Klimalar neden kadınları daha fazla etkiler?

Bu yaz, muhtemelen en az bir kişinin iş yerinin ne kadar soğuk olduğundan bahsettiğini duymuşsunuzdur, ancak klimanın erkekleri ve kadınları farklı şekilde etkilediğini biliyor muydunuz? Nature Climate Change dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, birçok ofis binası termostat sıcaklıklarını erkeklerin metabolizmasına göre ayarlıyor. Peki neden?

Erkekler ve kadınlar için ideal oda sıcaklıkları

1960'larda, ofis binalarındaki iş gücünün çoğunluğu erkeklerden oluşuyordu, bu nedenle işverenler ofis sıcaklıklarını yaklaşık 75 kilo ağırlığındaki orta yaşlı bir erkeğin rahatlığına göre seçmeye teşvik ediliyordu. Bu, çalışanların çoğunun mutlu ve üretken olmasını sağlıyordu.

Ortalama olarak, erkek vücutlarının metabolizma hızı kadın vücutlarından daha yüksektir, bu da enerjiyi daha hızlı yaktıkları ve rahat kalabilmek için daha düşük sıcaklıklara ihtiyaç duydukları anlamına gelir. Aslında, erkekler yaklaşık 22 derecelik bir ev sıcaklığını tercih ederken, kadınlar yaklaşık 25 derecelik bir ev sıcaklığını tercih eder. Bu, iş gücündeki kadınların ve günümüzde çok daha fazla sayıda kadının artık çok fazla klimayla uğraşmak zorunda olduğu anlamına geliyor.

Peki ofis binaları hangi sıcaklığı tercih etmeli? Birçok kişi soğuk bir çalışma ortamının çalışanların uyanık kalıp daha fazla odaklanacağı anlamına geldiğini düşünür, ancak ne yazık ki durum böyle değil. Araştırmalar, soğuk olduğunuzda aslında daha az üretken olduğunuzu ve hata yapma olasılığınızın daha yüksek olduğunu göstermiştir. Bunu akılda tutarak, işverenler daha soğuk bir termostat yerine daha sıcak bir termostattan daha fazla faydalanabilir ve karşılığında enerji faturalarından tasarruf edebilirler.

Aynı şey ev sahipleri için de geçerli. Enerji faturanızı düşürmek ve daha üretken olmak istiyorsanız, termostatınızı birkaç derece yükseltmeniz iyi fikir olabilir. Erkekler yaklaşık 22 dereceyi, kadınlar ise yaklaşık 24 dereceyi tercih ettiğinden, oda sıcaklığını 24 veya 25 derecede tutacak şekilde kombi veya termostat ayarı yapabilirsiniz.

Kadınlar erkeklerden daha fazla mı üşüyor?

Kadınların erkeklerden daha fazla üşüdüğü yaygın bir inanıştır ve bu birçok kişinin kanıksadığı bir şeydir. Peki bilimsel kanıtlar bu iddia hakkında ne ortaya koyuyor? Sorunun yanıtı, sıcaklık değişikliklerini algılama biçimimizde gizli.

İnsan vücudu, dış koşullar ne olursa olsun (sıcak veya soğuk), yaklaşık 37 santigrat derece olan iç sıcaklığını korurken sürekli olarak ısı üretir. Bunu başarmak için beyin, ısı algılamayı kolaylaştıran, ciltte ve vücudun derinliklerinde bulunan ısıya duyarlı reseptörleri kullanarak vücut sıcaklığını sürekli olarak izler. Çevre sıcaklığı vücut ısısını etkilemede önemli bir rol oynar, bu nedenle bu reseptörlerin çoğu ciltte dağılmıştır. Ek olarak, bağırsaklar, omurilik ve belirli beyin bölgeleri dahil olmak üzere bazı iç organlardaki artan aktivite vücut ısısını artırabilir, bu da bu bölgelerde de reseptörlere ihtiyaç duyulmasına neden olur. Vücut ısısı dengesiz hale gelirse, beyin dengeli bir sıcaklığı geri kazanmak için terleme gibi bir dizi otonomik süreç ve gölge arama gibi davranışsal tepkiler başlatır.

Kadınlar ve erkekler arasında sıcaklık tercihlerinde farklılıklar olduğu sıklıkla iddia edilir ve sıcaklık duyarlılığındaki bu farklılıklar üzerine araştırmalar on yılı aşkın süredir devam etmektedir. Çalışmalar, aynı sıcaklıkta, kadınların ister çok sıcak ister çok soğuk olsun, erkeklerden daha fazla rahatsızlık bildirme eğiliminde olduğunu göstermektedir. Kadınlar ayrıca sıcaklık değişimlerini erkeklerden daha erken algılar ve cilt nemine karşı daha hassastır. Terlemenin farkında olmak vücut ısısını düzenlemeye yardımcı olsa da, terleyenleri daha serin ortamlara yöneltir. Ancak insanlarda teri algılamak için özel reseptörler yoktur. Bunun yerine, soğuğa duyarlı reseptörler nemli cildi algılamamıza yardımcı olur ve araştırmalar, kadınların bu hisse erkeklerden daha duyarlı olduğunu göstermektedir. Açıklanabilecek bir evrimsel teori, kaynak rekabeti sırasında cinsiyet ayrımı veya küçük çocukların korunması gibi belirli ihtiyaçları karşılamak için gelişmiş olabilecekleridir.

