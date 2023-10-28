Ülkemizin 100. Yıl Güneş döngüsü (Solar Return) haritası

Ülkemizin ve Cumhuriyetimizin 100. yıl döngüsü kutlu olsun! Bu mutlu ve kutlu güne Ay Tutulması ile başlıyor, ülkemizin tarihinde yaşayacağı en kadersel yıllardan birine hazırlanıyoruz.

Her yıl doğum günümüzde Güneş doğduğumuz gün geçtiği derece ve burçla aynı hizaya gelir. O anın haritası ise bizim bir yıl boyunca yaşayacağımız temalar konusunda ipuçları verir. Buna 'Solar Return' haritası denir. Aynı şekilde ülkelerin de doğum gününde başlayan 'Solar Return' haritaları vardır.

28 Ekim Ay Tutulması

Ülkemiz 100. yaşına, Ay Tutulması ile başlıyor. Üstelik bu tutulma, ülkemizin kimliğinde (Güneş'inde) gerçekleşiyor. Güneş, Mundane Astroloji'de (ülkeler astrolojisi) bir ülkenin kimliği, liderleri, yaşam enerjisi ile alakalıdır. Dolayısıyla bu yıl ülkemizin çehresinde, dünya sahnesindeki yerimizde, liderleriyle alakalı konularda önemli kadersel değişimler yaşanacağını söyleyebiliriz. Ay Tutulmaları, bitişlerle ilgilidir. Bu yıl bir dönemi kapatan ve yeni bir dönemi başlatan olaylar yaşayabiliriz.

Ülkemizin Solar Return haritasında Başak burcu ve IC noktası yükseliyor. Bu alan ülkemizin karmik geçmişi, atalarımız, iç güvenliğimiz, sınırlarımız ile ilgilidir. Ülkemiz bu yıl bize atalarımızdan kalan karmik bir döngüyü kapatarak yeni bir döngüye başlayabilir. Aynı zamanda yükselende bulunan Venüs Başak ile kaynaklarımızın kısıtlanacağı, halkın daha hesaplı davranmak zorunda kalacağı süreçler yaşayabilir, ekonomik anlamda daha zorlu bir sürece girebiliriz. Venüs 2. ev yöneticimiz de olduğundan; ekonomi, kaynaklar ve bankalara dair alınacak yeni kısıtlayıcı kararlara şahit olabiliriz. Neptün karşıtlığı ile birlikte ekonomi ve dış politika alanlarında belirsizlikler yaşayabilir, organize ve istikrarlı bir duruş sergilemekte zorlanabiliriz. Plüto da ülkemizin Ceres'i üzerinden geçeceği için tarımda verimlilik azalabilir. Ve ülkemizi ileriye taşıyacak alan (Kuzey Ay Düğümü) de Başak burcunda olduğundan; üretmenin, düzenin, organizasyonun, tarımın, eğitim ve sağlık konularının önemini anlayarak, çalıştıkça ışıldayan bir ülke olduğumuzu hatırlayarak, iyileşmek için bu alanlarda yeni kararlar alabiliriz.

Venüs'ün yükselmesi aynı zamanda ülkemizdeki kadınları, sanatı, sanatçıları, çocukları gündeme getirirken, dış dünyaya daha yumuşak bir izlenim yaratacağımızı da gösterebilir. Kadın hakları, kadın lider ve yöneticilerinin sahneye çıkması gibi konulara şahit olabiliriz. Ay - Jupiter kavuşumu da kadınların bu yıl ülkemizin geleceğinde önemli rol oynayacağını gösterebilir.

Bu döngü ile aynı zamanda Şiron kavuşumu yaşayarak yeni Şiron döngümüze de başlıyoruz. Şiron bir ülkenin yaraları, dışlanmış kesimi ve salgın hastalıkları ile ilgilidir. Ülkemiz özellikle geçtiğimiz yıl yaşadığımız Şubat ayından sonra birbirinin yaralarını saran ve destekleyen bir sürece doğru ilerleyebilir. Öte yandan 6. evde de yerleşen retro Satürn ile birlikte bir salgın gündemi yaşayabiliriz.

Ülkemizin haritasında 9. evde bulunan Satürn ve doğum günü haritasında 3- 9 aksını etkileyen yerleşimlerle birlikte; yurt dışı bağlantıları ve vizelerle ilgili anlaşmalarda değişimler, göç ve göçmenlere dair keskin kararlar, eğitim sistemimiz, sınav sistemimizde değişimler, dil eğitimleri konusunun gündeme gelmesi yaşanabilir. Yine bu aksın hareketli olmasıyla, yakın çevremizdeki savaşa yıl boyu şahit olmaya devam edebiliriz.

Öte yandan ülkemiz progress haritasında bir Yeniay döngüsünde ilerliyor. Bu Yeniay döngüsü hem 28 Ekim Ay Tutulması hem de 25 Ocak 2024, 20 Şubat 2024 tarihlerindeki transitlerle tetik alıyor olacak. Dolayısıyla tüm bu tarihlerde keskin olmak üzere yıl boyu yepyeni bir sürece ilerlediğimizi fark ediyor olacağız. Tutulma aynı zamanda İstanbul'un Güneş'inde gerçekleşeceğinden, değişimin tohumlarının burada atıldığını görebilir, İstanbul'un kimliğinin dünya üzerinde daha önemli hale geleceğini söyleyebiliriz. Aynı zamanda bu şehirle ilgili gizli planların, yer altı bilgilerinin ortaya çıkışına şahit olabiliriz. Bu yıl yaşadığımız her şey, ismi gibi Anadolu’nun bir doğum sancısı olsa da, 2025 - 2026 yıllarında doğumun mucizelerini yaşıyor olacağız.

Yükselen Plüto, Güneş Akrep, tepe noktasındaki Anka Yıldızı ile ülkemiz; küllerinden doğan, dönüşümlerle ilerleyen, yaşadıklarından hep güçlenerek çıkan bir tekamül yolculuğuna sahip. Bizler ise bu coğrafyada doğanlar olarak, onu koruma ve ona en güzel şekilde hizmet etme misyonuyla buradayız. Kuzey Ay Düğümü Başak ülkemiz için Ulu Önder Atatürk'ün de söylediği gibi; "Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır."

Ve elbette ne olursa olsun “Türkiye Cumhuriyeti, ilelebet payidar kalacaktır!”

Sevgilerimle,

İnci Gücen

Altair Astroloji

@incininyildizi