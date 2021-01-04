Türk Hava Yolları'nda pilot olan ve profesyonel olarak bisiklet süren triatlet Bahadır Tama’nın 2001 - 2014 yılları arasında milli sporcumuz olarak ülkemizi defalarca yurt içinde ve yurt dışında temsil ettiğini biliyor muydunuz?

Hem gökyüzü hem de yeryüzü ile arası çok iyi olan Tama, şimdi de ABD'nin Utah eyaletinde umutlar bağladığımız yeni yılda 2021 yılında Dünya Şampiyonası'na katılmaya hazırlanıyor.

Triatlon nedir ve bu yolculuk nasıl başladı?

Triatlon, yüzme, bisiklet ve koşu spor branşlarından oluşuyor. Ben 6 yaşından beri yüzme ile ilgilenirken, 17 yaşında Çeşme’de triatlon yarışı olduğundan bahsettiler ve orada 3’üncü olarak milli takıma çağırıldım. Triatlon’un hayatımdaki yeri ve önemi o kadar büyük ki pilot olmamdan eşimle tanışmama kadar her şeyi triatlona borçluyum diyebilirim. Triatlon sporu bana sağlık, meslek ve aşk getirdi.

Triatlet olmak için kaslı, uzun, kısa, zayıf olmamız gerekiyor mu?

Triatlon sporu herkes için. Fiziksel olarak bizleri çok zorlayan bir spor dalı gibi gözükse de antrenmanları insanı ve disiplin yapısını düzene sokan bir sisteme sahip. İlk başta yorulsanız bile sonrasında kendinizi daha dinç ve enerjik hissetmenizi sağlayacak bir spor dalı. Ancak bu sporu yapmaya karar verenlerin doğru bilinçli antrenörler ile birlikte çalışmalarını tavsiye ediyorum. Triatlon’da yarışı bitirmek çok büyük bir başarı oluyor. Ayrıca bitiren herkes muhakkak hatıra madalyası alıyor, bu bile çok motive edici ve keyif verici.

Madalyalar, şampiyonluklar ve şimdi AMERİKA!

Nereden başlasam inanın bilemiyorum. Sadece yakın zamanda İstanbul'da yapılan Samsung Boğaziçi Yüzme Maratonu’nda Boğaz’da ikinci oldum. Bu sene sezon açılışını bu şekilde yaptım. Sonrasında orada da triatlon Türkiye Şampiyonası'nda genelde 1’inci oldum. Beylikdüzü’nde yapılan 2’nci Türkiye Şampiyonası’nda yine 2’inci oldum. Antalya Belek’te yapılan Iron Man müsabakasında çok güzel yarışmama rağmen ufak bir sakatlığım sebebiyle beklediğim sonuca ulaşamadım. Pandemi sebebiyle kısa bir sezondu. Ancak bu triatlon serüvenine dünya şampiyonası için Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmeye hak kazandım. Orada daha güçlü yarışacağıma inanıyorum.

Yanlış bisiklet performans düşürür ve sakatlıklara neden olur!

Yanlış bisiklet seçimi neleri tetikler? Doğru bisiklet seçiminden bahseder misiniz?

Öncelikle amaca ve hedefe uygun bir bisiklet seçimi yapmak son derece önemli. Bisikletin ölçülerinin boyunuza ve fiziksel yapınıza uygun ölçülerde yani ‘kişiye özel’ olmasına dikkat etmelisiniz. Bu sporun temel branşlarından olan bisiklet üzerinde geçirdiğiniz antrenman ve yarış zamanlarınız, yanlış bisiklet seçimi yüzünden size eziyet olmasın. Bisiklet seçimi aynı zamanda sakatlıkları da önlüyor. Sakatlıkları önlerken performansınızı da yükseltiyor.

Ülkemizde triatlon yeterince önemseniyor mu?

Ülkemizde triatlon günden güne daha çok tanınıyor ve yaygınlaşıyor. 1991 yılından beri Türkiye’de olan bir spor dalı yeni yeni tanınmaya başlaması da ülkemizde öneminin yeni artmaya başlamasından dolayı olduğunu düşünüyorum. Şu anki federasyon başkanı eski bir triatlet milli takımda beraber yarış koşmuşluğumuz bile var. Avrupa’da futboldan sonra en fazla lisans triatlonda ben inanıyorum ki bu ivmeyle ülkemizde de böyle olacak.

Favori triatlet İspanyollar

Müsabakaları nasıl takip edeceğiz? Favori ülken var mı?

Favori triatletler hangi ülkenin sporcuları derseniz ben size İspanyolların olduğunu söyleyebilirim. Müsabakalardan ise en kolay sosyal medya yoluyla haberiniz olur. Bunun dışında federasyonun resmi senelik programı çıktı. Ayrıca özel yarışları kendi web sitelerinden takip etmek mümkün.

Pandemi triatletler için neleri değiştirdi?

Maalesef pandemiyle birçok alışkanlığımız değişti. Yarış standartlarında start anına kadar maske takmak zorundayız. Bunun yanında antrenmanları kısıtlamalar sebebiyle bazı zamanlarda dışarıda yapamıyoruz. Gerçi şu anda lisanlı sporcular için özel izin var ancak bu durumu bazen ilgililere açıklamakta zorlanıyoruz.

Covid-19’a yakalandınız mı? Nasıl atlattınız?

Tüm dünya Covid-19 salgınının pençesindeyken bizi pas geçmedi. Maalesef eşimle birlikte geçen ay pozitif olduğumuzu öğrendik. Spor, sağlıklı beslenme ve düzenli check-up kontrollerimiz nedeniyle evde ve hafif bir şekilde atlatabildiğimizi düşünüyoruz. Hayatımız boyunca spor yaparak bedenimizi de kuvvetlendirdik. Umarım bir daha uğramaz. Covid-19’un mutasyona uğramış şekli Covid-20 haberleri son dönemde gündemde ve insanlarda şok etkisi yarattı. Yeni yılda umudumuz koronavirüsün tamamen bitmesi. Bu spora başladığım günden beri triatlon camiası içerisinde “Tama Ailesi” olarak anıldık. Annem, babam, kardeşim ve eşim hepimiz bu spora gönül verdik. Zor zamanlar geçirdiğimiz şu günlerde herkese bol sporlu sağlıklı günler diliyorum.