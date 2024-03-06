Üniversitelerde yapay zeka bölümleri açılıyor

Yapay zeka, dijitalleşme ve büyük veri alanlarında üniversitelerde 2'si ilk kez olmak üzere 5 lisans ve tamamı yeni 12 ön lisans programı açılacak.

Üniversitelerde yapay zeka bölümleri açılıyor
Yaşam
Giriş: 06 Mart 2024 13:00
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar; Yapay zeka, yapay zekanın çözümleri, dijitalleşme, büyük veri konularında insan kaynağı yetiştirmek üzere lisans/önlisans seviyesinde program açılmasına ihtiyaç duyulduğunu belirtti.


YÖK bünyesinde 'Yapay Zeka Temelli Programların Belirlenmesi Çalışma Grubu' kurulduğunu ifade eden Özvar, "Çalışma grubu, değişik ülkelerdeki üniversitelerin bölüm/program yapılarını inceleyerek muhtemel program önerilerini Yükseköğretim Kurulumuza sundu" açıklamasında bulundu. Toplantıya Özvar'ın yanı sıra yeni program ve bölümlerin açılacağı 20 üniversite rektörü ile Yükseköğretim Yürütme Kurulu Üyeleri de katıldı.


2 yeni lisans programı açılacak

Özvar, çalışma grubunun önerilerini değerlendirdiklerini ve yapay zeka, dijitalleşme ve büyük veri alanlarında üniversitelerde 2'si ilk kez olmak üzere 5 lisans ve tamamı yeni 12 önlisans programı açılmasına karar verdiklerini ancak ilerleyen günlerde program sayısının artacağını belirtti.


Halihazırda farklı devlet ve vakıf üniversitelerinde bulunan 'Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri', 'Yazılım Geliştirme' ve 'Bilgi Güvenliği Teknolojisi' bölümlerinin farklı üniversitelerde de açılmasını karara bağlandı.


Bunlara ilave olarak 2 yeni lisans programının açılmasına karar verdiklerini söyledi. Özvar, lisans seviyesinde açılması planlanan yeni bölümlerin 'Veri Bilimi ve Analitiği' ile 'Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi' olduğunu açıkladı.


Lisans ve önlisans programlarının açılacağı üniversiteler

  • Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
  • Atatürk Üniversitesi
  • Bursa Teknik Üniversitesi
  • Ege Üniversitesi
  • Eskişehir Teknik Üniversitesi
  • Gaziantep Üniversitesi
  • Harran Üniversitesi
  • Karabük Üniversitesi
  • Karadeniz Teknik Üniversitesi
  • Kayseri Üniversitesi
  • Kocaeli Üniversitesi
  • Konya Teknik Üniversitesi
  • Manisa Celal Bayar Üniversitesi
  • Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
  • Ondokuz Mayıs Üniversitesi
  • Sakarya Üniversitesi
  • Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
  • Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
  • Trakya Üniversitesi
  • Yıldız Teknik Üniversitesi

Yeni açılacak 12 önlisans programı

  • Yapay Zeka Operatörlüğü
  • Büyük Veri Analistliği
  • Otonom Sistemler Teknikerliği
  • Dijital Dönüşüm Elektroniği
  • Robotik ve Yapay Zeka
  • Oyun Geliştirme ve Programlama
  • Bulut Bilişim Operatörlüğü
  • İmalat Yürütme Sistemleri
  • Kurumsal Bilişim Uzmanlığı
  • İnsansız Araç Teknikerliği
  • Ön-yüz yazılım Geliştirme
  • Arka-yüz yazılım Geliştirme

Öğrenciler, başka öğretim üyesinden de ders alabilecek

Programların bir kısmında ilk kez müfredatta yer alan ve seçilecek dersleri büyük üniversitelerimizin öğretim üyeleri tarafından online ve sekron biçiminde verilecek. Böylelikle programların açılacağı üniversitelerin öğrencileri başka bir üniversite öğretim üyesinden de ders alabilecek. Ayrıca sektör temsilcilerinin de katkı vereceği bu programlardan azami fayda sağlamak istiyoruz. Açılacak yeni programlarda kalite güvencesinin sağlanması en önemli gündem maddemizdir. Bilişim ve yapay zeka alanında uzman hocalarımız ile ilgili sektör temsilcilerinin katkıları yeni programlarımızın müfredatların niteliklerini yükseltecektir.


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