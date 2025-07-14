Çıtır nohutlu semizotu salatası 

Yaz lezzeti;

Yaz sofralarına çok yakışan süzme yoğurtlu, çıtır nohutlu salata...

Servis: 4 kişilik

Hazırlama & pişirme süresi: 30 dakika

Malzemeler:

1 su bardağı nohut, haşlanmış ölçü

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

1 çay kaşığı kimyon

1/2 çay kaşığı tuz

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1 bağ semizotu yaprağı

300 gr süzme yoğurt

1 diş sarımsak, ezilmiş

1 çay kaşığı tuz

Yapılışı:

*Haşlanmış nohut, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, baharatlar ve tuzu bir kasede karıştırıp 180 derece ısıya ayarlanmış airfriyer veya fırında 20 - 25 dakika kızartın ve ılınması için bir tabağa geçirin.

*Nohutlar kızarırken bu arada semizotu yapraklarını yıkayıp süzgeçe alın. Süzme yoğurdu geniş bir kaba aktarıp sarımsak, tuz ve semizotu yapraklarını ilave ederek karıştırın ve servis tabağına yayın. Üzerine kızarmış nohutları serpiştirin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...