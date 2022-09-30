Venüs Terazi burcunda (29 Eylül – 23 Ekim 2022) - Ruhunun eşi!

Hayatta diğerleri aracılığıyla önce kendi değerimizi fark eder, sonra bize değer olanla buluşmaya hazırlanırız. Kendi değerimizi görene dek değersiz hissettiğimiz ilişkilerden geçer, öğrenir, kalbimizin ışığına ulaşmaya çalışırız. Ne zaman ki değerimizden azına razı olursak, o zaman terazimizin dengesini bozarız. Yaşadığımız ilişkiler çatışmalarla dolar, dengesizleşir, eksik veya fazla hissetmeye başlarız. Oysa hayat; gerçek ve bize değer sevgiyle buluştuğumuzda yolumuzu kolaylaştırır, tam ve bütün hissettirir, mucizeler ve tesadüfler yaşatır, aşkla parlarız.

Terazimizi kendimiz dengelediğimizde, sevgi ve ilgi ihtiyacı ile herkesi yaşamımıza kabul etmediğimizde, ruhumuza eş değer olanla buluşuruz. Yaşadığımız tüm deneyimler; onu gördüğümüzde tanımamız, sevginin güzelliğine gereken değeri verebilmemiz, kendi değerimizden de emin olmamız içindir. Hayat bugünlerde kendimize ve ilişkilerimize adil olmamız için bizi dengeleyen deneyimleri getiriyor. Yaşadıklarımızla kendimize ve diğerlerine haksızlık ettiklerimizi fark ediyoruz. İlahi adalet döngüsünün içinden geçiyor, hakkımız olana kavuşuyoruz.

Venüs'ün Terazi yolculuğu; ilişkilerde uyumlu, dengeli ve adil olmaktan geçiyor. Bu yolculuk, güzel görünmek için korse giymeye benziyor. Aşırılıkları törpülüyor, zarafet ve güzellik getiriyor. Ne zamanki olduğunuzdan farklı görünmek için ipleri fazla sıkarsanız, gerçekliğinize kavuşmak için size uymayandan o kadar çabuk sıkılırsınız. 23 Ekim tarihinde yaşanacak Güneş - Venüs kavuşumu ile sevgi ihtiyacı ile olduğundan farklı görünenleri fark edebilir, gerçek isteklerinizi baskılıyorsanız ipleri kesmeye karar verebilirsiniz.

15 - 23 Ekim tarih aralıklarında ilişkilerle ilgili yeni ve önemli kararlar alabilir, finansal anlamda da sağlam adımlar atabilirsiniz. Bugünlerde yaşadığımız her şey; kendi değerimizi görmemize, dengeli, zarif, romantik ve uyumlu ilişkilere, aşkla yaşanacak buluşmalara, ilişkilerde yepyeni döngülere yol açıyor. Sevdikçe ve sevildikçe güzelleştiğiniz, kalpten görülerek olduğunuz gibi sevildiğiniz, olduğu gibi sevdiğiniz, bir olmanın güzelliklerini yaşayarak ışıldadığınız, değerinizi seçtiğiniz aşk dolu bir döngüye!

Burçlara göre etkileri:

Koç: Bu döngüyü; ilişkilerinizi güzelleştirerek, dengeleyerek, ilişkiniz aracılığıyla kendinize yaptığınız haksızlıkları görerek, evliliğinizde veya ortaklıklarınızda hak ettiğiniz dengeleri kurarak, romantik ve zarafet dolu yaşayacaksınız.

Boğa: Bu döngüyü; günlük yaşamınızı güzelleştirerek, iş hayatınızı dahi keyifli hale getirerek, hayatınızı dengeledikçe sağlığınızı şifalandırarak yaşayacaksınız. İş yaşamınız veya gündelik akışınızda özel biri ile tanışmanız mümkün olabilir.

İkizler: Bu döngüyü; kendinizi hayatınızın merkezine almayı hatırlayarak, aşk, sanat, yaratıcılıkla dolu yaşayacaksınız. İlişkileriniz daha uyumlu ve romantik hale gelebilir, kalbiniz boşsa yeni ve özel bir ilişkiye başlayabilirsiniz.

Yengeç: Bu döngüyü; aidiyet, sevgi ve şefkat ihtiyacınızın güçlendiği günlerden geçerek, iç dünyanızı dengeleyerek, aile ve ev yaşamınızda huzurlu günler geçirerek, sevdiklerinizi evinizde ağırlayarak yaşayacaksınız. Bazılarınız bu döngüde evlilik kararı alabilirsiniz.

Aslan: Bu döngüyü; sevdikleriniz, kardeşleriniz, yakın çevre ilişkilerinizi güzelleştirerek, güzel haberler alarak, yazılarınız, fikirleriniz veya paylaşımlarınızla öne çıkarak, keyifli seyahatler yaparak, ticaret veya araç alımı gibi konularda şanslı etkilerden geçerek yaşayacaksınız.

Başak: Bu döngüyü; öz değerinizi, alma- verme dengenizi güçlendirerek, kendinize ve emeklerinize değer verdikçe bolluk bereketinizi çoğaltarak, yaratıcılığınızla kazançlar elde ederek, çok istediğiniz şeyleri satın alarak yaşayacaksınız.

Terazi: Bu döngüyü; ilişkilerinizde daha uyumlu, nazik ve dengeli davranarak, özel ve önemli kararlar alarak, hayat sahnesinde ışıl ışıl parlayarak, imajınızı yenileyerek, sağlığınızı şifalandırarak, şans ve mutluluk dolu yaşayacaksınız.

Akrep: Bu döngüyü; ilişkilerinizde ruhsal bağlar kurarak, korku ve kaygılarınızı geçmişte bırakarak, bilinçaltınızdaki güzellikleri açığa çıkartarak, kadersel kararlar alarak, yaratıcılık ve ilham dolu yaşayacaksınız.

Yay: Bu döngüyü; sosyalleşerek, davetlere katılarak, sizi heyecanlandıran gelecek kararları alarak, kalbiniz boşsa sosyal çevrenizden yeni biri ile tanışarak, toplum önünde ışıldayarak, mali gelirlerinizi arttırarak, kız arkadaşlarınızdan destek bularak yaşayacaksınız.

Oğlak: Bu döngüyü; ideallerinizi gözden geçirerek, kariyerinizde yeteneklerinizle parlayarak, hak ettiklerinizi talep ederek, mesleğiniz veya ailenize dair önemli ve güzel kararlar alarak yaşayacaksınız.

Kova: Bu döngüyü; özgürleşerek, yenilenerek, uzak yerleri keşfederek, uzaklardaki sevdiklerinizle bir araya gelerek, ilahi adalet dengesine şahit olarak, sevdiklerinizle seyahatlere çıkarak, ticaret, eğitim veya yayım yoluyla gelirlerinizi çoğaltarak, keyif ve neşe dolu yaşayacaksınız.

Balık: Bu döngüyü; korkularınız ve kaygılarınızı şifalandırarak, dengenizi bozan her şeyden arınarak, mali alacaklarınıza kavuşarak, ruhsal ve mali destekler alarak, ilişkilerdeki krizleri çözümleyerek, tutkuyla ve derinlikle buluşarak yaşayacaksınız.

Sevgiyle!

İnci Gücen

Altair Astroloji

@incininyildizi