Yakutun faydaları nelerdir?

Değerli taşlar deyince aklımıza gelen taşlardan biri de yakut... Peki yakutun faydaları nelerdir?

Yakutun faydaları nelerdir?
Yaşam
31 Ocak 2022 Pazartesi

En pahalı değerli taşlardan biri olan yakutun fiyatı rengine, kesimine ve karatına göre belirlenir. Güvercin kanı kırmızısı yakut ise en pahalı çeşidi olarak bilinmektedir. Canlılık, enerji ve duygusallıkla eş anlamlı olan yakut, düşük enerjinizi yükseltmeye ve zihninizde pozitif düşüncelerin artmasına yardımcı olmaktadır.


Dünya üzerindeki en pahalı yakut taşı türünün tek örneği olarak bilinen Gündoğumu Yakutu Mayıs 2015’te 30 milyon doların üzerinde bir fiyata satılmıştır. Dünya üzerindeki en büyük yakut ise Smithsonian National Museum of Natural History, ABD’de sergilenmektedir.


Yakut taşının anlamı

Yakut, Latince kelime anlamı kırmızı olan “ruber” kelimesinden gelmektedir. Yakut taşı tarih boyunca otorite figürlerindeki insanların favorisi olmuştur. Aynı zamanda âşıklar tarafından da tercih edildiği için bu değerli taşın birçok duyguyu içerdiği de düşünülmektedir. Bazı kültürlerde yakutun ağaçta yetiştiğine inanıldığını biliyor muydunuz? Bu kültürlerde ağaç dallarında beyaz tomurcuklar olarak ortaya çıkan yakutların zaman içinde olgun kırmızı yakutlara dönüşerek toplanıldığına inanılmaktadır. Yakut taşından İncil’de de bahsedilmektedir ve aynı zamanda birçok antik kültürde de değerli olarak nitelendirilmiştir.


Yakut taşının faydaları nelerdir?

Liderlik ruhlu olmanızı sağlar

Yakut taşı tıpkı güneş gibi, doğal liderlik özellikleri taşır. Bu nedenle bu taşı takan kişilerin çevresinde otorite pozisyonunda olan insanlardan büyük bir destek ve hayranlık görmesi olasıdır.


Özgüveni artırır

Yakut taşından mücevher takan insanlar utangaçlıklarını kolaylıkla yenerler. Bu nedenle düşüncelerine değer verilmediğini düşünen veya kalabalık ortamlarda sesini çıkarmakta zorlanan insanlar yakuttan yapılma kolye, yüzük takabilirler.


Kalbe sevgi aşılar

Doğal kırmızı yakut, sahibinin kalbine sevgi hissini, sıcaklığı ve tutkuyu aşılar. Aile hayatında sorun yaşayan kişilerin bu sorunlarını çözmesine de fayda sağlar. Aynı zamanda kalp sağlığı için de faydalı olan yakut, D Vitamini eksikliği yaşayanlar için de olumlu etkiler göstermektedir.


Kafa karışıklığını azaltır, odaklanmaya yardımcı olur

Yakut taşının en önemli faydalarından biri de kafa karışıklığının giderilmesine yardımcı olmasıdır. Odaklanmaya yardımcı olan yakut taşı sahibinin keskin zekâlı, atik ve becerikli olmasını sağlar. Kendinize hedefler belirlemekte, planlarınız ve programlarınız doğrultusunda hareket etmekte zorlanıyor musunuz? O zaman yakut taşı tam da size göre!


Koruyucu özelliği vardır

Yakut, eski zamanlardan beri güçle, varlıkla ve asaletle ilişkilendirilmiştir. Dahası, yakutun koruyucu bir özelliği olduğuna da inanılmaktadır. Yakut takmak kişinin sağlığının yanı sıra mal varlığını korumasına da yardımcı olmaktadır.


Çeviren: Dilara Koru


Referanslar:

Herzindagi. Uplift your status, health, confidence by wearing ruby. Şuradan alınmıştır: https://www.herzindagi.com/society-culture/boost-status-health-confidence-wear-ruby-reap-benefits-article-101981


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