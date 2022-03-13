Okullar tatil mi?

14 Mart Pazartesi günü için “Okullar yarın tatil mi?” sorusu gündemde. Yurt genelinde birçok ilde kar yağışı etkili olurken, gözler İstanbul Valiliği’nin açıklamasında...

Okullar tatil mi?
Yaşam
13 Mart 2022 Pazar

İstanbul Valiliği, yaptığı açıklamada 14 Mart Pazartesi gününe kadar okulların tatil edileceğini açıklamış, 10 ve 11 Mart tarihlerinde ilk ve orta dereceli okullar tatil edilmişti.


Okullar yarın tatil mi?

İstanbul, Ordu, Balıkesir, Hatay ve Gaziantep gibi çeşitli şehirlerde kar halen etkili olurken 15 milyondan fazla nüfusuyla mega kent İstanbul’da da okulların tatil olup olmayacağı haberi onbinlerce öğrenci, idareci, öğretmen, veli ve servis sorumlusunu ilgilendiriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre kar yağışının İstanbul'da Pazartesi günü de yer yer etkili olması ve Salı günü etkisini tamamen kaybetmesi bekleniyor. Giresun'da ise kar yağışı nedeniyle Pazartesi günü eğitime ara verildiği valilik kararıyla açıklandı.


Kar tatili uzayacak mı?

"İstanbul’da yarın okullar tatil mi?” sorusunun cevabı için 13 Mart Pazar günü saatler 18:00'i gösterirken valilikten henüz açıklama gelmedi. Gelişmeler için takipte kalın…


Aybar Kar Fırtınası geliyor
Aybar Kar Fırtınası geliyor

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