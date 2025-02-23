1 Mart - 14 Nisan 2025 Venüs Retrosu'nun burçlara etkileri

Merhaba yeryüzü sakinleri!

Mars Retrosu'nun bitişinin hemen ardından yılın en önemli zamanlarını yaşayacağımız Venüs Retrosu günlerine başlıyoruz! Venüs Retrosu günlerine aynı zamanda Merkür Retrosu ve iki tutulma eşlik edecek, hayatlarımızda önemli değişimler, uyanışlar ve farkındalıklar yaşayacağız. Retro; 1- 2 Mart tarihlerinde Koç burcunda durağan olarak başlayacak ve 14 Nisan tarihinde Balık burcunda sona erecek. Zodyağın ilk burcundan, son burcuna…

Venüs bizim özdeğer duygumuz, ilişkilerimiz, nefsimiz, dünyevi zevklerimiz, sahip olduğumuz kaynaklar ve hayattan güzellikleri almaya ne kadar açık olduğumuz ile ilgilidir. Retrolar döneminde bu konulara dair içsel bir değerlendirme yapar, farkındalıklar yaşar ve yüzeysel tatminden çok ruhsal tatminler ararız. Dolayısıyla ruhumuza iyi gelmeyen ve bize değerli hissettirmeyeni fark eder, kendimize verdiğimiz değeri sorgulayarak duruşumuz yeniler, uzun zamandır ilişkilerimize dair göremediklerimizi görürüz.

Venüs Retrosu dönemlerinde aynı zamanda kadersel olarak uzun zamandır buluşmayı bekleyen ruhlar bir araya gelir. Bu dönemde ruh eşi ve ruh ikizi buluşmalarına şahit olabiliriz. Bu buluşmalar özel buluşmalardır, dünyevi ilişkilerden ve beklentilerden uzak, ruhsal bağlarla bağlı, derinliklerimizi hissedebildiğimiz, söz verilmiş buluşmalardır. Bu ilişkilerde değer duygumuzu yenileyebilirsek birlikte yükselir, ilerleriz.

Bu süreçte hayatımıza gelen diğer ilişkiler ise ilişkilerdeki ve kendimizle olan ilişkimizdeki yanlışları bize gösterir, anlayamadığımız dersleri anlatmak üzere bize elçilik eder ve giderler.

Bu dönemlerde aynı zamanda; anılarımız canlanır, eskiden bizi mutlu eden şeyleri hatırlar ve yeniden hayatımıza dahil eder, özlemle çocukluğumuza gideriz. Kız kardeşlerimizle ilişkilerimizi iyileştiririz. Bize iyi hissettiren hobilerimize, müziklere, filmlere, aktivitelere dönebiliriz.

Bu süreçte mali akışımız durağanlaşır. Böylece sahip olduklarımızın kıymetini anlamaya ve daha yaratıcı olmaya, yeni gelir yöntemleri bulmaya veya daha üretken olmaya çağrılırız. Retro dönemleri, yeni girişimler için planlama yapmak adına destekleyicidir. Bolluk bereket bilincimizi bu dönemde iyileştirebiliriz.

Daha önce aldıklarımızı almak, rutin kuaför, bakım ve estetik işlemlerini yaptırmak bu dönemde problem yaratmayacaktır. Ancak yeni, radikal ve büyük adımlar konusunda hayal kırıklıkları yaşayabiliriz.

Venüs Retrosu'nun eşlik edeceği 14 ve 29 Mart Tutulmalarında bu etkileri daha çok yaşayabiliriz. Değer elde etmek için kendimizden ödün verdiğimiz konuları fark edebilir, ilişkilerimizle ilgili yaşamdan, rüyalarımızdan mesajlar alabilir, göremediklerimizi görebiliriz. Özellikle 14 Mart Ay Tutulması; koşullu sevgi ve mutluluğun zor elde edilebilen bir şey olduğuna dair inançlarımızı yapılandırabilir.

27 Mart tarihine dek Koç burcundaki bu gerilemede; tüm ilişkilerde aceleci, toy, dürtüsel ve agresif hareket ettiğimiz konuları görebiliriz. İsteklerimiz, hayallerimiz ve ilişkilerimiz için cesaret edemediğimiz konuları fark edebiliriz. 27 Mart tarihinden sonra ise Balık burcunda devam edecek bu süreçte; Kuzey Ay Düğümü, Satürn, Neptün ve Merkür birlikteliği yaşayacağız. İşte bu dönemde ilahi, kadersel konular yaşanacak, sonlanmalar, tamamlanmalar, uyanışlar içinde olacağız. Barışmalar, affetmeler, hafiflemeler yaşanacak. Bizi hayallerimize, değerimize, kaderimizdeki ilişkiye, zenginliğimize götürecek koşullar karşımıza çıkmaya başlayacak. Elbette görmeye, eyleme ve ilerlemeye gönüllü olursak bu etkilerden faydalanabileceğiz.

Bu dönemde; yüzeysel ve geçici uğraşlar yerine ruhunuzu besleyen şeyler yapmalısınız. Durmaya, dinlenmeye izin vermeli, daha az iletişimde olmalı, yalnız ruhunuza iyi gelen kişilerle vakit geçirmeli, alanınızı korumalısınız. Bu süreçte insanlara çizdiğimiz sınırları, yaptığımız fedakarlıkları gözden geçireceğiz.

Yaşama sunduğumuz hiçbir şey kaybolmaz ve hiçbir güzel duygu boşa değildir. Retro günlerinde birçok kişi için 'işte o beklenen zamanlar' gelecek, hayat sunduklarımızı bambaşka yerlerden bize hediye ediyor olacak. O yüzden sevebildiğiniz için, üretebildiğiniz için, hissettiğiniz tüm güzel duygular için yalnız kendinize teşekkür edin. Herkes kendi ruhu ve kalbinden sorumludur.

Daima korunuyor ve seviliyoruz.

Sevgilerimle,

Karma Astrolog İnci Hacıyusufoğlu

@incininyildizi

Altair Astroloji