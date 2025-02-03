Venüs Koç burcunda ve Retro: 4 Şubat - 6 Haziran 2025

İçindeki aşkın peşine düşerek, kendi hikayenin kahramanı olmaya hazır mısın?

Öz değerimizin, değerlerimizin, nefsimizin ihtiyaçlarının yöneticisi Venüs, 4 Şubat itibariyle zodyağın ilk burcunda yolculuğuna başlıyor... Bu süreç 1 Mart'ta Venüs Retrosu ile taçlanacak, 28 Mart - 1 Mayıs arası Balık burcunda seyredecek, ardından 6 Haziran'a dek Koç burcunda ilerleyecek. Bu yolculuk ile birlikte gökyüzünde eksik olan ateş enerjisi canlanıyor, değerlerimizi yeniden yapılandıracağımız karmik günlere, Venüs Retro'suna ilerliyoruz.

Hem erkek hem kadın, içinde eril ve dişil özünü taşır. Venüs bu yolculuğunda dişilin içindeki eriliyle karşılaşır. Yani dişil alanımız neyin hayalini kuruyor, ne istiyor, neler arzuluyorsa, onun peşine düşer. Aşk için yola çıkmanın, gözü kara olmanın, bireyselleşmenin, iddianın, kim olduğumuzu ve ne istediğimizi bulmanın, fethetmenin zamanıdır. Bu yolculuk; değerli hissetmenin yalnızca uyum ve güzellikle ilgili olmadığını, aynı zamanda; kırgınlık ve yaralarımızı kucaklayabilmekle, risk alabilmekle ve kalbimizi açma cesaretiyle de ilgili olduğunu hatırlatır.

Venüs zodyağın ilk burcunda tecrübesiz ve yeni doğmuş bir bebek enerjisindedir. İsteklerini hemen elde etmek için direten, sabırsız, aceleci ve iyimserdir. Venüs'ün 1 Mart'ta Retro'ya geçişi ile; aşkta ve ilişkilerimizde aceleci, agresif ve çocukça davrandığımız yerleri fark edecek, yavaşlamayı, doğru sınırlar çizmeyi öğreneceğiz. Bu geçiş geçmişte anlaşılmamış dersleri ve tamamlanmamış karmik deneyimleri önümüze getirecek. İyileşmemiş yaralarımızı ve çözülmemiş durumları görecek, isteklerimizin peşinden kararlılıkla gitmeyi ve öz değerimizi korumayı öğreneceğiz.

Venüs gerilemelerinde değer duygumuz için içe bakmaya davet ediliriz. Kendi içimizde büyüme ve derinleşme süreci yaşar, sevginin bilgeliğine ulaşırız. Bu evre bize gerçekten ne istediğimizi öğretirken, kırgınlıklarımızı güce dönüştürecek, cesaret ve özgünlükle sahneye çıkacağız.

Retro dönemi sona erdiğinde, kalbimizi ısıtan, kıvılcımlar yakan tutkularımızın peşinden gitmeyi öğreneceğiz. Yaratım gücümüzü keşfedecek, spontane de olabilmeyi öğrenecek, yenilikleri daha kolay kucaklayacak, kendimiz olmaktan ve doğallığımızı yaşamaktan keyif alacağız. Kırılmaktan korkarak kabuğumuza çekilmek yerine aşkı cesurca yaşayacağız. Kendimizden emin oldukça, diğerleri ile olan savaşımız bitecek, fedakarlık dengelerini doğru kurarak merkezimize döneceğiz. Ait olmadığımız ilişkilerden özgürleşecek, sevildiğimiz yerlerde çiçekleneceğiz. Bu yolculuk; diğerleri için mükemmel olma zamanı değil, kendimiz olma cesaretini gösterme zamanıdır. Kendini öyle güzel sev ki; diğerlerinin çizdiği çizgileri taşırmadan boyamaya çalıştığın yerlerin dışına dolup taştıkça, geçmişin bugününün renkleri, dünyan bir sanat eseri olsun.

Burçlara özel etkileri;

Koç: Venüs burcunda ilerliyor ve gerilemeye hazırlanıyor! Bu süreçte ışıldayacak, öne çıkacak ve hepimize rehberlik edeceksin. Öz değerini ve diğerlerine verdiğin değeri yeniden yapılandıracaksın. Bu geçişte duygularının yolunu yönlendirmesine izin ver ve kalbinle yap seçimlerini. Bu günler sana aşk ve yaratıcılığında cesurca adımlar atmayı öğretecek. İsterse ilişkin, isterse projelerin, hangi arzun olursa olsun, harekete geçmenin önemini deneyimleyeceksin. Ateş enerjisinden aldığın ilham, tutkularını canlandıracak. İlişkilerde geçeceğin karmik yolculuğun öğretisi; kalbini ve özünü gerçekten yansıtan bir hayat yaratmak olacak.

