Bahar temizliği zamanı!

"Bahar temizliği ne zaman yapılır?", "Bahar temizliğinde püf noktaları nelerdir?" soruları aklınızda dolanıyorsa önerilerimize kulak verin!

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Bahar temizliği zamanı!

Bahar geldiğinde hemen her evde hummalı bir temizlik faaliyeti başlar. Bahar temizliği sadece evin ve çevrenin temizlenmesi anlamına gelmez. Bu temizlikte belirli noktalara dikkat ederseniz, ailenizin de sağlığını koruyabilirsiniz.

 

Güneşin içeri girmesine izin verin

Camlarınızı silerek işe başlayabilirsiniz. Önümüzde hasret kaldığımız güzel güneşli günler bizi bekliyor. Güneşin ışığını tam anlamıyla hissedebilmek için camlarınız pırıl pırıl olsun.

 

Ailenizden, kendi eşyalarını toplarlamaları konusunda yardım alabilirsiniz

Eğer çalışıyorsanız, bu hafta sonu çocuklarınızı da işin içine katarak hep beraber işe girişin. Çocuklarınız böylece hem düzenli olmalarının önemini ve hem de ailece bir şey yapmanın heyecanını yaşayacaktır. Tüm gün iş yapacağınızdan dolayı akşam yemeğinizde koca gün çalışmanın ödülü olarak çocuklarınıza dışarıdan yemek söyleyebilirsiniz.

 

Onarın!

Dış mekanda kullandığınız mobilyaların onarılmaya ihtiyacı varsa bunları halledin ve temizliklerini yapın. Balkonunuzun veya terasınızın duvarlarında onarılması gereken alanlar varsa bunları da gözden kaçırmayın.

 

Bitkilere can verin

Bahçeniz varsa ve ekim yapacaksanız, sezonluk ihtiyacınız olan ürünlerin listesini çıkarın. Bitkilerinizi de yaza hazırlayın, kuruyan kısımlarını temizleyin, yapraklarının tozunu alın.

 

Yazlıkları çıkartın!

Dolaplarda yazlıkları görmeyeli uzun bir zaman oldu. Yazlıklarımıza hasret kaldık. Hurçlarda giyilmeyi bekleyen capcanlı renklerdeki kıyafetlerinizi hurçtan çıkarın, temizleyin ve dolabınızdaki yerlerine yerleştirin. Yalnız mart ayında olduğumuzu unutmayın. Kışlıklarınızdan her türlü ihtimale karşı birkaç parça dışarıda bırakın.

 

Yıkayın

Koltuklarınızın, kırlent kılıflarınızı ve perdelerinizi yıkayın. Yerleri ferah bahar esansları içeren deterjanla silin. Koltuk arkalarını ihmal etmeyin. Buzdolabınız ve buzluğunuzu da temizlemeyi ihmal etmeyin.

 

FENG SHUİ İLE BAHAR TEMİZLİĞİ

 

Liv Hospital Ulus Sağlıklı Yaşam ve Check up Klinği’nden Dr. Öğr. Gör. Eren Eroğlu bahar temizliği yaparken dikkat edilmesi gereken püf noktalarını anlattı.

  

Temizlik yaparken dikkat edilmesi gerekenler:

  • Temizlik yaparken, hava yoluyla yayılan polenleri ve alerji yapan maddeleri evinizden uzaklaştırmak için klima filtrelerini temizleyin, havalandırma kanallarının tozunu dikkatlice alın.

 

  • Neleri atacağınızı gözden geçirirken ilaç dolabınızı da ihmal etmeyin. Tarihi geçmiş ve bozulmuş ilaçları derhal atın. Böylece hem yanlış ilaç kullanımına bağlı riskleri bertaraf etmiş olursunuz hem de dolabınızda yer açılır.

 

  • Bodrumu, ardiyeyi ya da garajınızı temizlerken artık boya, solvent, tiner, makine yağı gibi zehirli maddeleri taşıyan eski teneke kutuları bir kenara ayırın. Diğer çöplerden ayrı olarak zehirli atık konteynerlerine atın.

 

  • Aynı şekilde lavabo altlarını, dolapları kontrol edip zehirli olabilecek eski temizlik malzemelerinden kurtulun.

 

  • Banyo, tuvalet gibi ıslak ve nemli alanlardaki küf ve mantarları zehirli madde içermeyen temizleyicilerle temizleyin. Mantar ve küf hassasiyeti olan kişilerde alerjilere hatta daha ciddi hastalıklara sebep olabilir.

 

  • Düşmelere ve kazalara engel olmak için halı ve kilimlerinizin kaymasını engelleyen tabanlıkların sağlam olduğunu kontrol edin, eskiyenleri değiştirin.

 

  • Çocuklarınızın oynadığı alanlarda ya da arka bahçenizde kazalara sebep olabilecek kırık korkuluk, çit, merdiven ve açıkta kalmış inşaat artıklarını ortadan kaldırın.

 

  • Havyan besliyorsanız hijyen konusunda daha dikkatli olmanız gerekir. Çünkü dışarıdan eve giren bir köpek ya da kedi eve mikrop taşıyabilir, böylece evin hijyeni bozabilir.

 

  • Tuvalet temizliğinde çamaşır suyu gibi virüslere etkili temizlik maddeleri iyi sonuç verir. Fakat zaman zaman yapıldığı gibi çamaşır suyunun tuz ruhuyla karıştırılması zehirli gazlar ortaya çıkartır. Temizlik maddeleri seçerken çevreye en zarar vereni kullanmak geleceğimizi teminat altına almak açısından önemlidir.

 

Bahar temizliği nasıl yapılır?
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Yanınıza, size destek olacak birini alarak bir cumartesi gününü bu işe ayırın. Öncelikli olarak tüm halılarınızı toplayın ve yıkamaya verin.

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