Bu farklılıkların fizyolojik temelini anlamaya yönelik çoğu çalışma, metabolizma hızındaki farklılıklar, kadınlık hormonlarının otonomik süreçler üzerindeki etkisi, adet döngüsü, vücut yapısı ve biyofizik gibi faktörlere odaklanmıştır. Ancak, reseptörlerin sayısı ve dağılımı, psikolojik ve kültürel faktörlerin etkilediği ısı düzenleme davranışları gibi sıcaklık algılamanın diğer yönleri büyük ölçüde göz ardı edilmiştir. Vücut fizyolojisindeki farklılıkların cinsiyetler arasında sıcaklık algısının farklı olmasına katkıda bulunduğu genel olarak kabul edilmekle birlikte, son yıllarda bu konu yeni perspektiflerden incelenmiştir. Biyofiziksel özellikler vücut sıcaklığı düzenlemesini etkiler ve kadınlarla erkekler arasındaki vücut yapısındaki temel farklılıklar sıcaklık duyarlılığını önemli ölçüde etkileyebilir. Bununla birlikte, kanıtlar, fiziksel özelliklerinden bağımsız olarak kadınların sıcaklık değişikliklerine daha dikkatli ve duyarlı olabileceğini göstermektedir.

Peki bu, kadınların her zaman daha soğuk olduğu anlamına mı geliyor? Mutlak cevap "evet" değil. Sıcaklık algısı konusunda erkekler ve kadınlar arasındaki farkları ele alan birçok çalışma, fiziksel aktivite gibi içsel sıcaklık değişim kaynakları ile ısıtma gibi dışsal kaynaklar arasında ayrım yapmıştır. Ayrıca, insan vücudunda her ikisi için de reseptörler bulunmasına rağmen, soğuğa değil sıcağa duyarlılığa odaklanmışlardır. Ek olarak, bazı çalışmalar cinsiyetler arasında önemli bir fark bulamamıştır.

Bitmeyen tartışma ve belirsiz bulgular

Yaygın kanının aksine, ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) tarafından yapılan son bir araştırmada, soğuk hava algısında cinsiyetler arasında hiçbir fark bulunmadığı ve vücudun soğuk hava ile başa çıkma şekillerinde sadece birkaç farklılık olduğu ortaya çıktı. Deneyde, 28 erkek ve kadın, aynı kıyafetleri giyerek (gömlek, şort ve çorap) kontrollü sıcaklıktaki bir odada beş saat geçirdi. Katılımcılar her gün fizyolojik testlere tabi tutuldu ve 17 ila 30 santigrat derece arasında değişen sıcaklıklarda rahatlık düzeylerini bildirdi. Kadınların vücut sıcaklıkları, düşük sıcaklıklarda erkeklerden biraz daha yüksekti. Ancak, soğuğa maruz kalma durumunda hücresel glikoz tüketimi, kas elektriksel aktivitesi, cilt sıcaklığı veya ısı üretimi açısından cinsiyetler arasında kayda değer bir fark görülmedi. Kadınlar fiziksel olarak erkeklerden daha küçük oldukları için daha az ısı üretiyorlardı, ancak daha yüksek yağ oranları bu farkı telafi ediyor gibi görünüyordu. Bulgularına dayanarak, araştırmacılar kadınlar için daha düşük konfor eşiğinin 22 santigrat derece civarında olduğunu, yani erkeklerden bir derece daha düşük olduğunu sonucuna vardılar. En düşük sıcaklık olan 17 derecede, konfor düzeylerinde veya katılımcıların titremeye başlaması için geçen sürede önemli bir fark görülmedi.

Bu çelişkili sonuçlar, kadınların erkeklere göre soğuk havadan gerçekten daha fazla etkilenip etkilenmediğini belirlemek için daha kapsamlı araştırmaların yapılması gerektiğini vurgulamaktadır. Düzenli ilaç kullanımı, vücut büyüklüğü ve yağ yüzdesi gibi birçok faktörün sıcaklık algısını etkilediğini bilmek önemli görünmektedir Önceki çalışmalar genellikle sadece bir veya iki faktöre odaklanmıştır ve daha geniş bir yelpazede faktör ve değişkenleri dikkate alan, daha büyük ve daha çeşitli örneklemlerle daha kapsamlı araştırmaların yapılmasına ihtiyaç olduğunu vurgulanmaktadır.

