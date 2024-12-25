Tıkalı süt kanallarına karşı ne yapılır? Mastite ne iyi gelir?

Amerikan Pediatri Akademisi, bebeklerin yaşamlarının ilk altı ayında yalnızca anne sütüyle beslenmesini öneriyor. Akademi ayrıca, katı gıdalarla birlikte de emzirmenin sürdürülmesini ve anne ve çocuk istediği sürece emzirmenin devam edilmesini öneriyor. Tıkalı süt kanalları ve mastit ise emzirmeye başlayan her 5 kişiden 1'ini etkileyebilen yaygın bir rahatsızlık. Her iki durum da memede ağrı ve rahatsızlığa neden olur ve bu da uzun vadeli anne sütü besleme hedeflerini etkileyebilir. Tıkalı bir kanal, memenin bir bölümünde, meme ucunda veya kanal sisteminde daha geride süt akışını engeller. Mastit, memenin iltihaplanması ve enfeksiyonudur.

Süt kanalı neden tıkanır? Mastit neden olur?

Stres, yorgunluk, kansızlık ve bağışıklık sisteminin zayıflaması süt kanalları tıkanıklığı ve mastit için risk faktörleridir. Buna ek olarak:

Yetersiz meme boşaltımında (Bu, bebeğin zayıf kavramasından veya meme ucundaki ağrıdan, uykulu olmasından emme ve yutma hareketlerini koordine edememesinden kaynaklanabilir)

Beslenmelerin aceleye getirilmesi veya kişinin birden fazla bebek emzirmesi durumunda

Meme boşalma aralıklarının uzaması, bebeğin daha uzun süre uyuması, aniden sütten kesilmesi veya emziğin aşırı kullanılması gibi durumlarda süt kanallarının tıkanması olasıdır.

Bunlara beslenme sırasında parmakların baskısı, dar giysiler, balenli sutyenler veya herhangi başka baskılar dahildir.

Süt kanalı tıkanıklığının belirtileri nelerdir?

Tıkalı kanallar ve mastit emziren kişiler için rahatsız edici olabilir. Tıkalı kanal semptomları kademeli olarak ilerler ve ağrı, sert bir yumru, sıcak ve ağrılı lokal bir nokta veya göğüste kama şeklinde bir şişkinlik olarak kendini gösterir. Mastit semptomları hızla ortaya çıkar ve ateş, titreme, yorgunluk ve vücut ağrıları gibi grip benzeri semptomları içerir. Ağrı genellikle tıkalı bir kanaldan daha şiddetlidir ve kişi ayrıca göğüslerde kırmızı çizgiler fark edebilir.

Tıkalı kanalların ve mastitin önlenmesi

"Bir gram önlem, bir kilo tedaviden iyidir" sözünü duymuş olabilirsiniz. Bu, tıkalı süt kanalları veya mastit nedeniyle oluşan meme ağrısı için geçerlidir.

Bebeğinizle emzirme ilişkinizi en iyi şekilde başlatmak ve mastit gibi komplikasyonlardan kaçınmak için şu ipuçlarını aklınızda bulundurun:

Göğüslerinizin daha iyi boşalmasını sağlamak için farklı pozisyonlarda emzirin.

Sık bir beslenme programı oluşturun ve her göğsü tamamen boşaltın. Yeni doğmuş bir bebekte bu, 24 saatte sekiz ila 12 beslenme olabilir.

Her emzirmede iyi bir kavrama sağlayarak, memenin daha iyi boşalmasını ve meme ucunun zarar görmesini önleyebilirsiniz.

Yaralı, çatlamış veya kanayan meme uçlarınız için yüksek kaliteli saf lanolin veya lanolin merhemi kullanın.

Vücudunuza tam oturan bir emzirme sutyeni giyin ve göğsünüze baskı yapacak şeylerden kaçının.

Yapılan yeni araştırmalar probiyotik almanın mastitin önlenmesine ve azaltılmasına yardımcı olabileceğini ve emzirme döneminde güvenli olduğunu ortaya çıkarmıştır bu nedenle Lactobacillus fermentum ve Lactobacillus salivarius içeren bir probiyotik arayın.

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Tıkalı kanallar ve mastitin nasıl tedavi edilir?

Tıkalı kanallar ve mastitin tedavisi için yapılması gerekenler:

Dengeli ve sağlıklı beslenmek.

Sık sık emzirme, elle sağma, farklı pozisyonlarda pompalama veya emzirme yoluyla her emzirmede memenin tamamen boşaltılması.

Emzirmeden önce göğsü daha iyi boşaltmak için göğüse ısı uygulanabilir. (Isı uygulamak için tek kullanımlık bir bezi ılık suyla ıslatın, fazla suyu sıkın ve göğsünüze yerleştirin.)

Sıvı tüketimini artırmak.

Masaj, elle sık sık sağarak memeleri boşaltma, sık sık emzirme, değişik pozisyonlarda pompalama ve emzirme ile memelerin iyice boşaltılması.

Dinlenmek.

Bir sağlık uzmanı, bir kişinin mastiti varsa, akut bir şekilde hastaysa ve semptomlar devam ediyorsa veya kötüleşiyorsa antibiyotik reçete edebilir.

Mastitiniz veya tıkalı bir kanalınız varsa emzirmeye devam etmeniz güvenlidir. Emzirme, enfeksiyonu veya kanal sistemini temizlemeye yardımcı olur. Bebeğinizi aniden sütten kesmeniz, belirtilerinizi ve semptomlarınızı kötüleştirme olasılığı yüksektir.

Referanslar

Abbey Rose. “Managing plugged ducts, mastitis when breastfeeding”. Şuradan alındı: https://www.mayoclinichealthsystem.org/hometown-health/speaking-of-health/managing-plugged-ducts-mastitis-when-breastfeeding (26.07.2024).