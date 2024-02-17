Venüs Kova burcunda (16 Şubat-12 Mart 2024) burçlara etkileri

Venüs'ün Kova burcu geçişini Astrolog İnci Gücen yorumladı. Venüs Kova burçları nasıl etkileyecek? İşte detaylar...

Venüs Kova burcunda (16 Şubat-12 Mart 2024) burçlara etkileri
Astroloji
Giriş: 17 Şubat 2024 13:00
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''Sonra yavaş yavaş mantığım değişti. Hatta dünyaya bakışım, eşyayı görüşüm, insanları anlayışım değişti. Elbette bunlar bir günde olmadı. Hatta çok güçlükle ve adım adım oldu. Hatta çok defa, bana rağmen oldu. Fakat oldu."


Zihnimizdeki, kalbimizdeki, ruhumuzdaki boşlukları bir doldurarak, bir boşaltarak geçiyor hayat. Hepsini gelecekte dolu bir kovayı hayal ederek, damla damla yaşamımıza davet ediyoruz. Ancak Aralık 2020'den bugüne, üst üste koyduğunuz, inşa ettiğiniz, koşarak kaçtığınızı sandığınız ne varsa, sızıntıları görmeyi ihmal etmiş olabilir misiniz?


Venüs'ün 16 Mart tarihinde Plüto ile kavuşarak başlayacağı yeni yolculuğuyla, şimdi ayağınız takılmış da bir kova su dökülmüş gibi hissedebilirsiniz. Hayır, baştan başlamadınız, çoktan arınması gerekenle artık tertemiz ve yeni bir yola devam edeceksiniz. Gerçekte size ait olan yola.


Bugünden itibaren; gelecek planlarımız, ideallerimiz, ilişkilerimiz, finansal düzenimiz ve belki sağlığımız baştan inşa edilecek. Her 20 yılda bir tetiklenecek bu etki ile yaşamımızda yıllarca etkisini devam ettirecek köklü bir dönüşüm sürecine gireceğiz. Önce kaçtığımız, korktuğumuz, kabul etmediğimiz ve görmezden geldiklerimizle yüzleşeceğiz. Derinleşecek, durağanlaşacak, isyan edecek, belki yorgun ve gergin halde donakalacağız. Ardından uyanacak, bize çizilen yeni yolun daha aydınlık olduğunu görecek, birdenbire köklerimizi sarsacak, yapraklarımızı titreştirecek, daha güçlü ve canlı bir halde, kendimize geleceğiz.


Şubat ve Mart ayları bir dönemi tamamlamaya vesile olurken; 21 Nisan tarihi etrafında sürprizler yaşayacak, yaşananların hediyelerine ve şifalarına kavuşacağız. Bu döngünün kazananları; önce birey olabilen, kendi kovasını kendi doldurabilen, hedeflerine odaklanan, özünü ve özgürlüğünü koruyan, yaratıcı ve kendini geliştiren, geleceği için değişimin maddi manevi sorumluluğu alanlar olacak.


Özgün ve kendimiz oldukça, kendi doğallığımızı yaşadıkça parlayacak,

Anladığımız ve anlaşıldığımız aşklarda mutluluğu bulacak,

Özgürce sevdiğimizle güvende ve ait olacak,

Kalbimizdeki sevgiyi aklımızın zarafetiyle buluşturdukça gerçek sevgiyi bulacağız.


İlişkilerde; aşkın içinde özgür ve daha kendi gibi hissedenler, önce arkadaş olmayı ve birbirini fikirleriyle yükseltmeyi başarabilenler yola daha güçlü devam edecek. Kısıtlandığımız, kıskançlıklar yaşadığımız, sürekli yanyana olduğumuz ve gelecek sorumluluklarının gündeme geldiği ilişkilerde olmak istemeyeceğiz. Birbirimizi kontrol etmek yerine güvenmeyi, birbirimizin birey olduğunu kabul ederek yolculuğuna saygı duymayı öğreneceğiz. 25 Şubat ve 3 Mart 2024 tarihleri etrafında bu sebeplerden ani çıkışlar yapmamaya dikkat etmeliyiz.


Bu süreçte; zeki, özgün, özgür, yenilikçi ve sosyal kişilere çekilecek, arkadaş çevresi ve sosyal medyadan ani tanışmalara şahit olacağız. Ani biten ve başlayan aşklar, arkadaşlık ilişkileri gündeme gelecek, üstü örtülen her şey konuşulacak. Değerimizi ve kendimize değer gördüklerimizi fark edeceğiz.


Dünyada; ekonomi, bankalar, altın, ünlüler, sosyal medya, halk, toplum, sanatçılar, hayvan hakları, adaletle ilgili gündemler yaşayabiliriz.


Sırf bilindik diye hayatımızda olan, ama artık bize iyi gelmeyenden özgürleşmenin vakti. Hayattan aldığımız neyse, onu aslında bizim verdiğimizi görmenin vakti. Bulutların arasından, gerçeğin ışığına uyanma vakti. Yeni bir gelecek yaratabilmek için.


Sevgilerimle,


İnci Gücen

Altair Astroloji

@incininyildizi


Ayın burcu: Kova
Ayın burcu: Kova


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