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Bakım

Göz şeklinize göre eyeliner çekme tüyoları

Herkesin doğal güzelliği, yüz hatları farklıyken, neden herkes aynı eyelinerı çeksin? Kendi göz şeklinizi ve sizi en iyi gösterecek olan eyeliner tekniğini öğrenin!

Giriş: 15 Temmuz 2025, Salı 15:00
Güncelleme: 15 Temmuz 2025, Salı 15:00
1

Kıyafetlerinizi vücut şeklinize, saç kesiminizi yüz hatlarınıza göre seçerken, göz makyajınızı da kişiselleştirmek isteyebilirsiniz. Bakışlar, bir makyajın en vurgulu öğesi olurken, kimi zaman tek başına da yeterli olabilirler. Göz şeklinize göre yapacağınız göz makyajıyla, düşük gözlerinizi kaldırabilir, küçük gözlerinizin daha büyük görünmesini sağlayabilirsiniz. Bunun için öncelikle, kendi göz tipinizi bulmanız gerekiyor.

2

Hangi göze nasıl eyeliner çekilmeli?

Badem gözler

Eğer gözleriniz badem şeklindeyse, çok şanslısınız! Neredeyse her makyaj stili gözlerinize uyacaktır. Göz şeklinizi belirginleştirmek için, gözünüzün iç kenarından ince bir çizgiyle başlayın ve dışa doğru giderken yavaşça kalınlaştırın. İsterseniz burada bitirebilir veya kısa bir kuyruk ekleyebilirsiniz.

3

Düşük göz kapakları

Eğer düşük göz kapaklarına sahipseniz, işin püf noktası makyajı daima kirpik diplerinize uygulamak olacaktır. Göz kapaklarınız kapalı olduğundan, çizgiyi istediğiniz kadar kalın çekebilirsiniz, hatta ince çekerseniz görünme ihtimalini azaltabileceğinizden kalın çekmeniz daha iyi olacaktır. Bir kedi gözü görüntüsü yakalamak istiyorsanız, kalın ve uzun bir kuyruk, sizi bu görüntüye ulaştırabilir. Eyelinerı gözlerinizin orta noktasında kalınlaştırarak daha yuvarlak bir göz görüntüsü elde etmeyi de tercih edebilirsiniz. İşin bir diğer püf noktası ise gözünüzü daha kısık ve küçük gösterebileceği için, göz alt kenarlarınıza bir işlem uygulamaktan kaçınmak olacaktır.

4

Aşağı bakan gözler

Eğer gözleriniz aşağı doğru eğimliyse yapmanız gereken şey, gözünüzü yukarı doğru kaldıracak bir illüzyon vermektir. Gözünüzün iç kenarına daha açık ve parlak bir renk kullanın ve alt kenarında bir ürün kullanmak yerine üst kenara odaklanın. Üst göz kenarınızın en yüksek noktasından başlayarak daha yukarı ve dışa doğru ilerleyin. Kısa da olsa biraz daha yukarı doğru bir kuyruk, tüm bakışınızı değiştirebilir.

5

Yuvarlak gözler

Gözleriniz yuvarlaksa, daha uzunca bir görüntüyle dikkat çekici gözlere sahip olabilirsiniz. Üst kirpik çizgisi boyunca eyeliner uygulayın ve dış köşeleri uzun bir kanatla sonlandırın veya koyu renkli bir kalemle hem alt hem üst göz kapaklarını renklendirin.

6

Her göz şekli için

Eğer eyeliner çekmekte zorlanıyor veya farklı bir alternatif arıyorsanız, noktaları birleştirme tekniğiyle de göz alıcı sonuçlara ulaşabilirsiniz. Çizgiyi bir göz kalemiyle mümkün olduğunca kirpik dibinize çekmeye çalışın ve sonrasında bir fırça yardımıyla dağıtarak buğulu bir görüntüye ulaşın.

 

Referans:

Deven Hopp & Maya Allen. "How to apply eyeliner for your eyeshape".  Şuradan alındı: https://www.byrdie.com/how-to-apply-eyeliner (07.09.2021).

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