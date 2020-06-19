Waffle tarifi

Kendinizi birazcık şımartmaya ne dersiniz? Müjgan Yurtseven, waffle tarifi verdi!

Waffle tarifi
Yaşam
19 Haziran 2020 Cuma

Tarif defterimden;

Hafta sonu kahvaltı sofraları için özellikle çocukların sevdiği waffle bizim evdeki büyümeyen çocukların da favorisi. Hamuru akşamdan hazırlayıp buzdolabında saklamak epey kolaylık sağlıyor, hatta oğluma göre beklerken aldığı kıvam ile daha da iyi sonuç veriyor. Waffle makineniz yoksa, yerine teflon tavada krep gibi yapabileceğiniz lezzeti deneyin derim.


Servis: 7 adet

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 15 - 20 dakika


Malzemeler:

200 ml'lik bardak ölçüsüyle;

  • 2 bardak un

  • 3 yemek kaşığı toz şeker

  • 1 paket kabartma tozu

  • 1 tutam tuz

  • 1 paket vanilya

  • 2 yumurta

  • 2 bardak süt

  • 1/2 bardak eritilmiş tereyağı

  • 1 yemek kaşığı tereyağı, waffle makinesine sürmek için

Servis esnasında;

  • 200 gr ahududu, muz, ananas ve çilek gibi meyveler

  • 1/2 bardak akçaağaç şurubu veya bal




Yapılışı:

Un, şeker, kabartma tozu, vanilya ve tuzu derin bir kapta harmanlayın. Ayrı bir kapta yumurtayı çırpın, sırayla süt ve tereyağını ekleyip karıştırın. Sıvı karışımı unlu karışıma yavaş yavaş eklerken bir yandan el çırpıcısı ile homojen kıvama gelene kadar karıştırın. Waffle makinesini ısıtıp alt ve üst plakasına fırça ile 1 çay kaşığı tereyağı sürün. Hamurdan kepçe ile makinenin haznesi dolacak kadar akıtıp kapağını kapatın. Kızaran hamuru kağıt mutfak havlusu üzerine alın, hamur bitene kadar aynı işlemi uygulayın. Ahududu, muz, çilek gibi dilediğiniz meyveler ve akçaağaç şurubu veya bal ile servis edin.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...


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