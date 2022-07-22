Transparan eyeliner, son zamanlarda TikTok sosyal medya platformunda sıklıkla karşılaştığımız bir trend. Özellikle TikTok'taki @lenkalul ve @mayhatmi kullanıcı adlı hesapların çektiği videolar bu trendin öncüsü olmuş durumda.

Yaz aylarında kullanımının artacağına inandığımız bu trend, makyaj sanatçıları tarafından oldukça popüler hale gelmeye başladı. Sadelikten yana olanların, makyajında çok fazla ürün tercih etmeyenlerin ve hatta göz çevresindeki koyuluklarından şikayetçi olanların bir hayli faydasına olan transparan eyelinerın yapımı ise oldukça basit.

Transparan eyeliner çekmek için elinizde olması gereken ürünler oldukça basit:

Göz çevrenizden açık olan tonda bir kapatıcı

İnce açılı bir fırça

Transparan pudra

Transparan eyeliner nasıl çekilir?

Zorunlu bir adım olmasa da göz üstünüz için baz uygulamak makyajınızın daha kalıcı olması için oldukça önemli bir adım. Bu adımda açılı fırçanızı kullanın ve kapatıcınızı fırçanıza sürün. Tercih ettiğiniz eyeliner şeklini göz kapağınıza çizmeye başlayın ve kapatıcı sürdüğünüz yerleri dış kısımda buluşturun. Son olarak sürdüğünüz kapatıcının sabit kalması için transparan bir pudra uygulayın.

İşte transparan eyeliner akımının öncülerinden @lenkalul ve @mayhatmi'nin viral olan videoları: