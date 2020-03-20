Ücretsiz online eğitim ve sertifika alabileceğiniz siteler

Ücretsiz online eğitim siteleri

Dünyada önde gelen üniversitelerden, ilgi alanınız olan konular hakkın eğitim almak ve hatta sertifika da almak ister misiniz? O zaman sizi içeriğimizle baş başa bırakıyoruz...

Coursera

Stanford, Princeton, Michigan gibi önde gelen üniversitelerden kurslar alabileceğiniz ve kurs bitiminde bir sertifika verilen bir platformdur. Normalde ücret talep edilen kurslara girdiğinizde ''enroll'' seçeeğine tıklayarak kursa burs başvurusu yapabilirsiniz. Burs başvurunuz kabul edildiğinde ücretsiz bir şekilde kursu ve sertifikayı alabilirsiniz.

Web sitesine buradan ulaşabilirsiniz.

Ivy League

Brown, Columbia, Cornell, Dartmouth, Harvard, Penn, Princeton, Yale gibi üniversitelerden ücretsiz kurs alabileceğiniz bir platformdur.

Web sitesine buradan ulaşabilirsiniz.

Open Culture Online Courses

Birçok üniversiteden 1200 kadar eğitim sunulan bu platformda, öğrencilere yönelik ücretsiz olarak 800 video, 500 e-kitap, 300 dil kursu ve 1000'den fazla üniversitelerde yapılan ders videolarına ulaşılabilir.

Web sitesine buradan ulaşabilirsiniz.

Academic Earth

MIT, Harvard, Princeton, Yale gibi üniversitelerden ücretsiz eğitimler sunan bu platformun arama motoru oldukça başarılı. Almak istediğiniz eğitimi net bir şekilde aradığınızda sizi en iyi sonuçlara götürüyor.

Web sitesine buradan ulaşabilirsiniz.

EdX

Bu platformda, ücretsiz eğitimler daha teknik konular içermektedir. Ücretsiz olarak aldığınız eğitimler sonunda, bazı eğitimlerin sertifikaları için ücret istenebilmektedir.

Web sitesine buradan ulaşabilirsiniz.

University Of the People

Bu platformda, birçok Amerika üniversitesinin derslerine online katılma imkanına ulaşabilirsiniz. Aldığınız derslere ilişkin sınavlara ödeme yaparak girebiliyorsunuz. İşletme ve Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinde online olarak lisans eğitimi alabiliri sınavları başarıyla tamamlayabilir ve ardından akreditesi kabul edilmiş bir diplomaya sahip olabilirsiniz. Sistemdeki başarınız doğrultusunda size burs imkanı da sunulabilmekte.

Web sitesine buradan ulaşabilirsiniz.

TED-Ed

Eğitim konusunda eğlenceli bir deneyim sunan bu platformda, kişisel gelişim, iş yönetimi, girişimcilik gibi konularda ücretsiz ders imkanı sunuluyor. Eğitim videolarını izlerken soru sorarak onlie ekileşime girebilme, derslerde beyin fırtınası ile aktif online eğitim deneyimi yaşayabiliyorsunuz. Kelime oyunları ve kısa quizlerle de eğitiminizi pekiştirebiliyorsunuz.

Web sitesine buradan ulaşabilirsiniz.

Khan Academy

Salman Khan adlı bir girişimci tarafından oluşturulan bu platformda, ücretsiz olarak birçok üniversitelerin ders videolarına ulaşma imkanını bulabilirsiniz. Sitede aynı zamanda Türkçe dil desteği de sunulmakta.

Web sitesine buradan ulaşabilirsiniz.

Üniversiteplus

Türkiye'de bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi ve Yeditepe Üniversitesi'nin online derslerine katılabileceğiniz ve sertifikalı programlarını sunan platformdur.

Web sitesine buradan ulaşabilirsiniz.