Mor havuçlu süzme yoğurtlu meze

Müjgan Yurtseven'den, airfriyer'da pratik bir şekilde pişireceğiniz nefis bir tarif...

Mor havuçlu süzme yoğurtlu meze
Yaşam
Giriş: 04 Mart 2024 09:49
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Zerdeçallı, sarımsaklı ve tütsülenmiş toz biberli süzme yoğurdun üzerine airfriyer'da pratik bir şekilde pişirdiğim kişnişli ve nar ekşili mor havuçların çok yakıştığı meze & salata arası nefis lezzet...


Servis: 4 kişilik

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 20 dakika


Malzemeler:

  1. 400 gr mor havuç
  2. 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  3. 1 çay kaşığı kişniş tozu
  4. 1 çay kaşığı tuz
  5. 2 yemek kaşığı nar ekşisi

Süzme yoğurt malzemeleri;

  • 1 su bardağı süzme yoğurt
  • 1 tatlı kaşığı sarımsak tozu
  • 1 çay kaşığı zerdeçal
  • 1 çay kaşığı tütsülenmiş kırmızı toz biber
  • 1/2 çay kaşığı tuz

  • Üzerine;
  • 2 - 3 dal dereotu
  • 1 yemek kaşığı nar tanesi




Yapılışı:

*Havuçların kabuklarını sebze soyucusu ile soyun, havuçların boyutuna göre iki veya üç parça olacak gibi kesin ve her bir parçayı uzunlamasına dörde kesin. Üzerlerine zeytinyağı, kişniş tozu ve tuzu serperek karıştırın ve airfriyer'ın haznesine aktarın. Sebze ayarında 200 derecede 20 dakika pişirin (bu sürede havuçlar hafif diri kalıyor, daha yumuşak olsun isterseniz 10 dakika daha pişirin).


*Havuçlar pişerken bu arada süzme yoğurdu orta boy kaseye alın, baharatlar ve tuzu ekleyip karıştırarak servis tabağına yayın.


*Pişen havuçlara nar ekşisini ekleyip karıştırarak baharatlı süzme yoğurdun üzerine aktarın. Üzerini dereotu ve nar taneleriyle süsleyin.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...




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