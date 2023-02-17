Üniversiteler açılacak mı?

Yaşadığımız doğal afetler sonrası üniversiteler uzaktan eğitime dönmüştü. Konu ile ilgili yapılan tartışmaların ardından YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversitelerde uzaktan eğitim hakkında açıklamalarda bulundu.

YÖK Başkanı Özvar'ın açıklamaları şu şekilde: “Türkiye'deki örgün öğrencilerin toplam yüzde 15'i ya bölgede ikamet etmekte ya da bu bölgede eğitim almaktadır. Öğrencilerimiz ve personelimiz arasında maalesef kayıplarımız bulunmaktadır. Neredeyse bütün üniversitelerimiz depremden etkilenmiş paydaşlarıyla doludur. Kampüslerimiz barınma ve ikamet anlamında önemli bir rol almıştır. Tıp ve mühendislik fakültelerinden gönüllü elemanların halen bölgedeki çalışmalarını da izliyoruz. Bundan sonraki süreçte üniversitelerimize çok kritik roller düşmektedir. İllerin tekrar kalkınmasında üniversitelerimizin kuşkusuz önemli rolleri olacaktır.

Bahar dönemi 20 Şubat’ta başlıyor

“2022-2023 bahar döneminin uzaktan eğitim ile sağlanmasına daha önce karar verilmişti. Ön lisans, lisans ve lisans üstü bölümleri için bir dizi kararlar aldık. Buna göre 20 Şubat'ta bahar dönemi başlayacak. Alınan kararlar nisan ayı başı itibariyle yeniden gözden geçirilerek uzaktan eğitimin yanında yüz yüze eğitimin harlanmasıyla hibrit eğitim de değerlendirilecektir” cümlelerini kullanan YÖK Başkanı Özvar, depremin etkilediği illerde bulunan bir kısım üniversitelerin ortak çalışmalar yapmak üzere bazı üniversiteler ile eşleştirildiğini açıkladı.

Özel öğrencilik ile ilgili de bazı kararlar aldıklarını ifade eden Özvar: "Depremden etkilenen illerde veya birinci dereceden yakını bu illerde yaşayanlar talep etmeleri halinde birinci derecedeki yakınının bulunduğu ikamette veya bulunduğu illerdeki üniversitelerin eş değer bölümünde özel öğrenci olabilecekler. Öte yandan kayıt dondurma konusunda da bazı kolaylıklar getirilmiştir. Bu süre azami öğrenim süresinden de düşülmeyecek."