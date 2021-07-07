Temmuz ayı burç yorumu

Merhaba. Temmuz Ay’ı göksel açıdan yılın nispeten daha az hareketli aylarından biri olacak. Çok belirleyici gezegensel kombinasyonlara pek rastlamıyoruz. Hızlı gezegenler yani Merkür Venüs ve Mars’ın yaptığı açılar dışında daha ağır hareket eden ve etkilerinin de daha belirgin olduğu gezegenlerin karşılıklı etkileşimlerini bu ay görmeyeceğiz. 10 Temmuz’daki Yengeç Yeniay’ı ve 24 Temmuz’daki Kova Dolunay’ı bu ay için önemli olacak. Bu etkiler için daha detaylı yazıları yazacağım fakat kısaca değinmek gerekirse Yengeç Yeniay’ı sevgiyi bağlılığı vurgulayacak, Kova ise bağımsızlığı ve sosyalliği. Her iki ay fazının da an haritalarında vurgulu yerlerde olduğunu söylemeliyim. Yani etkilerini güçlü yaşayacağımız iki ay fazı bizi bekliyor. Yengeç Yeniay’ı oldukça duygusal, yaratıcı ve romantik. Kova Dolunay’ı ise eğlenceli ve ikili ilişkiler vurgulu olacak.

Temmuz ayının gezegensel olarak en önemli geçişleri Mars’ın eğlenceli Aslan burcundan çalışkan Başak burcuna geçişi ve Jüpiter’in Kova’ya kısa süreliğine de olsa geri dönüşü olacak. Aslında bu iki etki de ayın son günlerinde olduğu için temmuz’u çok büyük ölçüde ilgilendirmiyorlar ama bir sonraki ay bu etkilerden bahsetmeyeceğim için bu yazımda bahsetmeliyim.

Mars Başak geçişi bizim sağlığımıza ve işlerimize olan enerji akışımızı yoğunlaştıracak. Jüpiter’de Balık burcundan daha entelektüel ve sosyal Kova burcuna geçecek ve Balık şifalanması, iyileşmesi kısa bir süreliğine de olsa yavaşlayabilir. Yaz aylarında pandeminin güçlenmesini beklemiyorum fakat aşılanmanın yavaşlaması söz konusu olabilir.

Temmuz ayının önemli gökyüzü açıları;

1 Temmuz – Mars Satürn Karesi:

Sorumluluklarımızın arttığı ve hedefe ulaşma açısından biraz zorlayıcı ve engellenmiş hissettiğimiz ve bu yüzden de gerildiğimiz bir dönem. Bu günlerde sakin kalmakta fayda var zira ayın en zorlayıcı zamanlarından biri. Aksiyonlarımızı güvenerek yapmakta zorlanabiliriz.

2 Temmuz – Mars Chiron Üçgeni:

Acılarımızdan edindiğimiz tecrübeleri çevremizle paylaşıyor ve onları da iyileştiriyoruz. Yine bu tecrübeler bizim hedeflerimize giden aksiyon planında ihtiyacımız olan yakıtı teşkil ediyor.

4 Temmuz – Mars Uranüs Karesi:

Reformist hareketler, insanlık, hak ve adalet için savaş verme zamanı fakat ani ve dürtüsel tepkilere de açık bir dönem. Sakarlıklar ve kazalar için ekstra dikkatli olunması gerekiyor.

4 Temmuz – Güneş Chiron Karesi:

Geçmişte yaşadığımız acılar bugünlerde biraz daha ortaya çıkıp bizi rahatsız etmeye devam edebilir. Acılar üzerinde perspektif kazanmak ve onları özgüven beslemesi adına olumlu şekilde kullanabilir, yeni bir bilinç düzeyine geçebiliriz.

5 Temmuz – Güneş Uranüs Altmışlığı:

Kişiliğimizi yaratıcı bir şekilde ortaya koyduğumuz, kendimizi ifade etmekte yeni ve ilgi çekici yollar bulduğumuz bir dönemdeyiz. İrademiz güçlü ve istediklerimizi elde etmek doğrultusunda karşımıza çıkan engellere yaratıcı çözümler getirebiliyoruz.

6 Temmuz – Merkür Neptün Karesi:

Zihinlerin çok da berrak olmadığı günlerdeyiz. Bir takım iletişimsel aksaklıklar söz konusu olabilir. Yanlış anlamalar ve alınganlıklar meydana gelebilir.

7 Temmuz – Venüs Satürn Karşıtlığı:

İkili ilişkilerde soğuk zamanlar. Sevilmediğimizi hissettiğimiz, belki kendi içimizdeki sevgi kırıntılarını kaybettiğimiz veya azaldığını hissettiğimiz. Gerçeklerin daha çok farkına vardığımız ve ilişkilerimizi rasyonalize etmek istediğimiz zamanlar.

