El ve ayak bakımında en sık yapılan hatalar

Podolog Zehra Albayrak, el ve ayak bakımında en sık yapılan hataları açıkladı. Tırnak batığı ve tırnak mantarı hakkında bilinmesi gerekenleri anlattı.

El ve ayak bakımında en sık yapılan hatalar
Güzellik
20 Nisan 2022 Çarşamba

Bu içerik Podolog Zehra Albayrak tarafından kaleme alınmıştır.


Saatlerce ayakkabıda kalarak terleyen ayaklar, nemli ve karanlık ortamda üremeyi seven mantarlar ise tırnakta mantar enfeksiyonun gelişimine sebep olmaktadır. Özellikle erkeklerin askerlik sonrası bu problemle karşılaştıklarını ve uzun bir süre geçmediğinden yakınmaktadırlar. Bu dönemde ortak kullanım alanları ve ortak eşyalar mantar enfeksiyonu bulaş yolunda en büyük etkendir.


Kadınlarda ise kuaförlerde uygulanan pedikürde, hijyen koşulları ve aletlerin prosedüre uygun sterilizasyon yapılmadan kullanılması da tırnağa mantar enfeksiyonun yerleşmesi ana sebeplerindendir. Bir de yanlış uygulama ile tırnak kenarlarının proksimale kadar kesilmesi, uzayan tırnağın tekrar batması kaçılmaz hale getiriyor.


Bu gibi durumlarla karşılaşmamak için ayak yapımıza uygun ve giyilecek mevsime göre tercih edilmeli, ayakkabı gün aşırı değişimli olarak kullanılmalıdır. Güneşin UV ışınları bakteri ve mantarları yok edici etkiye sahip olduğu için güneş ışınlarından bol bol faydalanılmalı ve ayakkabılarımızı belirli süre güneşte bekletmeliyiz.


Tırnak mantarını doğal yolla yok edin!
Tırnak mantarını doğal yolla yok edin!

En sık yapılan hataların yanı sıra ayak sağlığı denilince karşılaşılan en sık rahatsızlık ise tırnak batması…

Baskı ve sürtünme ile oluşan genellikle dar/sivri uçlu ayakkabılar nasır ve kallus (deri sertleşmesi), bir de bu duruma yanlış kesilmiş tırnaklar eklenirse tırnak batmasına neden olmaktadır. Ayak tırnaklarının küt ve düz kesilmesi bu durumlarla karşılaşmamak için oldukça önemlidir.


Tırnak batması, tırnak plağının lateral tırnak kıvrımlarına batması sonucu oluşan, granülasyon dokusu ve ağrı ile iş gücü kaybına neden olan tırnak hastalığıdır. Erkeklerde görülme sıklığı kadınlara göre daha fazladır. Genellikle adölesan ve genç erişkin dönemde karşımıza çıkan nedenler arasında yanlış tırnak kesimi, anormal tırnak yapısı, aşırı terleme, dar ayakkabı seçimi, hormonal faktörler ve genetik faktörler bulunmaktadır. Toplumda her 5 kişiden 1 inde tırnak problemi ile karşılaşılmakta. Problemin sık görülmesi ve iş gücü kaybına yol açması nedeniyle uygulanacak tedavilerin basit, düşük maliyetli, hızlı işe geri dönüşe olanak sağlaması gerekmektedir. Genç erişkin kişilerde tedavi süreçleri kısalırken aksine uzun yıllar devam eden tırnak problemlerinde düzenli takiplerle sonuca ulaşılmaktadır. Özellikle batık tırnaklar için uygulanan ortoniksi tel sistemi ile tırnak yapısı düzeltilerek tekrar batma probleminin çok kısa bir sürede önüne geçilmektedir. Uygulandıktan sonra sosyal hayatınız kesinlikle etkilenmez ve batık tırnak problemine karşı %95 sonuç alınmaktadır.


Üniversitelerin podoloji bölümlerinden eğitim alan podologlardan ayağınıza uygun olan ayakkabıların tercihlerinde danışabilir ve cerrahi olmayan deri ve tırnak deformasyonlarında, tırnak mantarından batık tırnağa kadar birçok tırnak problemlerini çeşitli uygulamalar ile kısa sürede çözümleyebilirsiniz.


Tırnak Batması ve Tedavisi


Peki, günlük hayatımızda el ve ayaklarımız için nelere dikkat etmeliyiz?