Boğa: Burcunu yöneten Venüs ateşli bir enerjiye geçerken, sen de iç dünyandaki arzuların ateşini yakacaksın. Bastırdığın, geri planda bıraktığın içsel ihtiyaçların bu kıvılcımla aydınlanırken, sana iyi gelmeyen ilişkileri ve gereksiz aşırılıkları geride bırakacak, ruhunu hafifletmeyi deneyimleyeceksin. Bu süreç, iç güzelliğini fark etmenin, dile getiremediğin isteklerin için cesur olmanın zamanındır. Bu yüzden bir dönem kabuğuna çekilebilir, dış tatminler yerine manevi tatminler arayabilirsin. Böylece hayatını sadeleştirebilir, kontrol etme ve sahip olma ihtiyacından sıyrılarak neşe ve sevgi için alan yaratabilirsin. Bu dönemde karşına çıkacak karmik ilişkiler ve kadın figürler, sana gerçek mutluluğun dünyevi arayışlarda olmadığını öğretecek, içsel huzurunu yeniden inşa edeceksin.

İkizler: Venüs, hayaller evinde ilerliyor ve seni hayallerine giden yola çağırıyor. Bu dönemde diğerlerinin beklentileri için değil, kendi arzuların için harekete geçebilmeyi deneyimleyeceksin. Kalbinin isteklerinin peşinden cesurca koştuğunda görünür olacak, dileklerini gerçekleştirebilecek, hayranlık uyandıracaksın. Potansiyel ve yeteneklerini keşfedecek, iş birliği yaptığın kişiler ve çevreler aracılığıyla yükseleceksin. Sana iyi gelmeyen ve kendin olamadığın karmik arkadaşlıklar sona ererken, yeni ve ilham veren bağlar kuracaksın. Bu süreç; fikirlerinle ve odluğun gibi parlamanın, ideallerin için planlı ama cesurca ilerlemenin zamanıdır.

Yengeç: Kabuğundan çıktığında gerçek hazinelerini keşfedeceğini, gelecek hayallerini gerçekleştireceğini, gerçek özüne ulaşacağını bilmek ister miydin? Venüs'ün yepyeni yolculuğu Güneş'in zirvede oluşu gibi tüm hayatını aydınlatırken, hayat boyu geçtiğin yolları, hedeflerini, kariyerini ve planlarını yeniden değerlendiriyorsun. Bu dönemde seni geride tutan tüm kalıplardan, ilişkilerden ve onay beklentinden sıyrılmalı, cesurca kendi özgürlüğüne, kariyerine ilerlemelisin. Terfi, iş değişimleri gündemine gelebilir ve gerçekten istediğin yolda ilerleyebilirsin. Kendine verdiğin özsaygın, diğerlerinden alacağın saygı ve takdire dönüşecek.

Aslan: Geleceğine bir umut ışığı yakmaya hazır mısın? Venüs'ün yepyeni yolculuğu ile birlikte gelecek umutların, hayallerin ve inancın canlanıyor. Hayatı özgürce keşfetmeye, kendini özgürce ifade etmeye, sınırlarını aşmaya davet ediliyorsun. Bugünlerde çıkacağın seyahatler, kişisel gelişim yolculuğun, yeni diller ve kültürler tanıma veya eğitimler yoluyla yepyeni vizyonlar edineceksin. Anlaşılmadığın yerlerden özgürleşerek, anlaşıldığın yerde çiçek açacaksın. Görülmekle ve kendini anlatmakla ilgili şüphelerini bırak ve özgünlüğünü yaşa. Sevdiklerinle konuşa konuşa derinleşme, gezerek öğrenme, severek anlaşılma vakitlerindesin.

Başak: Küllerinden değerine yeniden doğmaya hazır mısın? Ruhunun derinliklerine inerek kendini daha iyi anlayacağın, tutkularını ve arzularını korkusuzca ifade etmeyi öğreneceğin günlere başlıyorsun. Bu süreçte tüm korkularından sıyrılmalı, gerçekte ne istediğin hakkında kendine dürüst olmalısın. Yaşadıkların gücüne dönüşecek, fiziksel ve zihinsel bir arınmadan geçecek, artık sana iyi gelmeyen tüm karmik yolculukları korkusuzca sonlandırabileceksin. Mali değerlerinde güçlü adımlar attıkça kazanacaksın. Bu geçiş sırasında aşkın yalnızca bir insanla değil, ruhunun derinlikleriyle bağ kurmak olduğunu keşfedecek, kendini olduğun gibi kucakladığında değerine eş her şeyle buluşabileceksin.

Terazi: Burcunu yöneten Venüs, tam karşına geçerek sana ayna tutmaya hazırlanıyor. Bu geçişte değer dengelerini yeniden kuracak, yalnızca ruhuna denk olanla eş olacaksın. Fedakarlıklarını, ödün verdiğin alanları düzenleyecek, kendinle olan ilişkini güzelleştirdikçe, tüm ilişkilerinin iyileştiğini fark edeceksin. Bu dönem seni kendi gücüne adım atmaya ve isteklerini suçluluk veya tereddüt duymadan anlatmaya çağırıyor. Bunu evlilik, ilişki veya ortaklıklarında öğreniyorsun. Sınırlarını çizmek, uyum için özünden uzaklaştığın yerleri görmek, kendine öz bakım vermek, seni mutlu eden şeylerin sorumluluğunu alarak cesurca peşine düşmek bu yolculukta deneyim alanın olacak.

