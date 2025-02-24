TÜİK istatistikleri ile Türkiye'de evlenme ve boşanma oranı 2024

TÜİK İstatistiklerine göre 2024 evlenme ve boşanma oranları

Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılına dair evlenme ve boşanma istatistiklerini yayınladı. Evlenme hızı, ilk evlenme yaşı, yabancılarla yapılan evliliklere dair oranların yer aldığı verilerde, Türkiye'de 2024 yılında yaşanan evlilik ve boşanmalara dair rakamlar şöyle açıklandı;

2024 yılında 568 bin 395 çift evlendi

Türkiye'de 2024 yılında kaç çiftin evlendiği merak ediliyor. TÜİK Evlenme ve Boşanma istatistikleri, 2024 verilerine göre evlenen çiftlerin sayısı 2023 yılında 567 bin 11 iken 2024 yılında 568 bin 395 oldu. Kaba evlenme hızı 2024 yılında binde 6,65 olarak gerçekleşti. Kaba evlenme hızı, bin nüfus başına düşen evlenme sayısını ifade ediyor.

Boşanan çiftlerin sayısı 2024 yılında 187 bin 343 oldu

Boşanan çiftlerin sayısı 2023 yılında 173 bin 342 iken 2024 yılında 187 bin 343 oldu. Evlenme ve boşanma 2024 istatistiklerine göre kaba boşanma hızı 2024 yılında binde 2,19 olarak gerçekleşti.

Kadınlarda ve erkeklerde ilk evlenme yaşı

Yıllara göre ortalama ilk evlenme yaşı incelendiğinde, her iki cinsiyette de ilk evlenme yaşının arttığı görüldü. Ortalama ilk evlenme yaşı 2024 yılında erkeklerde 28,3 iken kadınlarda 25,8 oldu. Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı ise 2,5 yaş olarak gerçekleşti.

Evlenme hızında Adıyaman birinci

Binde 7,76 ile Adıyaman, kaba evlenme hızının 2024 yılında en yüksek olduğu il oldu. Adıyaman'ı binde 7,68 ile Gaziantep, binde 7,66 ile Kilis takip etti. Kaba evlenme hızının en düşük olduğu il binde 4,01 ile Tunceli olurken bu ili binde 4,30 ile Gümüşhane, binde 4,89 ile Bayburt takip etti.

Yabancılarla yapılan evlilik sayısı...

Toplam evlenmeler içinde yabancı kişiler ile evlenmeler incelendiğinde, yabancı damatların sayısı 2024 yılında 5 bin 923 olup toplam damatların %1,0'ını oluşturdu. Yabancı gelinlerin sayısı 29 bin 115 olurken bu rakam toplam gelinlerin %5,1'ini oluşturdu. Yabancı damatlarda %20,6 ile Suriyeli damatlar birinci sırada yer alırken %19,5 ile Alman damatlar ve %5,7 ile Afgan damatlar ikinci ve üçüncü sırayı aldı.

TÜİK 2024 istatistiklerinde yabancı gelinlerin uyruklarına bakıldığında; yabancı gelinler içinde %12,1 ile Suriyeli ve Özbek gelinler birinci sırada yer alırken %8,3 ile Faslı gelinler ve %7,5 ile Azerbaycanlı gelinler ikinci ve üçüncü sıraları aldı.

En hızlı boşanmalar Antalya'da

Kaba evlenme hızının en yüksek olduğu il Adıyaman olurken, kaba boşanma hızının 2024 yılında en yüksek olduğu il, binde 3,29 ile Antalya oldu. Antalya'yı binde 3,09 ile İzmir, binde 3,04 ile Karaman izledi. Kaba boşanma hızının en düşük olduğu il ise binde 0,45 oranıyla Hakkari oldu. Hakkari'yi binde 0,55 ile Şırnak, binde 0,60 ile Siirt ve Muş illeri izledi.

Referanslar: Türkiye İstatistik Kurumu "Evlenme ve Boşanma İstatistikleri, 2024" (2025). Şuradan alındı: https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Evlenme-ve-Bosanma-Istatistikleri-2024-54194&dil=1