Venüs Aslan’da (11 Ağustos – 4 Eylül): Yarattığımız karmalar bizlere dönebilir

Gerçek sevgiyi ve aşkı yaşamak, hayata aşkla bağlanmak yalnızca cesur kalplerin işidir. Çünkü aşk, onda yanmayı göze alabilmektir. Duygularını sonuna kadar yaşamak, zihinle değil duygularla bağlanmaktır. İçindeki sevgi ne kadar yüksekse, onu o kadar yansıtabilir ve alabilirsin.

İçimizdeki sevgiyi; yaratıcılığımızla gösterebildiğimiz, çocuk kalbimizin sesini duyduğumuz önemli günlerden geçiyoruz. Duygularımızla irademizi birleştirerek duygularımızın sorumluluğunu almak esas deneyimimiz olacaktır. Kalbinin istekleri için adım atan, gerçekten kalbinden geçeni yapan aşkla buluşacak, bolluk bereketi hayatına daha kolay çekebilecektir.

Bugünlerde yarattığımız karmalar, 25 Temmuz - 3 Eylül 2023 tarihlerinde bizlere dönebilir. O yüzden her ne yapıyorsanız, temiz bir kalple yaptığınızdan emin olmalısınız.

Bugünlerde; çocuk sahibi olmak, çocuklar, ünlüler, sanat, kraliyet ailesi, lüks tüketim ve yaşamlar gündemimizde olabilir. Sarı, turuncu, kırmızı renkler auramıza ve kalbimize iyi gelebilir. Venüsyen konular için (evlilik, estetik, güzellik, alışveriş, dekorasyon, kuaför) 17 - 19 Ağustos tarihlerini seçebilirsiniz.

27 Ağustos tarihi keskin olmak üzere +-5 gün boyunca gerçekten kalpten bağlı olup olmadığımız şeyleri görebiliriz. Hayatımızda özgürleştirici ani gelişmeler olabilir. Para piyasaları, özellikle altınla alakalı ani düşüş ve sert yükselişler olabilir. 2023 yılında ise ciddi yükselişler yaşayacağız. Krallar gibi yüce bir kalple, Kraliçeler gibi özel bir sevgiyle, aşkı dürüst ve cesur bir kalple yaşamanız dileğimle!

Burç & yükselen burcunuza göre:

Koç

Venüs'ün bu sürecini; aşk, flörtler, yaratıcılık, hobileriniz, çocuk sahibi olmak ve yatırımlarınıza dair etkilerle yaşayacaksınız.

Boğa

Venüs'ün bu sürecini; aile, ev, dekorasyon, iç dünyanız, taşınma, evlilik kararı alma konularında yaşayacaksınız.

İkizler

Venüs'ün bu sürecini; fikirleriniz, vizyonunuz, sosyal medya, sosyal medya ve yakın çevreden özel birisi ile tanışmak, eğitimler, tatiller, araç alım - satımı gibi konularda yaşayacaksınız.

Yengeç

Venüs'ün bu sürecini; bolluk bereket, kazançlarınız, yaratıcılığınız ile gelirlerinizi arttırma, alma - verme dengenizi koruma gibi konularda yaşayacaksınız.

Aslan

Venüs'ün bu sürecini; hayat sahnenizde ışıl ışıl parlayarak, kendinize duyduğunuz sevgiyi güçlendirerek, güzelliğinize güzellik katarak, sağlığınızı iyileştirerek, dikkatleri üzerinize çekerek yaşayacaksınız.

Başak

Venüs'ün bu sürecini; ilham ve yaratıcılığınızı güçlendirerek, ruhsal dünyanızı zenginleştirerek, inzivaya çekilerek, sakin tatillere giderek, kadersel ilişkilerde hakikatleri görerek yaşayacaksınız.

Terazi

Venüs'ün bu sürecini; gelecek hayallerinize yaratıcılığınızı katarak, sosyalleşerek, gezerek, davetler ve eğlenceli organizasyonlara katılarak, sizi yükselten arkadaşlarınızı fark ederek, eğlenerek yaşayacaksınız.

Akrep

Venüs'ün bu sürecini; statünüz, kariyeriniz, saygınlığınız, toplumda nasıl göründüğünüz hakkında ve yaratıcılık ve potansiyellerinizi gösterme, evlilik kararı alma veya ebeveyn olma, egonuzu dengeleme deneyimleri ile yaşayacaksınız.

Yay

Venüs'ün bu sürecini; hayata bakış açınız, maneviyatınız, eğitimleriniz, uzaklardaki sevdikleriniz, seyahatleriniz, ilahi adalette hak edişlerinize kavuşma, eğitimler, ticaret alanında yaşayacaksınız. Geleceğe dair umut dolu başlangıçlar yapabilirsiniz.

Oğlak

Venüs'ün bu sürecini; derin ve tutkulu duygular, içsel dönüşümler, mahrem paylaşımlara dair yaşayabilirsiniz. Ortak gelirler, krediler, yatırımlar gibi konular gündeminize gelebilir. Güçlü yenilenmeler yaşayabilirsiniz.

Kova

Venüs'ün bu sürecini; evlilik, evlenme teklifi alma, çocuk sahibi olma kararı, evlenme potansiyeliniz olan kişiyle tanışma gibi alanlarda yaşayabilirsiniz. Kendinizi ne kadar seviyorsanız, sevginizi size aynalayan kişilerle bunu fark edebilirsiniz.

Balık

Venüs'ün bu sürecini; iş yaşamınızda kendinizi, potansiyellerinizi daha fazla gösterme, yeteneklerinizle parlama, sağlığınızı iyileştirme, hayat düzeninizi ve beslenme düzeninizi yenileme, kedi sahiplenme veya kedilerle zaman geçirme gibi konularda yaşayabilirsiniz. Fazla tatlı tüketmemeye dikkat etmelisiniz.

Sevgiyle!

İnci Gücen

Altair Astroloji

@incininyildizi