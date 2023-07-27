Vişneli mekik, Financiers

Fransız mutfağının klasik lezzetlerinden biri olan minik bademli kekler (financiers) kullanılan kalıbın şeklinden dolayı olsa gerek bizde mekik olarak adlandırılıyor. Orjinalinde dikdörtgen, yuvarlak veya oval şekillerde minik kalıplarda yapılıyor. Kahverengi tereyağlı ve bol badem unlu minik kekler, yerken tereyağının aromasıyla damakta muhteşem bir lezzete dönüşüyor.

İster sade, dilerseniz benim yaptığım gibi vişneli hazırlayabilirsiniz. Vişne haricinde frambuaz ve yaban mersininin de çok yakıştığı kahve yanı minik kekleri yapılacaklar listenize alın derim.

Servis: 18 adet

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme süresi: 15 dakika

Vişneli mekik için malzemeler

1 tatlı kaşığı tereyağı + 1 yemek kaşığı un, kalıplar için

100 gr tereyağı

120 gr badem unu

150 gr pudra şekeri

60 gr un

1 tutam tuz

4 yumurta akı, hafifçe çırpılmış

1 çay kaşığı vanilya özütü

Üzerleri için;

18 adet vişne

Vişneli Mekik'in yapılışı

Kalıplara tereyağı sürün, un serperek unun fazlalığını silkeleyip atın ve hazırda bekletin.

Tereyağını küçük bir sos tenceresine alın. Orta ateşte yağ eriyip kahverengileşmeye başlayınca ocağı kapatın ve ılınması için kenarda bekletin (yöntemi tarif sonunda).

Badem unu, pudra şekeri, un ve bir tutam tuzu büyükçe bir karıştırma kabına alarak harmanlayın. Üzerine hafifçe çırpılmış yumurta aklarını ekleyin, en son kahverengileşmiş ılınmış tereyağını tel süzgeçten geçirerek malzemelerin üzerine akıtın (tereyağının dibinde kalan tortuyu kullanmıyoruz), tüm malzemeyi el çırpıcısı ile karıştırın. Kaşık yardımıyla kalıpların 3/4 ünü dolduracak gibi pay edin, vişneleri ortalarına hafifçe batırarak yerleştirin (her hamura birer adet vişne kullandım, isterseniz ikişer adet olabilir).

190 derecede 10 dakika önceden ısıtılmış fırında üzerleri kızarana kadar yaklaşık 15 dakika pişirin. Fırından çıkardıktan sonra ılınınca kalıplardan çıkartın.

Kısa notlar;

Mekikleri kalıplardan kolay çıkartabilmek için kalıplar tereyağı ile iyice yağlanmalı ve un serpilerek fazlalığı silkelenmeli!

Tereyağı eriyice önce köpükler oluşuyor, sonrasında baloncuklar ve akabinde kahverengileşmeye başlıyor, bu aşamada hemen ocağı kapatın ki yanmasın!

Elinizde mekik kalıplarınız yoksa yerine minik muffin kalıpları kullanabilirsiniz.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...