Temmuz ayı aylık burç yorumları 2025

Esenlikler. Bu ay için Retro’lar ayı diyebiliriz. Neptün, Satürn ve Merkür bu ay Retro yapacaklar. İlk iki gezegen’in Retrosu oldukça uzun, sonbahar dönemine kadar sürecek fakat Merkür yaklaşık 3 hafta süreyle Retro yapar.

Merkür Retrosu ay ortası yaşancak ve aslında üzerine söylenecek çok fazla bir şey yok artık birçok kişi biliyor. Bu dönemde yeni başlangıç yapılmaz, anlaşmalar, yazışmalar, iletişim, trafik konusunda çok dikkatli olmak gerekir.

Neptün ve Satürn Retroları da ay ortasına yakın tarihlerde gerçekleşecek. Neptün Retrosu aslında çok da hissedilir bir retro olmayabilir zira hem retro hem Neptün bizi biraz içeri çeker, zamanlama problemleri yaratır. Ama hali hazırda bir Neptün transitiniz varsa o transitin meydana getirdiği olaylar için bir tekrarlama zamanı, geriye dönme ve düzeltme zamanı diyebilirim. Haritanızda Koç burcu hatta Balık burcu neredeyse bu evler için geçerli. Neptün kısa bir süre Balık burcuna da geri dönecek.

Retro Yapıp Balık burcuna geri dönecek diğer gezegen ise Satürn ve bir süredir Neptün ile çok yakınlar. Satürn de aslında bizi yavaşlatan olayların (Özellikle Koç ve Balık burcunda) daha da yavaş, daha da tekrarlı ilerleyebileceği dönemlere işaret ediyor. Sorumlulukların biraz daha az görünür olduğu ama alttan alta tekrarlayan bir şekilde ilerleyebileceğini söyleyebilirim. Kurduğumuz yapılarda bazı konular için geriye dönüp tekrar düzeltme zamanı.

Onun dışında çok berligin bir gezegen açısı olmayan bu ay üç gezegen burç değiştirecek. Ay başında Venüs İkizler’e ay sonunda da Yengeç’e geçecek. Aslında Yengeç’e geçecek olması bizi çok ilgilendirmiyor o bir sonraki ay’ın konusu fakat İkizlerde ay boyunca kalacak. Sosyal konularda daha meraklı, iletişimi ve yolculuk trafiği yüksek, sevdikleriniz şeylerde daha meraklı, araştırmacı olduğunuz, sevdiklerimizle daha fazla görüşüp konuştuğunuz bir ay geçireceğiz.

Güneş de en güçlü olduğu Aslan burcuna geçecek ay sonuna doğru. Bu ay sonu ve Ağustos ayının sonlarına doğru sürecek olan Aslan sezonu başlıyor. Aslında tatil ve eğlence başlıyor diyebiliriz.

Ay’ın en önemli gezegen burç geçişi Uranüs ikizler geçişi olacak. Uranüs bir daha geri dönmemek üzere Boğa burcundan çıkıyor. Bu dönemde finansal konularla ilgili, kurumsal hayatla ilgili, toprakla ilgili çok fazla şey değiştirdi. 2018’den beri. Artık 7 yıl sürecek İkizler yolculuğuna başlıyor. Bu dönemde iletişim, yapay zeka, sosyal medya, basın, videolar, görseller, istihbarat gibi konularda inanılmaz sıçramalar yaşayacağız diyebilirim. Uranüs’ün hızlı ve elektrikli hali Boğa’da biraz yavaşlamıştı, ikizlerle birlikte tekrar o elektrik çok yüklenecek. Bu 7 yıllık dönemde Pluton Kova ile de uyumlu etkileşim yapacak Uranüs ikizler döneminde en önemli başlık bence yapay zeka’nın sıçraması olacak. Bu dönemde aldatıcı şeyler de çok fazla olabilir zira artık yapay zeka gerçeğinden çok fazla ayırd edilemiyor. Ayrıca öğrenme ve bilgiyi yayma konuları da çağ atlayacağa benziyor.

Temmuz ayının önemli gökyüzü açıları;

4 Temmuz - Venüs Uranüs Kavuşumu:

İkili ilişkilerde ani değişikliklerin olabileceği, eğlenceli fakat içerisinde ayırıcı enerjiler barındıran birkaç gün içerisindeyiz. Sıkılganlığımız ve değişme isteğimiz yüksek. Ayrıca çeşitli sürprizlerle ilişkimizi daha eğlenceli bir hale getirebiliriz.

4 Temmuz - Venüs İkizler'de!

5 Temmuz - Neptün geri harekete başlıyor!

6 Temmuz - Venüs Satürn Altmışlığı:

İkili ilişkilerde sabitlik ve düzen arayışında olduğumuz, sadakatli zamanlardan geçiyoruz. İlişkimizi somutlaştırmak adına adımlar atabiliriz.

