Ultra işlenmiş gıdaların zararları

Ultra işlenmiş gıdaların zararları hakkında yeni bir araştırma yayınlandı. Çocukların yetişkinlik yıllarındaki kalp-damar sağlığı bu gıdalarla doğrudan etkileniyor!

Ultra işlenmiş gıdaların zararları
Sağlık
14 Temmuz 2022 00:12 Güncelleme: 14 Temmuz 2022 00:20
ABONE OL

İşlem görmüş gıdalar arasında “ultra işlem görmüş gıdalar” olarak sınıflanan gıdalar hakkında yeni bir bilgi ortaya çıktı. Fırınlanmış, dondurulmuş veya konserve yapılmış ürünlerden ayrı bir kategori olarak üçüncü bir işleme tabi tutulan gıdalar “ultra işlenmiş gıda” olarak tanımlanıyor. Bu tür yiyeceklere daha lezzetli olmaları için şeker, yağ veya kimyasal koruyucu maddeler ekleniyor. Mutfakta kullanılmayan malzemeler ile gıda sanayiinde kullanılan lezzet artırıcı maddeler ultra işlenmiş gıdaların olası zararlarını artıran bileşenler olarak anılıyor.


Yeni bir araştırma, daha fazla aşırı işlenmiş gıda tüketen 3 ila 5 yaş arasındaki çocukların, bu gıdalardan daha az tüketen çocuklara göre daha zayıf lokomotor becerilere sahip olduğunu buldu.


Lokomotor beceriler, bedeni hareket ettirmek için kullanılan yer değiştirme becerileri olarak tanımlanıyor. Bu beceriler beden-zihin koordinasyonu gerektiriyor. Çocukların gelişiminde lokomotor becerilerin istenen düzeyde olması ise oldukça kritik bir konu.


Amerikan Beslenme Derneği’nin duyurduğu araştırmada ayrıca, daha fazla miktarda “ultra işlenmiş gıda” tüketen 12 ila 15 yaşındaki çocukların kalp-damar sağlığının olumsuz yönde etkilendiği ortaya kondu.



Ultra işlenmiş gıdalar çocukların kalp-damar sistemine doğrudan zarar veriyor


İşlenmiş gıdaların yetişkinlerde kalp-damar hastalıkları riskini artırdığı yönünde bulgulara çocuklar da eklendi. Yapılan yeni araştırma ile 12-15 yaş arası çocuk ve gençlerin kalp-damar sistemlerinin işlenmiş gıdalardan olumsuz etkilendiğini ortaya kondu. Çeşitli uzmanlar tarafından "besin yerine bile konmaması gerektiği" ifade edilen ultra işlenmiş gıdalar ise yetişkinlikteki kardiyovasküler sorunların baş sorumlularından biri.


Amerikan Beslenme Derneği tarafından yayınlanan araştırmaya göre, ultra işlenmiş gıda kategorisine giren paketlenmiş atıştırmalıklar, kahvaltılık gevrekler, şekerler, soda, şekerli meyve suları ve yoğurtlar, konserve çorbalar ve pizza, sosisli sandviç, hamburger ve soslu tavuk kanadı gibi hazır gıdalar yetişkinlikte kalp-damar hastalıkları riskini doğrudan artırıyor.


Şekerli içeceklerin zararları


Şekerin sağlığımıza 10 önemli zararı
Şekerin sağlığımıza 10 önemli zararı


Bilim insanları tarafından, aşırı işlenmiş gıdaların yetişkinlere olan etkileri konusunda çokça araştırma bulunduğu belirtildi. Bu tür gıdaların özellikle çocukların sağlığına olan etkilerini inceleyen araştırmaların ise kısıtlı sayıda olduğu ifade edildi.


“Sağlıklı beslenme ve egzersiz alışkanlıklarının çok genç yaşta ortaya çıkıyor” diyen araştırma lideri Jacqueline Vernarelli, aşırı işlenmiş gıdaların tüketimini azaltma ve ortadan kaldırma konusunda ailelerin daha fazla eğitilmesi gerektiğini vurguladı.


Çalışmada, çocukluğun çeşitli aşamalarında işlenmiş gıdaların yetişkinliğe etkileri incelendi. Yaşları 3 ila 15 arasında değişen 1.500’den fazla çocuğun beslenme, egzersiz, günlük fiziksel aktivite verileri toplandı. Ultra işlenmiş gıdalarla birlikte, yiyecek ve içecek maddelerini işlenmişlik düzeylerine göre sınıflandıran bir yöntem kullanıldı. Kalp-damar sistemi açısından daha zinde olarak öne çıkan çocukların ultra işlenmiş gıdalardan günde 226 daha az kalori tükettiği saptandı.


Araştırma lideri Vernarelli şöyle dedi: “Çocuklara işlenmiş gıda vermemeyi, emeklilik için para biriktirmek gibi düşünün: Tam şimdi, çocuğunuzun geleceğini etkileyecek bir karar veriyorsunuz."




Referans: American Society for Nutrition. "Are highly processed foods bad for children?" (2022) Şuradan alındı: www.sciencedaily.com/releases/2022/06/220614122611.htm



Çocuklarda kalp hastalıklarının 6 sinyali
Çocuklarda kalp hastalıklarının 6 sinyali Çocuğunuzda bu belirtiler varsa ...
Bebeklerin kalpleri hassastır Her bin bebekten 8’inin kalp has...


Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.