boyama başlamadan önce ruloyu nemlendirin, nemli rulo, boyayı daha kolay bir şekilde duvara yedirmenizi sağlar. Rulo ızgarası kullanmayı ihmal etmeyin. Rulo ızgarası boyanın yere damlamasını engeller. Boyayı duvar eşit miktarda yayılmasını sağlamak için, rulodaki boyayı bütün duvara yayın.
Duvarlar tamamen kuruysa, süslemek için tam zamanıdır. Kapı ve pencere çerçevelerini ince fırça ile boyayın.