Ülkemizin 100. Yıl Güneş döngüsü (Solar Return) haritası

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı kutlanırken ülkemizin doğum haritası ve 29 Ekim 2023 tarihiyle birlikte devreye giren güneş döngüsü haritasını Astrolog İnci Gücen yorumladı.

Ülkemizin 100. Yıl Güneş döngüsü (Solar Return) haritası
Astroloji
Giriş: 28 Ekim 2023 17:34 Güncelleme: 28 Ekim 2023 18:34
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Ülkemizin ve Cumhuriyetimizin 100. yıl döngüsü kutlu olsun! Bu mutlu ve kutlu güne Ay Tutulması ile başlıyor, ülkemizin tarihinde yaşayacağı en kadersel yıllardan birine hazırlanıyoruz.


Her yıl doğum günümüzde Güneş doğduğumuz gün geçtiği derece ve burçla aynı hizaya gelir. O anın haritası ise bizim bir yıl boyunca yaşayacağımız temalar konusunda ipuçları verir. Buna 'Solar Return' haritası denir. Aynı şekilde ülkelerin de doğum gününde başlayan 'Solar Return' haritaları vardır.


28 Ekim Ay Tutulması

Ülkemiz 100. yaşına, Ay Tutulması ile başlıyor. Üstelik bu tutulma, ülkemizin kimliğinde (Güneş'inde) gerçekleşiyor. Güneş, Mundane Astroloji'de (ülkeler astrolojisi) bir ülkenin kimliği, liderleri, yaşam enerjisi ile alakalıdır. Dolayısıyla bu yıl ülkemizin çehresinde, dünya sahnesindeki yerimizde, liderleriyle alakalı konularda önemli kadersel değişimler yaşanacağını söyleyebiliriz. Ay Tutulmaları, bitişlerle ilgilidir. Bu yıl bir dönemi kapatan ve yeni bir dönemi başlatan olaylar yaşayabiliriz.


Ülkemizin Solar Return haritasında Başak burcu ve IC noktası yükseliyor. Bu alan ülkemizin karmik geçmişi, atalarımız, iç güvenliğimiz, sınırlarımız ile ilgilidir. Ülkemiz bu yıl bize atalarımızdan kalan karmik bir döngüyü kapatarak yeni bir döngüye başlayabilir. Aynı zamanda yükselende bulunan Venüs Başak ile kaynaklarımızın kısıtlanacağı, halkın daha hesaplı davranmak zorunda kalacağı süreçler yaşayabilir, ekonomik anlamda daha zorlu bir sürece girebiliriz. Venüs 2. ev yöneticimiz de olduğundan; ekonomi, kaynaklar ve bankalara dair alınacak yeni kısıtlayıcı kararlara şahit olabiliriz. Neptün karşıtlığı ile birlikte ekonomi ve dış politika alanlarında belirsizlikler yaşayabilir, organize ve istikrarlı bir duruş sergilemekte zorlanabiliriz. Plüto da ülkemizin Ceres'i üzerinden geçeceği için tarımda verimlilik azalabilir. Ve ülkemizi ileriye taşıyacak alan (Kuzey Ay Düğümü) de Başak burcunda olduğundan; üretmenin, düzenin, organizasyonun, tarımın, eğitim ve sağlık konularının önemini anlayarak, çalıştıkça ışıldayan bir ülke olduğumuzu hatırlayarak, iyileşmek için bu alanlarda yeni kararlar alabiliriz.


Venüs'ün yükselmesi aynı zamanda ülkemizdeki kadınları, sanatı, sanatçıları, çocukları gündeme getirirken, dış dünyaya daha yumuşak bir izlenim yaratacağımızı da gösterebilir. Kadın hakları, kadın lider ve yöneticilerinin sahneye çıkması gibi konulara şahit olabiliriz. Ay - Jupiter kavuşumu da kadınların bu yıl ülkemizin geleceğinde önemli rol oynayacağını gösterebilir.


Bu döngü ile aynı zamanda Şiron kavuşumu yaşayarak yeni Şiron döngümüze de başlıyoruz. Şiron bir ülkenin yaraları, dışlanmış kesimi ve salgın hastalıkları ile ilgilidir. Ülkemiz özellikle geçtiğimiz yıl yaşadığımız Şubat ayından sonra birbirinin yaralarını saran ve destekleyen bir sürece doğru ilerleyebilir. Öte yandan 6. evde de yerleşen retro Satürn ile birlikte bir salgın gündemi yaşayabiliriz.


