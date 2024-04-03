Türker İnanoğlu kimdir? Türker İnanoğlu filmleri

1960 yılından beri yapımcılık yapan, Türkiye'yi 1979 yılında video ile tanıştıran yönetmen ve yapımcı Türker İnanoğlu 87 yaşında hayata gözlerini yumdu. Haberi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya platformu X üzerinden şöyle duyurdu:

“Sanat dünyamızın ünlü isimlerinden yapımcı ve film yönetmeni Türker İnanoğlu geçirdiği ani rahatsızlığın ardından kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Sevenleri olarak acımız büyük.”

İnanoğlu’nun eşi Gülşen Bubikoğlu, sosyal medya hesabında eşinin vefatını şöyle duyurdu.

“Çok kıymetli eşim Türker İnanoğlu’yu kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Ailemizin, tüm sevenlerinin, hepimizin başı sağolsun.”

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Bu gönderiyi Instagram'da gör @gulsenbubikogluofficial'in paylaştığı bir gönderi

“Bay Sinema maalesef artık yok”

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Eski eşi Filiz Akın, Türker İnanoğlu’nun vefatından sonra kendi Instagram hesabından yayınladığı taziye mesajında şöyle dedi;

“Uzun süredir hastalıklarla uğraşıyordu.

Doktorları ve ailesinin bütün gayretine rağmen kurtarılamamış…

Hayatında pek çok şeyden de fazla sinemayı seven, gerçekten de son günlerine kadar üreten, önce yönetmen ve yapımcı daha sonra sadece prodüktör olarak devam eden son çınarı, oğlumun babasını kaybettik. Başta eşinin, çocukları Zeynep ve İlker’in, torunlarının ve tüm sinema camiasının başı sağ olsun, sabırlar diliyorum…

'Bay Sinema' maalesef yok artık…”

Türker İnanoğlu kimdir? Türker İnanoğlu’nun filmleri ve hayatı…

Yapımcı ve yönetmen Türker İnanoğlu, 1936 yılında Safranbolu'da dünyaya geldi. Babası Abdülhamit’in huzur hocası Mustafa Lütfi Efendi’nin oğlu Dr. Hakkı Nevin, annesi Safranbolu eşrafından Çizmecioğlu ailesinin kızı Nazmiye Hanım’dır. Yüksek öğrenimini Tatbikî Güzel Sanatlar Yüksek Okulu Grafik bölümünde tamamladı. Burada öğrenciliğine devam ederken, 1957 yılında yönetmen yardımcısı olarak sinema alanında çalışmaya başladı. Lütfi Akad ve Nişan Hançer’in filmlerinde asistanlık yaparak sinema hayatına başladı.

İnanoğlu, ilk olarak 1959 yılında “Senden Ayrı Yaşayamam” filminin yönetmenliğini yaptı. Erler Film’i kurduğu 1960 yılına kadar 10 filmin yapımında yer aldı. Erler Film ile 200’ün üzerinde filmin yapımcılığını üstlendi. Türker İnanoğlu, yapımcılığın yanı sıra 66 uzun metrajlı filmin yönetmenliğini yaptı.

1960 yılında İçimizden Biri adlı filmden başlayarak 2014 yılında yapımcılığını üstlendiği Hayat Sana Güzel adlı filmlerin arasında Kara Murat serisi, Yumurcak Serisi, Gırgıriye serisi, Vahşi Gelin, Zübük, Leyla ile Mecnun, Taçsız Kraliçe, Yunus Emre, Yasak Aşk, Selamsız Bandosu, Talih Kuşu, Karılar Koğuşu filmleri yer aldı.

1969 yapımı Yumurcak filmi, Türker İnanoğlu'nun yapımcılığını yaptığı önemli bir seri olarak Yeşilçam'da yer edindi. Yumurcak Köprüaltı (1970), Yumurcağın Tatlı Rüyaları (1971), Yumurcak Veda (1974) serisinde oğlu İlker İnanoğlu oynadı ve bu filmdeki rolüyle Antalya Film Festivali'nde En İyi Çocuk Oyuncu ödülünü kazandı. 1981 yılında Gülşen Bubikoğlu, Müjdat Gezen ve Perran Kutman’ın birlikte rol aldığı Gırgıriye filmi gösterime sunuldu. Sevilen film seri haline geldi.

Türk sinemasına 200’den fazla film kazandıran yönetmen ve yapımcı Türker İnanoğlu’nun sahibi olduğu Erler Film, Türkiye’nin en eski film yapım şirketi olarak halen faaliyetlerine devam etmektedir.

Türker İnanoğlu, Türkiye’yi video kasetle tanıştıran kişiydi. 1979 yılında kurduğu Ulusal Video Film Anonim Şirketi ile Türkiye'de ilk kez video kaset dağıtımı başlattı. Evlere video kasetlerin girmesi çığır açıcı oldu.

İnanoğlu, 1985 yılına gelindiğinde Ulusal Radyo Televizyon Anonim Şirketi unvanlı bir televizyon stüdyosu kurdu ve çok sayıda televizyon yapımını halkın beğenisine sundu. Özellikle İcraatın İçinden (1987) adlı program, dönemin başbakanı Turgut Özal’ın her ay bizzat ekrana çıkıp icraatlarını kamuoyuyla paylaştığı bir yayın olarak Türkiye televizyon tarihinde bir ilk oldu. İnanoğlu, Türkiye’nin ilk özel televizyon kanallarından biri olan ATV’nin de kurucusuydu.

Türker İnanoğlu, İstanbul’da bilindik sinema salonlarının ve gösteri mekanlarının da sahibiydi. İnanoğlu İstanbul Beyoğlu’ndaki Atlas Sineması, Şişli’deki Kent Sineması, Kavacık’taki Boğazıçi Sineması’nın da sahibi olup Maslak’ta yer alan Türker İnanoğlu Maslak Show Center (TİM) kurucusudur.

Türker İnanoğlu’nun ailesi ve çocukları

Filiz Akın ile 1964-1974 yılları arasında evli kalan yapımcının bu evlilikten oğlu İlker İnanoğlu (1965) dünyaya geldi.

Gülşen Bubikoğlu ile 1975 yılında hayatını birleştirdi. Çiftin bu evlilikten, kızı Zeynep İnanoğlu (1977) dünyaya geldi.

Türker İnanoğlu’nun oğlu İlker İnanoğlu’ndan olan 1996 doğumlu torununa, ünlü yapımcının 1991 yılında vefat eden babası Berker İnanoğlu ile aynı isim verildi.