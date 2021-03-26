Terazi’de Dolunay

Merhaba. 28 Mart İstanbul saati ile 21:48 de Terazi burcunda bir dolunay gerçekleşecek.

İkili ilişkiler, evlilik, diplomasi, barış, denge ve adalet konularının ön planda olacağı bir gündem içerisinde olacağız hem dünya, hem ülkemiz hem de kişisel hayatlarımız açısından.

An haritasının yükselen burcu Akrep ve dolunay derecesi haritanın insan grupları, sosyallik ve arkadaşlar ile ilgili 11. Evine düşüyor. Dolunay’lar güneş ve ay’ın karşıtlığında meydana gelir. Bu durumda Güneş haritanın 5. Evine yerleşmiş ve Terazi burcunun yöneticisi Venüs ile kavuşmuş durumda. Hem 5. Ev hem Terazi burcu hem de Venüs’ün etkileşime dahil olması bu dönemde ikili ilişkiler ve aşk vurgusunu inanılmaz derecede yükseltiyor.

İkili ilişkilerimizde kendi isteklerimiz ve karşımızdakinin beklentileri çelişkisine düşebilsek de, hatta bencil tarafımız belki biraz daha ağır bassa da ikili ilişkiler, sevgi ve aşk duygusunu hissedebilmek açısından mutlu bir dolunay olduğunu düşünüyorum.

Ayrıca bu üçlüye Satürn’den gelen de bir olumlu açı var. Bu da ilişkileri inşaa etmek, dargınlıkları düzeltmek ve daha olgun bir tabana oturtmak, belki ilişkiyi daha olgun, gerçekçi ve sürdürülebilir bir tabana oturtmak açısından oldukça destekleyici bir durumda.

Ülkemizin de 5. Evine düşen bu harita çocuklarımız ile ilgili konuları da gündeme getiriyor. Ayrıca spor müsabakaları da bu 15 günlük dönemin belirgin konuları arasında.

Yükselen burçlar üzerinden değerlendirecek olursak;

Yükselen Koç

Terazi dolunay’ı evlilik, ortaklık, ikili ilişkiler alanınızda gerçekleşecek. Bu alan aynı zamanda açık düşmanlıklar ve danışmanlık yapma, danışmanlık alma gibi konuları da ifade eder. Genel olarak ikili ilişkilerdeki birtakım konuların açığa çıktığı bir zaman olacak. Arkadaşlarınızın da konuya dahil olduğu ve ilişkinizi,evliliğinizi desteklediği bir dönem.

Yükselen Boğa

İşlerinizle ilgili birtakım konuların açığa çıkması sözkonusu olabilir. İş arkadaşlarınız, günlük işleriniz, sağlık ve beslenme rutininiz ile ilgili yeni gelişmelere şahit olacağınız bir dönem. Sağlık ve iyileşme açısından oldukça olumlu ve değerlendirmeye uygun zamanlardasınız. Ayrıca bu dönemde yaptığını işler kariyerinize de pozitif etkilerde bulunacak, üstleriniz ile uyumlu olduğunuz bir dönem.

Yükselen İkizler

İlişkilerle ilgili bir süredir gizlide kalmış konular açığa çıkabilir ve birtakım yüzleşmeler yaşayabilirsiniz. Arkadaş ortamınız ve flört konularının iç içe olduğu bir dönem olabilir. Karmaşık ilişkiler sözkonusu olabilir. Çocuk düşünen yükselen ikizler için ise oldukça pozitif bir zaman. Çocuklarınız varsa eğitimleri ile ilgili gereken sorumluluğu aldıkları ve sizlerin de onlara destek olduğunuz bir zaman.

Yükselen Yengeç

Bu dönemin odağında ev, aile, ebeveynler ve gayrimenkul konuları olacak. Ebeveynlerinizle ve çalışıyorsanız raporladığınız kişilerle aranız iyi olacak ve o kişilerden destek göreceksiniz. Kariyer konularınız da oldukça ödüllendirici gözüküyor. Maddi konularda almanız gereken sorumluluklar var, ebeveynlerinizden veya üstlerinizden gelen destekler maddi konularda fayda sağlayabilir.

