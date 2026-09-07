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Kahvaltı

Kahvaltılık peynirli biberli domates 

Müjgan Yurtseven'in kaşar peynirli ve biberli domates tarifi, kahvaltı sofralarına pratik ve lezzetli bir dokunuş katıyor.

Kahvaltılık peynirli biberli domates 
Giriş: 07 Eylül 2026, Pazartesi 09:02
Güncelleme: 07 Eylül 2026, Pazartesi 09:02

Tarif defterimden;

Kaşar peynirli, biberli domates kahvaltı sofralarına çok yakışıyor...

Servis: 4 kişilik

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 20 dakika

Malzemeler:

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 3 sivri biber, doğranmış
  • 2 diş sarımsak, minik doğranmış
  • 4 domates, kabukları soyulup küp doğranmış
  • 1/2 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 tatlı kaşığı biber salçası
  • 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
  • 8 - 9 adet fesleğen yaprağı

Yapılışı:

*Zeytinyağı ve biberleri tavaya alıp kızarana kadar soteleyin, sarımsağı ekleyip sarımsak aromasını bırakınca domates, karabiber, tuz ve biber salçasını ilave edin. Tavanın kapağı kapalı olarak domatesler yumuşayana kadar açık ateşte yaklaşık 15 dakika pişirin. Rendelenmiş kaşarı ekleyip tavanın kapağı kapalı olarak kısık ateşte peynir eriyene kadar pişirin. Ocağı kapatarak üzerlerine fesleğen yapraklarını serpiştirin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...

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