Akrep: Venüs, günlük hayatında bir devrim yaratmaya geliyor. Bu geçişte; yavaşla, detaylardaki güzelliklere odaklan ve seninle, bedeninle, kalbinle uyumlu olmayan her türlü alışkanlık ve düzeni geride bırak. Bu süreç; rutinlerin değerini, sıradanlığın büyüsünü yeniden keşfetme vaktindir. Bu dönemde yoğunluktan uzaklaşmalı ve günlük hayatını sadeleştirmelisin. Yavaşlamalı, anda kalmalı, hayatına yeni amaçlar vermeli, iş yaşamında yeteneklerini korkusuzca ortaya çıkartmalı, hakkını korumalı ve isteklerini dile getirmelisin. Böylece yaşama karşı tatmin duygun gelişecek, güne yatağından daha sağlıklı ve mutlu uyanacağın bir yaşam inşa edeceksin.

Yay: Kalbinde aşk ateşinin canlanmasına, tüm hayatına alev alev yayılmasına, hayat sahnende parlamaya hazır mısın? Venüs, kalbinin arzularını canlandırırken, kendini bu dünyada ortaya nasıl koyduğunu sorgulayacaksın. İster hobilerin, ister yeteneklerin, isterse ilişkilerin olsun, kalbini dünyana nasıl yansıtıyorsun? Bugünlerde aşkı korkusuzca yaşamak, aşk hayatının neşe ve tutkuyla canlanması, yaratıcılık ve ilhamla dolmak, içindeki neşeli ve özgün çocuğu cesurca gösterebilmek deneyim alanın olacak. Özgünlüğünü ve özgürlüğünü yeniden keşfedecek, kendin olamadığın karmik ilişki yolculuklarına veda edeceksin. Geçmişten gelen ilişkiler, özüne dönmen için öğretici olacak. Çocuklarınla ilişkin, kendinle olan ilişkini yansıtırken, çocuk sahibi olmak için de destekleneceksin.

Oğlak: Köklerinle yeniden bağ kuruyor, ait hissettiğin yeri bulmaya çağrılıyor, ailenle ve çocukluğunla olan ilişkine bambaşka pencerelerden bakmaya hazırlanıyorsun. Bugünlerde tüm yaşamını gözden geçirebilir, geçmişinde yaşadıklarını daha derinden anlayarak geleceğe daha tecrübeli adımlar atabilir, ailenle ilişkilerini sıcak bir hale getirebilir veya yaşam alanını güzelleştirebilirsin. Evinle ilgili gündemler yaşayabilir, yuva kurabilir, kendi evine çıkabilirsin. Bu süreç seni diğerlerinin beklentilerinden sıyrılarak kendin olmaya çağırıyor. Kimlerle evinde gibi hissediyorsan, onlarla sevgi ve güven dolu yeni bir hikaye yazmaya ilerliyorsun.

Kova: Kendi şarkını özgürce söylemeye hazır mısın? Bu yolculuk seni kendi gerçeğini korkusuzca ifade etmeye, fikir ve düşüncelerini cesurca hayata geçirmeye çağırıyor. Böylece görülecek, duyulacak ve içsel ışığını en güzel haliyle yansıtacaksın. Bu dönemde hayır demenin en doğal hakkın olduğunu unutmamalı, sana uymayan her şeye sınırlar çizmeli, anlaşılmadığın çevrelerden özgürleşmelisin. Yaratıcılığının yükseldiği bugünlerde kendini yazılı veya sözel ifade etmeli, medya, eğitimler veya seyahatler yoluyla bakış açının genişleyeceğini bilmelisin. Bu süreçte kuracağın yakın çevre bağlantıları veya kardeş ilişkilerin, özgünlüğünü yansıtmak konusunda sana deneyimler yaşatıyor olacak. Yeni ve anlamlı ilişkiler kurabileceksin.

Balık: Değerlerini ve değer verdiklerini yeniliyor, hayatına güzellik katan her şey için harekete geçmeye çağrılıyorsun. Bugünlerde potansiyellerini, yeteneklerini olduğu gibi ortaya koymalı, mutlu olduğun şeylerin ve işlerin peşinden koşmalı, yeni iş ve bağlantılar kurmaktan korkmamalısın. Mutluluğun ve hayattan aldığın tatmin arttıkça, üretken ve yaratıcı oldukça; kaynakların çoğalacak, bolluk bereketinin arttığını göreceksin. Ancak bütçeni doğru yönetmeli, aşırılıklardan uzak durmalı, şükür enerjisinde kalmalısın. Katı fikirlerini, mükemmel veya diğerlerinin beklentilerine uygun olmayı geride bırakıp, maddi ve manevi zenginliğe kendini açtıkça, hayallerini yaşadığını göreceksin.

Sevgilerimle,

Astrolog İnci Hacıyusufoğlu

Instagram: @incininyildizi

Altair Astroloji