Ülkemizin haritasında 9. evde bulunan Satürn ve doğum günü haritasında 3- 9 aksını etkileyen yerleşimlerle birlikte; yurt dışı bağlantıları ve vizelerle ilgili anlaşmalarda değişimler, göç ve göçmenlere dair keskin kararlar, eğitim sistemimiz, sınav sistemimizde değişimler, dil eğitimleri konusunun gündeme gelmesi yaşanabilir. Yine bu aksın hareketli olmasıyla, yakın çevremizdeki savaşa yıl boyu şahit olmaya devam edebiliriz.


Öte yandan ülkemiz progress haritasında bir Yeniay döngüsünde ilerliyor. Bu Yeniay döngüsü hem 28 Ekim Ay Tutulması hem de 25 Ocak 2024, 20 Şubat 2024 tarihlerindeki transitlerle tetik alıyor olacak. Dolayısıyla tüm bu tarihlerde keskin olmak üzere yıl boyu yepyeni bir sürece ilerlediğimizi fark ediyor olacağız. Tutulma aynı zamanda İstanbul'un Güneş'inde gerçekleşeceğinden, değişimin tohumlarının burada atıldığını görebilir, İstanbul'un kimliğinin dünya üzerinde daha önemli hale geleceğini söyleyebiliriz. Aynı zamanda bu şehirle ilgili gizli planların, yer altı bilgilerinin ortaya çıkışına şahit olabiliriz. Bu yıl yaşadığımız her şey, ismi gibi Anadolu’nun bir doğum sancısı olsa da, 2025 - 2026 yıllarında doğumun mucizelerini yaşıyor olacağız.


Yükselen Plüto, Güneş Akrep, tepe noktasındaki Anka Yıldızı ile ülkemiz; küllerinden doğan, dönüşümlerle ilerleyen, yaşadıklarından hep güçlenerek çıkan bir tekamül yolculuğuna sahip. Bizler ise bu coğrafyada doğanlar olarak, onu koruma ve ona en güzel şekilde hizmet etme misyonuyla buradayız. Kuzey Ay Düğümü Başak ülkemiz için Ulu Önder Atatürk'ün de söylediği gibi; "Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır."


Ve elbette ne olursa olsun “Türkiye Cumhuriyeti, ilelebet payidar kalacaktır!”


Sevgilerimle,


İnci Gücen

Altair Astroloji

@incininyildizi


Cumhuriyet ile "ilk" olan kadınlar

Cumhuriyet'in getirdiği kazanımlarla ilkleri başaran kadınlar... Unvanlarının önüne "kadın" konması şimdi cinsiyetçi olarak kabul görse de kadınların kat ettiği yolları onlar açtı. Onlar, Cumhuriyet'in sunduğu imkanlara kendi azimlerini kattı ve yaşadığımız topraklarda mesleklerinin ilk kadın temsilcileri oldu. Cumhuriyet'in 100. yılında, cumhuriyet kadınlarının başarıları...

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Afet İnan İlk kadın tarih profesörü ve Atatürk'ün manevi kızı
Afife Jale İlk kadın tiyatro oyuncusu
Emel Gazimihal İlk radyo spikeri
Feriha Sanerk İlk kadın emniyet müdürü
Feriha Tevfik İlk Türkiye güzeli
Filiz Dinçmen İlk kadın büyükelçi
Gül Esin İlk kadın muhtar
Remziye Hisar İlk kadın kimyager
Keriman Halis İlk Dünya güzeli
Lale Aytaman İlk kadın vali
Lale Orta İlk kadın hakem
Leman Altınçekiç İlk kadın jet pilotu
Müfide İlhan İlk kadın belediye başkanı
Nuran Devres İlk kadın TV spikeri
Özlem Bozkurt İlk kadın kaymakam
Sabiha Bengütaş İlk kadın heykeltraş
Sabiha Gökçen İlk kadın savaş pilotu
Safiye Ali İlk kadın doktor
Samiye Morkaya İlk kadın otomobil yarışçısı
Seher Aytaç İlk kadın makinist
Semiha Berksoy İlk kadın opera sanatçısı
Süreyya Ağaoğlu İlk kadın avukat
Tansu Çiller İlk kadın başbakan
Türkan Akyol İlk kadın bakan
Adile Ayda İlk kadın diplomat
Refet Angın İlk kadın öğretmen
Aysima Altınok İlk kadın beyin cerrahı
Sabire Aydemir İlk kadın veteriner
Ferdane Bozdoğan Erberk İlk kadın diş hekimi
İnci Özdil İlk kadın orkestra şefi
Jale İnan İlk kadın arkeolog
Refet Angın İlk kadın öğretmen
Selma Rıza İlk kadın gazeteci
Fazıla Şevket Giz İlk kadın profesör, zoolog
Nüzhet Gökdoğan İlk kadın gökbilimci ve dekan
Pakize Tarzi İlk kadın jinekolog (kadın doğum uzmanı)


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