Toksik bir ilişki nasıl düzeltilir?

"Toksik ilişki nedir?", "Toksik ilişki yaşayanların yapması gerekenler nelerdir?", "Toksik bir insan değişebilir mi?", "Toksik bir ilişkiyi düzeltmenin yolları nelerdir?" sorularının yanıtı haberimizde!

Toksik bir ilişki nasıl düzeltilir?
İlişki
Giriş: 21 Ekim 2025 13:55 Güncelleme: 21 Ekim 2025 14:01
ABONE OL

Toksik ilişki, partnerlerden birinin veya her ikisinin de yanlış anlaşıldığını, duyulmadığını ve saygı görmediğini hissettiği ilişkidir. Vermekten daha fazlasını gerektiren bir ilişki türüdür. Her ilişki inişler ve çıkışlar yaşar ancak eğer ilişkiniz sizi sürekli yorgun, değersiz ya da anlaşılmamış hissettiriyorsa, bu sadece bir “zor dönem” değil, toksik bir ilişki olabilir. İyileşmenin ilk adımı, bu gerçeği fark etmek ve değişime niyet etmektir.


Toksik ilişki belirtileri nelerdir?

  • Sürekli eleştirilmek veya küçümsenmek

  • Manipülasyon, suçlama veya kontrol davranışları

  • Duygusal destekten yoksunluk

  • Güvensizlik, şüphe veya kıskançlık

  • Enerji tükenmişliği ve mutsuzluk hissi

İlginizi çekebilir: Toksik bir ilişkiniz olduğunun işaretleri


İlişkiyi zora sokan 8 toksik ifade
İlişkiyi zora sokan 8 toksik ifade

Toksik bir ilişkiyi düzeltmenin 15 yolu


1- Toksikliğin zararını fark edin

Toksik ilişkiler yalnızca duygusal değil, fiziksel olarak da zarar verir. Bu döngüyü tanımak, değişimin ilk adımıdır.


2- Kendinizi açık ve net ifade edin

Pasif-agresif davranmak yerine dürüst bir şekilde kendinizi ifade edin. İletişimde netlik, karşılıklı güvenin temelidir.


3- Birbirinize alan tanıyın

Zor zamanlarda bile bağlantıyı koparmayın. Duygusal mesafeyi kapatmak için dinlemeye ve anlamaya odaklanın.


4- Manipülasyondan uzak durun

Çeşitli oyunlar ya da duygusal manipülasyon, güveni yok eder. Ne siz başlatın ne de karşı tarafın bu davranışına dâhil olun.


5- Dürüst konuşmalar yapın

Sakladığınız duyguları paylaşın. Gerçek duyguların konuşulmadığı ilişkilerde sevgi yeniden filizlenemez.


6- Profesyonel destek alın

Çift terapisi ya da ilişki danışmanlığı, yeniden sağlıklı bir bağ kurmana yardımcı olabilir. Yardım istemek zayıflık değil, cesarettir.


7- Minnet duygusunu geliştirin

Partnerinizin yaptığı küçük şeyleri fark edin. Her gün birkaç teşekkür sebebi paylaşmak, olumsuz odağı pozitife çevirir.


8- Kontrol etme isteğine direnin

Partnerinizi yönlendirme ya da denetleme arzunuz korkudan doğar. Bu dürtü geldiğinde, “Neden korkuyorum?” diye kendinize sorun.


9- Sağlıklı sınırlar koyun

Kendinizi koruyacak kişisel sınırlarınızı belirleyin. Gerekirse iletişimi sınırlandırın ya da mesafenizi ayarlayın.


10- Destek alın

Aile, arkadaşlar veya terapist gibi güvenilir insanlardan destek alın. Bu süreçte yalnız olmadığınızı bilmek önemlidir.


11- Geçmiş hataları suçlamadan kabul edin

Her iki tarafın da yaptığı hatalar olabilir. Suçlamak yerine “Bu durumdan ne öğrenebilirim?” diye düşünün.


12- Güveni yeniden inşa edin

Toksik ilişkilerde güven kolay yıkılır ama sabırla yeniden kurulabilir. Tutarlılık, açıklık ve sözünü tutmak en önemli üç adımdır.


13- Empatiyi geliştirin

Partnerinizin bakış açısından olaylara bakın. Onun duygularını anlamak, aranızdaki duygusal bağı güçlendirir.


14- Duygusal sorumluluğu alın

Kendi mutluluğunuzu yalnızca partnerinize bağlamayın. Duygusal dengeyi korumak, ilişkinin sağlıklı ilerlemesi için şarttır.


15- Sabırlı olun

İyileşme zaman ister. Güven, sevgi ve saygı bir gecede geri gelmez. Sürece inanın ve hem kendinize hem partnerinize zaman tanıyın.


Toksik bir insan değişebilir mi?

Evet, insanlar değişebilir. Ancak bu, farkındalık, sorumluluk alma ve gerçek bir istek gerektirir. Hiç kimseyi değiştirmeye zorlayamazsınız; değişim, kişinin kendisinden gelmelidir.


Eğer ayrılmak gerekiyorsa…

Bazı ilişkiler onarılmak için değil, bırakılmak için vardır. Eğer sürekli aşağılanıyor, manipüle ediliyor ya da kendinizi tükenmiş hissediyorsanız:


Gerçeği inkâr etmeyin: Karşınızdaki kişiyi “değiştirebileceğiniz” inancından vazgeçin.

Destek alın: Ailenizden ve arkadaşlarınızdan duygusal destek isteyin.

Hislerini yazın: Günlük tutmak, netlik kazandırır.

Kademeli olarak uzaklaşın: İletişiminizi yavaş yavaş azaltın.

Suçluluk duygusuna kapılmayın: Kendinizi korumak bencillik değildir.


Toksik bir ilişkiyle başa çıkmak kolay değildir. Ancak ister iyileştirmeyi seçin, isterseniz de geride bırakın, önceliğiniz her zaman sizin iyiliğiniz olmalı. Gerçek sevgi; huzur, güven ve karşılıklı saygı getirir — yorgunluk, korku ve kaos değil. Kendinize şefkat gösterin. Çünkü siz, sizi yücelten bir ilişkiyi hak ediyorsunuz.


Referanslar

Owen Kessler. "How to Fix a Toxic Relationship: 15 Practical Ways". Şuradan alındı: https://www.marriage.com/advice/relationship/7-ways-to-heal-your-toxic-relationship/ (05.11.2024)


Tartışırken kaçınmanız gereken davranışlar
Tartışırken kaçınmanız gereken davranışlar


YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.