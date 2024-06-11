Yapay zeka destekli iOS 18 tanıtıldı

iPhone kullanıcıları tarafından merakla beklenen yeni işletim sistemi iOS 18 tanıtıldı. Yapay zeka destekli iOS 18 ne zaman çıkacak? Yenilikler neler?

Yapay zeka destekli iOS 18 tanıtıldı
Yaşam
Giriş: 11 Haziran 2024 09:42
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Dünyada 1,5 milyardan fazla aktif kullanıcısı olan iPhone 'un kullandığı ios işletim sistemiyle ilgili yenilikler ilgiyle takip ediliyor. Apple'ın dün düzenlenen yıllık geliştirici etkinliği WWDC'de iOS 18'in tanıtımı yapıldı. İşte iOS 18'in öne çıkan özellikleri...


iOS 18'de hangi yenilikler var?

iPhone işletim sistemi iOS'un yeni sürümünde kullanıcılar uygulama simgeleri ve widget’ları ekranın istedikleri bölümüne yerleştirebilecek. Uygulama simgelerinin renkleri de kişiselleştirilebilecek. Hem Apple simgelerinin hem de desteklenen uygulama simgelerinin renklerini değiştirmek mümkün olacak. Kullanıcılar, uygulamaları gizleyebilecek veya Touch ID ve Face ID ile kilitleyebilecek. Mesajlaşma bölümündeki dikkat çeken değişiklik ise, planlama özelliği. Tapbacks ile mesajlar planlanabilecek.


iOS 18, gelişmiş yapay zeka yetenekleri içerecek. Akıllı Asistan" özelliği, mesajlaşma ve fotoğraf çekme dahil birçok fonksiyonda kullanıcıların günlük alışkanlıklarını ve tercihlerini öğrenerek onlara kişiselleştirilmiş öneriler sunacak. Yapay zeka desteği kamerada da öne çıkacak. Yeni görüntü işleme algoritmalarının kullanılacağı işletim sisteminde, düşük ışık koşullarında bile net ve kaliteli fotoğraflar çekmek mümkün olacak. Yapay zeka ayrıca güvenlik konusunda da önceki sürümlere göre daha gelişmiş bir deneyim vadediyor. Yapay zeka destekli güvenlik taramaları, potansiyel tehditleri tespit ederek kullanıcıları uyarıyor ve gerekli önlemleri alıyor. OS 18'de Siri de ChatGPT güncellemesi aldı. Siri daha akıcı bir konuşmayla öne çıkmanın yanı sıra çoklu dil desteği de sunuyor. Yapay zeka destekli Siri ile ilgili en dikkat çeken özelliklerden biri, Apple Intelligence ile Siri'nin tüm işletim sistemini kontrol edebilmesi. Uygulamalara girebiliyor ve fotoğraf düzenleyebiliyor. Böylece Siri, telefon kullanıcısının yapacağı eylemleri üstleniyor.


iOS 18 betası, 14 Haziran'da bitecek olan WWDC 2024 etkinliği sonrasında yayınlanacak. Geliştirici programına ve beta sürecine kayıtlı olan kullanıcılar yaz ayları boyunca beta sürümlerini test edecek. Son sürümün ise Eylül ayında, iPhone 16 lansmanıyla birlikte tanıtılması bekleniyor.


Teknoloji alanındaki işleriyle dünyanın önde gelen iş insanları arasında yer alan Elon Musk ise Apple'ın, ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI ile işbirliği konusunda sert bir açıklama yaptı. Musk, şimdilik iPhone cihazların işletim sistemi iOS için konuşulan işbirliğinin işletim sistemi seviyesinde gerçekleşirse Apple cihazlarının şirketlerinde yasaklanacağını bildirdi. OpenAI'ın işletim sistemi seviyesinde entegre edilmesi ihtimali için "Bu, kabul edilemez bir güvenlik ihlalidir." ifadesini kullandı.


Astrolog gözünden: Yapay zeka - ChatGPT
Astrolog gözünden: Yapay zeka - ChatGPT


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