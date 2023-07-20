Türk Dil Kurumu bazı sözcüklerin yazımını değiştirdi

Türk Dil Kurumu'na (TDK) ait Türkçe Sözlük'ün 12. baskısı, 82 bin 135 madde başı, 18 bin 133 madde içi olmak üzere söz, terim, deyim ve anlamdan oluşan 132 bin 334 söz varlığına sahip. Bu baskı ile birlikte pek çok sözcüğün yazımı güncellendi.
İşte yazımı değişen sözcükler:
Doğubeyazıt => Doğubayazıt
Horon vurmak => Horon tepmek
Çiğ börek => çi börek
Yeşilzeytin => yeşil zeytin
Unvan => Ünvan
Marmara Ereğlisi => Marmaraereğlisi
Yakan top => yakantop
Kümeden düşmek => küme düşmek
Kayyum => kayyım
Yeşilsoğan => Yeşil soğan
Hasıraltı => hasır altı
Akça armudu => akçaarmut
Sultan efendi => Sultanefendi
Akzambak => ak zambak
Yeşilbiber => yeşil biber
Boy bos => boy pos
Pilili => Pileli
Yürük => Yörük
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