7 Temmuz – Venüs Chiron Üçgeni:

İkili ilişkilerde engeller ve zorlanmalarla beraber bir öğrenme, acılardan ders alma, insanlara acılardan öğrendiklerimizle faydalı olma sürecine de giriyoruz ve bugün bunu en etkili kullandığımız zaman.

8 Temmuz – Venüs Uranüs Karesi:

Konu yine ikili ilişkiler, tüm zorlanmalara ve engellere rağmen değişmek ve kendimizi güncellemek istiyoruz. Değişim ve sorumlulukları bir araya getirme teması ikili ilişkilerimize yansıyor.

11 Temmuz – Merkür Yengeç’te:

12 Temmuz – Merkür Jüpiter Altmışlığı:

Eğitim için mükemmel zamanlar. Bu dönemde almak istediğimiz eğitimler, yapmak istediğimiz anlaşmalar, kurulması gereken önemli iletişimler için verimli kullanabileceğimiz bir dönem.

13 Temmuz – Venüs Mars Kavuşumu:

Bugünler ilişkiler açısından zorlayıcı geçebilir. Tartışmalı fakat tutkunun yüksek olduğu bir dönem. Tartışmalı da olsa enerjimizi ikili ilişkilere harcama isteğimizin de yükseldiği günlerdeyiz. Romantizm ve tutku için değerlendirilmesi harika bir zaman.

15 Temmuz – Güneş Neptün Üçgeni:

Muhtaç durumda olan insanlara empatimiz ve yardımseverliğimizin, yaratıcılığımız ve romantizmimizin arttığı bir dönem. Hedeflerimiz ve hayallerimiz senkron gidiyor hissini yaşadığımız günlerdeyiz.

18 Temmuz – Güneş Plüton Karşıtlığı:

Davranışlarımızda manipulatif ve kontrolcü olabiliriz, bu günlerde hoşumuza gitmeyen konuları değiştirip dönüştürmek üzerine ihtirasımız daha yüksek. Bu dönemde tartışmalara özellikle dikkat etmemiz, geri dönüşü olmayan hareketler yapmamaya gayret göstermemiz gerek.

19 Temmuz – Merkür Chiron Karesi:

Geçmişte bize acı veren konular üzerinde daha çok durup düşündüğümüz, üzerinde belli bilinçler ve öğrenimler kazandığımız günlerdeyiz. Ayrıca bu günlerde bu öğrendiklerimizle etrafımızdakilere öğretici tavsiyelerde bulunabiliriz.

20 Temmuz – Merkür Uranüs Üçgeni:

Yaratıcı fikirler ile dolup taştığımız günlerdeyiz. Zihnimiz biraz daha hareketli, sıkılgan ve değişken olsa da eğlenceli fikirler için oldukça verimli günler. Yeni başlangıçlar için atılan imzalar ve anlaşmalar açısından değerlendirilebilir günlerdeyiz.

22 Temmuz – Venüs Başak’ta!

22 Temmuz – Venüs Jüpiter Karşıtlığı:

İlişkiler açısından faydalı, özgüvenli hissettiğimiz ve destek aldığımız, belki bolluklar ve kısmetli koşulların oluştuğu bir zaman fakat aynı zamanda abartıya kaçma ve fazla iyimser olma riskini taşıyan bir dönem.

22 Temmuz – Güneş Aslan’da!

24 Temmuz – Merkür Neptün Üçgeni:

Hayal gücümüzün ve zihinsel yaratıcılığımızın yüksek olduğu günlerdeyiz. Söylediklerimiz veya öğrendiklerimizin duygusal tesiri yüksek olacak. Anlaşmalar, toplantılar için uygun bir gün.

25 Temmuz – Merkür Plüton Karşıtlığı:

Söylediklerimizin tesirinin yüksek olduğu zamanlar devam ediyor. Fakat bu günlerde oktav biraz daha yüksek, daha vurucu ve dönüştürücü konuşabiliriz. İnsanları kendileriyle yüzleştirebiliriz, bu da ilişkilerimizi etkileyebilir.

28 Temmuz – Merkür Aslan’da!

28 Temmuz – Jüpiter Kova’da!

29 Temmuz – Mars Jüpiter Karşıtlığı:

Abartılı davranışlar, özgüven ve şişmiş bir ego bu günlerdeki konularımız olabilir. İnançlarımız, değerlerimiz uğruna savaşabiliriz fakat insan kaybetme riskini barındırıyor. Herkesi olduğu gibi kabul etmek, inançlara saygılı ve mütevazılık bu günlerde işimize yarayacaktır.

29 Temmuz – Mars Başak’ta!

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