Yükselen Aslan

Yazışmalar, eğitim, kısa yolculuklar gibi konuların vurgu kazandığı, özellikle iletişim trafiğinin fazlasıyla arttığı bir dönemdesiniz. Bu dönemde yabancılarla ilgili konular da gündeme gelebilir. Bu gündeme gelecek konuların hayatınıza etkisi genellikle olumlu olacak. Ayrıca eşiniz, ilişkiniz veya ortağınızın da bu konulara destek olduğu bir dönemdesiniz.

Yükselen Başak

Alacak verecek konuları, gelirleriniz, sahip olduklarınız nisan ay’ının ilk yarısında oldukça vurgu kazanacak. Yeni bir eşya sahibi olabilir veya bir yatırıma girebilirsiniz. Çalışmalarınızın karşılığını maddi olarak aldığınız, çaba sonucu gelen bir gelir artışı sözkonusu olabilir.

Yükselen Terazi

Yükselen Terazi’ler için oldukça belirgin ve önemli zamanlardan geçeceğiniz bir dolunay olacak. İkili ilişkileri sağlamlaştırmak, yeni ilişkiler kurmak, kırgınlıkları düzeltmek ve birlikte eğlenmek açısından oldukça faydalı bir zaman. Bu dönemde çocuk isteyen çiftler açısından da oldukça güzel bir zaman. Varsa çocuklarınızla da iyi geçindiğiniz, onlara öğretmen rolünü üstlendiğiniz ve ilişkilerinizi pekiştirdiğiniz bir dönem olacak.

Yükselen Akrep

Perde arkasından çevrilen olaylar, sizin veya sizden gizlenen gizli ilişkiler sözkonusu olabilir. Bu dönemde biraz daha inzivaya çekilebilir, psikolojik olarak iyileşme yolunda adımlar atabilirsiniz.

Ev’iniz, aileniz ve yakınlarınızdan destek alabileceğiniz, günlük işlerinize ve sağlığınıza odaklanmak için faydalı bir dönem.

Yükselen Yay

İnsan grupları, proje ekipleri, arkadaşlarınız ile ilgili iyi ilişkiler sözkonusu. Yükselen ikizler gibi sizin de gruplar ve flörtlerin bir araya geldiği, karmaşık ilişkiler oluşturabileceği bir dönemdesiniz. Çocuklarınızla aranızın iyi olduğu, özellikle küçük çocuğu olanlar için ilköğretim konularında destek olduğunuz, öğretmek, getirip götürmek gibi birtakım sorumluluklar aldığınız bir dönem olabilir.

Yükselen Oğlak

Kariyer ve başarı konuları oldukça vurgu kazanıyor. Ailenizden maddi ve manevi destek gördüğünüz bir dönemdesiniz. Özellikle kariyerinize olumlu etkide bulunacak konulara birtakım harcamalar yapabilirsiniz. Veya kariyerinizde aldığınız sorumlulukların sizin de maddi gelirlerinize artış yaratması sözkonusu. Ebeveynlerinizle olumlu ilişkileriniz de gündemde olacak.

Yükselen Kova

Uzak yolculuklar, yabancılarla ilgili konular, akademi, yayıncılık ve eğitim bu dönemin oldukça vurgulu geçtiği bir dönem. Öğrenciler veya öğretmenler açısından oldukça belirgin, belli sorumluluklar almanız gereken ve sınavlar içerisinde olabileceğiniz bir zaman. Eğitim açısından güçlü ve olumlu etkiler sözkonusu. Yakın ve uzak akrabalar, kardeşler ile ilgili olumlu gelişmeler de yaşayabilirsiniz.

Yükselen Balık

Sizin de alacak verecek, ortaklaşa gelirler, borçlar ve krediler gibi sahip olduklarınız, geliriniz, finansal koşullarınız da olumlu etkiler altında. Girişeceğiniz yatırımlar veya gelir kaynağı olabilecek projeler konusunda sezgilerinizi de dinleyebileceğiniz, akıllı ve mantıklı adımlar atabileceğiniz ve ödül kazanabileceğiniz bir dönem.