6 Temmuz - Venüs Neptün Altmışlığı:

İkili ilişkilerde sevme sevilme duygusunu hissettiğimiz romantik bir dönem. Yaratıcı jestler zamanı. Kendimizi güzelleştirmek adına olumlu adımlar atabiliriz.

7 Temmuz - Uranüs İkizler'de!

7 Temmuz - Venüs Plüton Üçgeni:

İkili ilişkilerde masaya yatırılan konular üzerinde olumlu değişim rüzgarları esiyor. Düzeltilmesi gereken konulara odaklandığımız biraz daha sorgulayıcı olduğumuz ve çok sert olmasa da krizlere girebileceğimiz günler ama bu günlerden ilişkiler adına güçlü çıkacağız.

13 Temmuz - Satürn geri harekete başlıyor!

13 Temmuz - Güneş Kuzey Ay Düğümü Üçgeni:

Hedeflerimize ilerlerken doğru yolda hissettiğimiz, irademizi etkin kullandığımız günlerdeyiz. Kadersel kararları vermek konusunda özgüvenimiz yüksek.

18 Temmuz - Merkür geri harekete başlıyor!

18 Temmuz - Merkür Venüs Altmışlığı:

İlişkiler için oldukça uyumlu, kendimizi iyi ifade ettiğimiz ve sevgi alışverişini tatmin edici bir şekilde yaşadığımız, iş anlaşmaları veya önemli görüşmeler için uygun günler.

19 Temmuz - Güneş Chiron Karesi:

Geçmişte yaşadığımız acılar bu günlerde biraz daha ortaya çıkıp bizi rahatsız etmeye devam edebilir. Acılar üzerinde perspektif kazanmak ve onları özgüven beslemesi adına olumlu şekilde kullanabilir, yeni bir bilinç düzeyine geçebiliriz.

22 Temmuz - Güneş Aslan'da!

23 Temmuz - Mars Kuzey Ay Düğümü Karşıtlığı:

Bu günler biraz zorlayıcı geçebilir. Keskin aksiyonlar almak, sert tartışmalara girmek için oldukça dezavantajlı ve tehlikeli günlerdeyiz. Hedeflerimizi baltalamamak adına bu günleri sakin geçirmekte, çok değişken davranmamakta ve hedeflerimize gitmek konusunda ısrarcı olmakta fayda var.

23 Temmuz - Venüs Kuzey Ay Düğümü Karesi:

Ayrıca ikili ilişkilerle ilgili kadersel bir takım yol ayrımlarının yaşanabileceği birkaç gün de geçirebiliriz. Beklentilerimiz ve ilişkilerimizin paralel gitmediğini hissettiğimiz bir dönem.

23 Temmuz - Güneş Uranüs Altmışlığı:

Kişiliğimizi yaratıcı bir şekilde ortaya koyduğumuz, kendimizi ifade etmekte yeni ve ilgi çekici yollar bulduğumuz bir dönemdeyiz. İrademiz güçlü ve istediklerimizi elde etmek doğrultusunda karşımıza çıkan engellere yaratıcı çözümler getirebiliyoruz.

23 Temmuz - Venüs Mars Karesi:

Bu günler ilişkiler açısından zorlayıcı geçebilir. Tartışmalı fakat tutkunun yüksek olduğu bir dönem. Birtakım kıskançlıklar’ın yaşanabileceği bir dönem. Tartışmalı da olsa enerjimizi ikili ilişkilere harcama isteğimizin de yükseldiği günlerdeyiz.

24 Temmuz - Güneş Satürn Üçgeni:

Disiplin ve motivasyonumuz yüksek. Yapılması gerekenlere odaklanıp yarım kalmış işleri tamamlayabileceğimiz, otorite figürleri ve yaşça olgun kişilerle daha iyi anlaştığımız günler.

24 Temmuz - Güneş Neptün Üçgeni:

Muhtaç durumda olan insanlara empatimiz ve yardımseverliğimizin, yaratıcılığımız ve romantizmimizin arttığı bir dönem. Hedeflerimiz ve hayallerimiz senkron gidiyor hissini yaşadığımız günlerdeyiz.

25 Temmuz - Güneş Plüton Karşıtlığı:

Davranışlarımızda manipulatif ve kontrolcü olabiliriz, bu günlerde hoşumuza gitmeyen konuları değiştirip dönüştürmek üzerine ihtirasımız daha yüksek. Bu dönemde tartışmalara özellikle dikkat etmemiz, geri dönüşü olmayan hareketler yapmamaya gayret göstermemiz gerek.

28 Temmuz - Venüs Chiron Altmışlığı:

İkili ilişkilerde engeller ve zorlanmalarla beraber bir öğrenme, acılardan ders alma, insanlara acılardan öğrendiklerimizle faydalı olma sürecine de giriyoruz ve bu gün bunu en etkili kullandığımız zaman.

30 Temmuz - Chiron geri harekete başlıyor!

31 Temmuz - Venüs Yengeç'te!

Beni aşağıdaki sosyal medya hesabımdan takip edebilirsiniz.

Instagram: korhankilinckaya