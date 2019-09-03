Ucuza şık olma taktikleri

Eğer bütçenizi yormadan şık olmak istiyorsanız bu haberimiz size ilham verebilir.

Son dönemde alışveriş yapmak aile ekonomisi için büyük sorun yaratabiliyor. Bu nedenle birçok kişi artık daha ekonomik alışveriş yapmak istiyor. Zaten sadece marka giyinmek de şık olmak için yeterli değil. Eğer hem daha ekonomik alışveriş yapmak hem de şık olmak istiyorsanız bu tüyolara göz atmanızı tavsiye ederiz.

Dolabınızı gözden geçirin

Bir stil yaratmak istiyorsanız ve bunu da en ekonomik hali ile başarmaya çalışıyorsanız mağazalardan önce başvurmanız gereken yer kendi dolabınız. Önce tüm dolabınızda giydiğiniz ve giymediğiniz şeyleri ayrıştırın. Eski, yırtık ve giymediğiniz parçaları geri dönüştürebilir ya da paylaşım kutularına gönderebilirsiniz. Tüm ayıklamayı yaptığınızda en çok giydiğiniz ve giymekten keyif aldığınız, kendinie yakıştırdığınız parçaları inceleyin. İhtiyacınız olan parçaları belirleyin. Dolabınızı ve tarzınızı analiz ettikten sonra alışveriş yapmaya hazırsınız.

Semt pazarlarından başlayın

Aradığınız parçalar her zaman pahalı mağazalarda olmayabilir. Özellikle semt pazarlarında ihraç fazlası olduğundan markaların el altından sattığı ürünleri bulmak mümkün. Bu nedenle alışveriş yaparken ilk etapta semt pazarlarına göz atmayı unutmayın. Tezgahların altını üstüne getirmekten de çekinmeyin. Pazarların en güzel yanı ise pazarlık yapabiliyor olmanız. Çok sevdiğiniz mağazada hiç para konuşmadan ödemeye razı olmak zorunda olduğunuz bazı parçaları buralarda çok daha ucuza satın alabilirsiniz.

İkinci el kıyafetler

Birçok kişi ikinci el kıyafet tercih etmiyor fakat aslında ikinci el kıyafetler bütçenizin kurtarıcısı olabilir. Çeşitli aplikasyonlar ve ikinci el kıyafet satan mağazalarda hiç tahmin etmediğiniz parçaları çok daha ucuza bulabilirsiniz. Bazen bazı markaların çok özel çanta ve ayakkabı koleksiyonlarını bile ederinden çok daha ucuza alabilirsiniz. Bu tür mağazalarda parçaları mutlaka sterilize ediyorlar içiniz rahat olsun.

Mağazaların indirimlerini takip edin

Sevdiğiniz markalar dönem dönem indirimler yapar. Bu indirimleri mutlaka takip edin. Daha önce

gezerek belirlediğiniz parçaları indirim zamanı ederinin neredeyse yarısına kadar alma şansınız olur. Bu indirimler için mağazaların mail gruplarına üye olabilir, mesaj almak için veri tabanlarına kayıt abone olabilirsiniz.

Outlet mağazalarını hafife almayın

Genellikle eski sezon ürünlerin çok daha ucuza satıldığı ya da fabrikanın ihraç fazlası ürünlerin

bulunduğu fabrika satış mağazalarını ve outlet mağazaları ziyaret edebilirsiniz. Bazen çok küçük defoları olan ürünleri bile büyük bir indirim ile alabilmeniz mümkün oluyor.

İnternetten alışveriş yapmaktan korkmayın

Hem ucuza hem de marka giyinmek isteyenler için alışveriş yapmanın en güzel yolu internet.

Beğendiğiniz parçaları favorilerinize ekleyerek indirim zamanı satın alabilirsiniz. Bazı markalar indirim kodları da dağıtır. Bu kodları takip ederek bazen sezonda bile indirim yakalamanız mümkün.