  • Ayak tırnaklarımızın oval, köşelerinin yuvarlak kesilmesi tırnak batmalarına,

  • Tırnaklarımızda uzun süre ojelerimizin kalması tırnakların sararmasına,

  • Tırnak kenarındaki derilerin kesilmesi, olası enfeksiyon riskine,

  • Banyo ve duşta ponza taşı kullanmak derinin daha çok sertleşmesine,

  • Krem sürüldükten hemen sonra çorap giymek tırnakların ve parmak aralarının nemli kalmasından ötürü mantar ve mesarasyonlara,

  • Çorap ile uyumak ise ayaklarımızın uzun süreli havasız kalmasından bakteri, mantar üremelerine neden olmaktadır.

Ayak sağlığı için neler yapmalıyız?

  • Ayak tırnaklarımızı küt/düz ve derimiz ile paralel olarak kesmeliyiz.

  • Tırnak yüzeyimizi uzun süre kapatacak uygulamaların yapılmaması.

  • Banyo ve duş sonrası ayaklarımız temizlendikten sonra iyice kurutulmalı ve deri yapımıza uygun kremler kullanılmalıdır.

  • Günlük ayakkabı ve çoraplarımız değiştirilmelidir.

Evde kolay ayak bakımı nasıl yapılır?
Evde kolay ayak bakımı nasıl yapılır?

Çorapla uyuyorsanız...

Dünyada iki tür insan vardır: yatağa çorapla girenler ve yalınayak uyumayı tercih edenler...

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Dünyada iki tür insan vardır: yatağa çorapla girenler ve yalınayak uyumayı tercih edenler. Kimi insanlara göre, yalınayak uyumak imkânsızdır; üşürler ve gecenin bir yarısı en sevdikleri çorabı giymek için yataktan fırlarlar. Kimileri için ise tam tersi söz konusudur - onlar için yatakta çorap giymek çok rahatsız edicidir; havasız bir yerde kalmış gibi hissederler, aşırı sıcak olur ve rahatsızlık duyarlar. Her iki durumda da bunun edinilmiş bir alışkanlık olduğunu düşünebilirsiniz; ancak görünen o ki bu alışkanlık, hakkınızda düşündüğünüzden çok daha fazlasını açığa çıkarıyor.
Çorap giyenler Uyurken çorap giyiyorsanız eğer, muhtemelen soğuğa karşı çok duyarlısınız. Bu durum, fiziksel yapınızın birçok farklı yönü ile ilişkili olabilir; derinizin kalınlığından vücudunuzun metabolik hızına kadar. Metabolizması hızlı kişiler, kendilerini sürekli sıcak ve terli hissederlerken, metabolizması yavaş ve kan dolaşımı zayıf olan insanlar, diğerlerine kıyasla daha çok üşürler.
Soğuğa duyarlılık, fiziksel ve biyolojik özelliklerinizle ilgili bir durum olsa da mekân ve ısı algınızla da oldukça ilişkilidir. Fiziksel özellikleri çok benzer olan iki insan, dışarıdan gelen sıcaklığı çok farklı yollarla algılayabilir.


Ayaklarında çoraplarla uyuma ihtiyacı duyan insanlar, genelde korunma arayışı içerisindedirler. Siz de bu insanlardansanız, muhtemelen sıcak yerlerden hoşlanıyor ve derin ve samimi ilişkiler kurmak istiyorsunuz. Duygularınızı dokunarak ifade diyor ve kişisel alanınızı paylaşmakta sakınca görmüyorsunuz - sarılmak, sizi mutlu ediyor.
Yalınayak uyuyanlar Çorapla uyuma düşüncesine tahammül edemiyor, geceleri ayaklarınızın bir şeyle sarılı olma fikriyle bile rahatsız oluyorsanız, ya metabolizmanız hızlı ve kan dolaşımınız güçlü ya da deriniz kalındır. Isıyı korumaya ve üretmeye biyolojik bir yatkınlığınız var; dolayısıyla ayaklarınızı örtme ihtiyacı duymuyorsunuz.


Fakat bu, yalnızca fiziksel bir durum değil. Soğuğa hassas olmamak, insanlarla etkileşime geçme yöntemlerinizle de ilişkili. Yalınayak uyuyorsanız eğer, muhtemelen oldukça bağımsız bir insansınız. Kişisel alanınıza çok değer veriyorsunuz ve yalnızca etkileşime girmek istediğiniz zaman insanlarla temasa geçiyorsunuz. İlişki içerisinde, korumacı bir rol üstlenmeye meyillisiniz; dürüst ve samimi ve bazen de mücadelecisiniz. Ama sizin için değerli insanlarla nasıl ilgileneceğinizi iyi biliyorsunuz. Ama elbette ki ayaklarınızın en sevdiğiniz çoraplarla sıcak kalmalarından hoşlanmanız ya da yatakta yalınayaklığın getirdiği özgürlükten keyif almanız çok da önemli değil. Önemli olan tatlı rüyalar görmek ve huzurlu bir uyku çekmek!

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