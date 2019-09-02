İnternet alışverişi yaparken nelere dikkat edilmeli?

İnternetten alışveriş yaparken dikkat etmeniz gereken şeyler var. İşte internet alışverişi yaparken daha doğru parçalar almak için öneriler...

Birçok insan hala internetten alışveriş yapmak konusunda çekingen olabiliyor. Aslında internet alışverişi yaparken uygulamanız gereken birkaç taktik var. Bu taktikleri uygulayarak hiç kaygı duymadan ve hayal kırıklığına uğramadan internet alışverişi yapabilmeniz mümkün. Böylece mağaza mağaza gezmeden vakitten tasarruf edebilirsiniz.

Fotoğrafa zoom yapın

İnternet üzerinden alışveriş yaparken kullanmanız gereken ilk taktik bu. Beğendiğiniz ürünün fotoğrafına zoom yaparak tüm köşelerini inceleyin. Bakmanız gereken şeyler her parçaya göre değişiyor. Eğer bir pantolon satın alacaksanız ilk olarak beline paça boylarına ve yan dikişlerine bakın. “Diz izi yapmış mı yapmamış mı, kalıbı nasıl?” mutlaka inceleyin. Eğer bir gömlek satın almak istiyorsanız özellikle yakalarına ve manşetlerine zoom yapmanız yararlı olacaktır. Satın almak istediğiniz gömleğin dekoltesini inceleyin. Çok derin mi yoksa değil mi bu önemli bir ayrıntı olabilir. Etek satın alırken özellikle nerede bittiğine bakın, belin oturup oturmadığına, pileli ise pilelerin kalınlıkları sizin için önemli bir ayrıntı olabilir. Eteğin iç gösterip göstermediğini de zoomlayarak görebilirsiniz. Satın alacağınız ürünü sadece ön fotoğraf ile değerlendirmeyin. Bu işlemi arka ve yan fotoğraflarda da kullanın.

Tüm renkleri inceleyin

İnternet alışverişi sırasında eğer özellikle aradığınız bir renk yoksa beğendiğiniz ürünün diğer renklerini de mutlaka inceleyin. Özellikle siyah renk kıyafetler detayları ve hataları saklama konusunda çok başarılıdır. Bu ürünün başka renklerini de inceleyerek göremediğiniz diğer detayların da dikkatinizi çekmesini sağlayabilirsiniz.

Ürün içeriğini öğrenin

Satın alacağınız ürünün kumaş türünü ve içeriğini bilmeniz çok önemli. İnternet alışverişi yaparken ürünün açıklamaları kısmında bu bilgiler mutlaka sizinle paylaşılmıştır. Kumaş türü giysinin ne kadar kullanışlı olduğunu da beliler. Kırışmaya meyilli bir kumaş mı, dayanıklı bir kumaş mı, ter kokusuna neden olan bir kumaş mı mutlaka inceleyin.

Doğru bedeni bulun

İnternet alışverişinin aslında belki de en büyük handikabı beden seçimi. Neyse ki birçok güvenilir alışveriş markası ve sitesi ücretsiz iade seçeneği sağlıyor. Eğer markayı tanımıyorsanız, kalıbını bilmiyorsanız bedeninize yakın olan iki bedeni sipariş edip olmayanı iade edebilirsiniz. Eğer bu işlem size külfet gelecekse bu durumda tanıdığınız, kalıplarına hâkim olduğunuz mağazalardan alışveriş yaparak bu sorunu ortadan kaldırabilirsiniz.

İade politikalarına dikkat edin

İnternet alışverişi yaparken en çok dikkat etmeniz gereken şey markaların iade politikaları. İnternet satışı yapan sitenin SSS (Sıkça Sorulan Sorular) Bölümünde genellikle bu konu ile ilgili cevaplar bulabilirsiniz. İade süresinin kaç gün olduğuna özellikle dikkat edin.

Macera aramayın

Vücut şekline hâkim olmak internet alışverişi için çok önemli. Dolabınızda giydiğiniz zaman sizi en mutlu eden kıyafetlere bir göz gezdirirseniz aslında kıyafetlerinizin modelleri ve kesimleri ile ilgili fikir sahibi olabilirsiniz. Bu nedenle eğer sorunsuz bir alışveriş yapmak istiyorsanız daha önce hiç giymemiş olduğunu kesimlerden uzak durun. Aynı zamanda giydiğinizde sizi kötü göstermeyecek renkleri tercih etmeniz de faydanıza olacaktır. Daha önce hiç denemediğiniz bir kesim ve renk satın alarak riske atmayın.

Vücudunuza göre kıyafet seçin

Kıyafetleri manken üzerinden yargılamayın. Fotoğraflarda gördüğünüz mankenler özellikle kıyafetleri iyi taşıyabilecek olanlardan titizlikle seçiliyor. Bu nedenle fotoğrafta gördüğünüz kıyafetin kesimini iyi değerlendirin ve vücut yapınıza göre doğru kesim mi bilerek alışveriş yapın. Bazı internet siteleri fotoğrafta bulunan elbisenin bedenini ve modelin ölçülerini, boyunu yazar. Böylece elbisenin sizde nasıl durabileceğine dair bir fikir edinebilirsiniz.

Favoriler butonunu kullanın

Eğer kıyafeti alıp almamak konusunda kararsız kaldıysanız ya da biraz daha gezineyim sonra tekrar bakarım diyorsanız, hatta indirimlerden yararlanmak için bu buton birebir. Genellikle satın al butonunun yanında ya da kıyafetin hemen üstünde küçük bir buton olarak karşınıza çıkar. Yine de kararsız kalmadığınız, çok beğendiğiniz ve ihtiyacınız olan ürünler için çok kullanışlı değil. Çünkü stoklar tükenirse elleriniz boş kalabilir.

Filtreleme yapın

İnternet alışverişi yaparken kafanızı diğer görseller dağıtabilir ve aslında almak istemediğiniz parçalara bakarken bulabilirsiniz kendinizi. Bu nedenle eğer bir şeye ihtiyacınız varsa mutlaka sitede aradığınız şeyleri filtreleyin. Böylece filtreleme yaparak bir gömlek almak istiyorsanız sadece gömlekleri görürsünüz.

Müşteri yorumlarını okuyun

Eğer sitede böyle bir opsiyon varsa mutlaka diğer kullanıcıların yorumlarını okuyun. Böylece alışverişinizde karşılaşabileceğiniz riskleri öğrenebilirsiniz.

İnternetten alışveriş yaparken bir daha düşünün!