"8 toksik ifadeden birini kullanıyorsanız ilişkinizde problem olabilir"

Bir insanı küçümsemek aslında tehlikelidir. Çünkü yalnızca bir kişinin karakterine saldırmakla kalmaz, aynı zamanda onlar üzerinde bir üstünlük olduğunu varsayan bir durumdur. Bu şekilde iletişim kurduğumuzda, başkalarına saygısız davranabilir, onlarla alay edebilir veya buna benzer küçümseyici bir vücut dili kullıyor olabiliriz.

İlişkinizi yavaş yavaş yok edebilecek toksik ifadeler

1- "Beni hak etmiyorsun"

Aşağılamayı yansıtan bir dil, partnerinize sizden daha yetersiz olduğuna inandığınızı hissettirir ve bu da onun özgüvenine zarar verebilir. Örneğin: "Sana katlandığım için bile şanslısın."

Bunun yerine ne demeli: "Şu anda bizi birlikte görmekte zorlanıyorum" veya "Seni kendimden daha az değerli görüyorum ve bunun üzerinde çalışmam ve düşüncelerim üzerinde uğraşmam gerekiyor." Nasıl hissettiğinizi sakin ve dürüst bir şekilde ifade edin.

2- "İyi olup olmadığımı sormayı bırak. Her şey yolunda." (Yolunda değilken)

Pasif agresif dil, partnerlerin sorunları hakkında doğrudan ve açık bir şekilde konuşmasını engeller. Bu ise çatışmayı çözmeyi zorlaştırır ve her iki tarafın da güvensiz hissetmesine neden olabilir.

Bunun yerine ne demeli: "Gerçekten üzgünüm ama henüz bunun hakkında konuşmaya hazır değilim." Sorunlarınızı görmezden gelmek yerine, onlarla yüzleşmek ve üzerinde düşünmek için biraz zaman ayırın.

3- "Acınasısın"

Nitelik atfetmek, kişiyi tek bir olumsuz niteliğe indirgeyerek basitleştirir. Kimi insanlar hoşlanmadığınız ve hoşlandığınız özelliklere bir arada sahip olabilirler, bunu gözden kaçırmayın.

Bunun yerine ne söylenmeli: "Bu durumu halletme şeklin hoşuma gitmedi." Hoşunuza gitmeyenin ne olduğunu ve bunun sizi neden rahatsız ettiğini ifade edin.

4- "Senden nefret ediyorum"

Hararetli, duygusal bir anda nasıl hissettiğinizi yansıtan ancak büyük resme bakınca nasıl hissettiğinizi doğru olarak temsil etmeyen bir dil size ve karşınızdakine zarar verir. Anlık duyguları aşırı geneller ve iyi anlarda bile güvensizlik hissi yaratmanıza sebep olur.

Bunun yerine ne söylenmeli: "Şu anda senin yanında olmak benim için zor." O anda doğru gibi görünse bile doğru olmayan bir şey söylemeden önce sakinleşmek için bir dakikanızı ayırın.

5- "Kötü bir ebeveynsin"

Partnerler birbirlerinin güvensizlik duyduğunu alanlarını bilirler. Bu güvenlik açıklarından yararlanan dil sadece incitici olmakla kalmaz, birinin zayıflığını alıp kendinizi daha iyi biri gibi göstermek için kullanarak karşı tarafın güvenini sarsar. Örneğin, çocuğunuzu disipline etmekte zorlanıyorsanız eşiniz şöyle diyebilir: "Çok şımarıksın, çünkü annen de seni şımarttı."

Bunun yerine ne söylenmeli: "Bence bu durum geçmişinizden gelen sorunları tetikliyor. Bunların üzerinden birlikte nasıl çalışabiliriz?" Hassasiyet alanlarını saygıyla kabul edin ve karaktererine bir saldırı gibi hissettirmeyecek şekilde iletişim kurun.

6- "Delirdin"

Partnerinizin kendilerinden şüphe duymasını sağlamak amacıyla gerçekliği manipüle eden veya çarpıtan dile "gaslighting" denir ve bu onların gerçeklik algısını baltalar. Örneğin, bir tartışma anında, "Delirdin. Bu sorun tamamen senin kafanda.” demek.

Bunun yerine ne söylenmeli: "Bence bu duruma verdiğin yanıt durumu daha da kötüleştiriyor." Partnerinizin davranışlarından hoşlanmadığınız şeyleri, istediğiniz gibi davranmaları için manipüle etmeye çalışmak yerine, yapıcı bir şekilde ifade edin.

7- "Oldukça yardıma muhtaçsın"

Partnerinizin sizi rahatsız ettiğini, boğduğunu veya genel olarak sizi rahatsız ettiğini söyleyen bir dil kullandığınızda bu onların ihtiyaçlarının önemli olmadığını gösterir.

Bunun yerine ne söylenmeli: "İlgilenmemi istediğini biliyorum ama bunaldım ve biraz zamana ihtiyacım var."

8- "Umrumda değil"

"Ayrılıyorum", "Bittim" veya "Ayrılmak istiyorum" gibi ilişkinizin sonunu tehdit eden bir dil kullanmak, istikrarsızlık ve güvensizlik yaratır.

Bunun yerine ne söylenmeli: "Şu anda gerçekten üzgünüm ve zamana bırakmam gerekiyor" veya "İlişkimiz hakkında ciddi bir konuşma yapmamız gerekiyor." Genel olarak partnerlerden biri yalnızca ciddi olduğunuzda ve devam etme niyetiniz olduğunda ayrılmakla tehdit etmek isterler.

Referans: Cortney Warren. "Harvard-trained psychologist: If you use any of these 8 toxic phrases, ‘your relationship is in trouble’". Şuradan alındı: https://www.cnbc.com/2023/02/13/harvard-trained-psychologist-toxic-phrases-that-can-slowly-destroy-your-relationship-or-marriage.html. (13 Şubat 2023).