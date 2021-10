Göz şeklinize göre eyeliner çekme tüyoları

Her göz şekli için

Eğer eyeliner çekmekte zorlanıyor veya farklı bir alternatif arıyorsanız, noktaları birleştirme tekniğiyle de göz alıcı sonuçlara ulaşabilirsiniz. Çizgiyi bir göz kalemiyle mümkün olduğunca kirpik dibinize çekmeye çalışın ve sonrasında bir fırça yardımıyla dağıtarak buğulu bir görüntüye ulaşın.

Referans:

Deven Hopp & Maya Allen. "How to apply eyeliner for your eyeshape". Şuradan alındı: https://www.byrdie.com/how-to-apply-eyeliner (07.09.2021).