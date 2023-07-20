Türk Dil Kurumu bazı sözcüklerin yazımını değiştirdi

Türk Dil Kurumu'na (TDK) ait Türkçe Sözlük'ün 12. baskısı, 82 bin 135 madde başı, 18 bin 133 madde içi olmak üzere söz, terim, deyim ve anlamdan oluşan 132 bin 334 söz varlığına sahip. Bu baskı ile birlikte pek çok sözcüğün yazımı güncellendi.

İşte yazımı değişen sözcükler:

Doğubeyazıt => Doğubayazıt

Horon vurmak => Horon tepmek

Çiğ börek => çi börek

Yeşilzeytin => yeşil zeytin

Unvan => Ünvan

Marmara Ereğlisi => Marmaraereğlisi

Yakan top => yakantop

Kümeden düşmek => küme düşmek

Kayyum => kayyım

Yeşilsoğan => Yeşil soğan

Hasıraltı => hasır altı

Akça armudu => akçaarmut

Sultan efendi => Sultanefendi

Akzambak => ak zambak

Yeşilbiber => yeşil biber

Boy bos => boy pos

Pilili => Pileli

Yürük => Yörük