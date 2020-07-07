Temmuz 2020 - Astrolojik etkiler

Merhaba, temmuz ayında yaz ayları tutulma silsilesinin sonuncusuna tanık olacağız. 5 Temmuz'daki Oğlak Ay Tutulması temmuz ayını ve önümüzdeki 6 ayı diğer tutulmalarla birlikte şekillendirecek. Bunun dışında ay başında Satürn geri harekette Oğlak burcuna 28 yıl geri dönmemek üzere son girişini yapıyor olacak. Birkaç ay izlediğimiz Satürn Kova fragmanı, sosyalleşme ve teknolojideki yeni dünya düzeni yerini tekrar kemerleri sıktığımız, fazlalık veya dağınıklıkları elediğimiz, biraz daha “az” eğlenceli oğlak burcu temalarını sonlandırmak üzere son kez Oğlak semalarında olacak. Merkür ay ortasında retrosunu bitirecek. Ayın ilk yarısı iletişim açısından riskler taşırken, ikinci yarısında akış daha rahat olacak.

Ayın en önemli görünümlerinden bir tanesi de 5 temmuz ay tutulması yani dolunayından sonra yaşayacağımız 20 Temmuz’daki yeniay olacak. Etkilerini yaklaşık 15 Temmuz – 4 Ağustos arası yoğunluklu olarak deneyimleyeceğiz. Bu yeniay biraz zorlayıcı etkiler barındırıyor olacak zira yeniay derecesi Satürn ve Pluto’ya karşıt açı yapar durumda ve haritanın izolasyon ve sağlık ile ilgili olan 6-12 aksında bulunuyorlar. Bu da henüz pandemi gündeminin bu aylarda çok da rahatlamayacağı anlamına geliyor. Yeniay derecesi melankoli ile alakalı olan ZOSMA sabit yıldızı ile kavuşum yapıyor olacak. Yani korku ve kısıtlamalar devam ediyor gibi görünüyor. Tedbiri elden bırakmamaya aynı kararlılıkta devam edelim.

Temmuz ayındaki önemli gezegen etkileşimleri;

1 Temmuz Merkür – Uranüs Altmışlığı: Fikirlerde ve düşünce sistemimizde yaratıcılık ve orjinallik söz konusu olacak. Beklenmedik haberler alabilir, beklenmedik kişilerle iletişim kurabiliriz.

1 Temmuz Güneş – Merkür Kavuşumu: Merkür Güneş’in kalbinde! İletişimsel açıdan etkili birkaç gün yaşayacağız. Otorite figürleri ile iletişim açısından olumlu günler yaşayacağız. Fikirlerimizin planlarımızın gerçekleşmesi veya hayata geçirilmesi için önemli bir zaman.

1 Temmuz Güneş – Uranüs Üçgeni: Kendimizi ortaya koymakta sıradışı davranabildiğimiz, yeni yollar keşfettiğimiz birkaç gün yaşayacağız. Sıradışılık ve bağımsızlık ihtiyacımız yükselecek.

1 Temmuz Merkür – Chiron Karesi: Bu dönemde iletişim biraz daha yaralayıcı olabilir. Daha alıngan hissedebileceğimiz günlerdeyiz.

2 Temmuz Satürn Oğlakta!

5 Temmuz Oğlak’ta Ay tutulması!

8 Temmuz Merkür – Mars Karesi: Bugünlerde de kırılgan ve alıngan hissedebilir fakat bu alınganlıklara daha sert tepkiler gösterebiliriz. Kavga ve tartışmalara açık bir gün. Kaza yapma riskinden, fazla cesur hareketler yapmaktan kaçınalım.

10 Temmuz Venüs – Chiron Altmışlığı: İlişkilerimizde barışı ve dengeyi ön planda tutabiliriz. Kırgınlıklarımızı, yaralanmışlıklarımızı temizleyebilir, onlardan öğrendiklerimizle çevremize iyiliklerde bulunabiliriz.

12 Temmuz Güneş – Neptün Üçgeni: Hayal gücü ve romantizmimizin yüksek olduğu günler. Yardıma ihtiyacı olan kişilere yardım etmek, empati kurmak, yardımlaşma ve merhamet bugünlerin ağırlıklı teması olabilir. Hayallerimizi gerçekleştirecek gücü bulmak veya hayallerimizi gerçekleştirecek kanala girmek için bugünleri hedef koyma anlamında değerlendirebiliriz.

12 Temmuz Merkür Yengeçte düz harekete geçiyor!

14 Temmuz Güneş – Jüpiter Karşıtı: Abartı, fazla büyümüş, yanıltıcı bir ego bu günlerin konusu olacak. Patronvari tavır takınabilir, gerçekleşmesi zor istekler içinde bulunabiliriz.

14 Temmuz Mars – Chiron Kavuşumu: Bu dönemde yaralayıcı kazalara dikkat etmek gerekiyor. Fiziksel aktivitelerde iki kat temkinli ve dikkatli olmalıyız.

15 Temmuz Güneş – Pluto Karşıtı: Güç savaşları ve manipulasyon içerisinde kalabiliriz. Daha ihtiraslı ve dönüştürücü günlerden geçiyor olacağız. Kendimizi daha yoğun bir şekilde ifade edebiliriz ve bu yoğunluk çatışmaları da beraberinde getirebilir.

20 Temmuz Yengeç Yeniay’ı!

21 Temmuz Güneş – Satürn Karşıtı: Özgüvenimizin sınava tabi tutulduğu günlerdeyiz. Hedeflerimize ilerlemek konusunda engellerle karşılaşabilir, yaşlılar veya otorite figürleri ile fikir ayrılıkları, egosal çatışmalara girebiliriz.

21 Temmuz Merkür – Chiron Karesi: 1 Temmuz’da retro halde yaşadığımız açının direkt halini yaşayacağız, dil yarasının yaşanabileceği günler olacak. Belki ay başında yaşadığımız tartışmalar veya konular tekrar gündeme gelebilir.

22 Temmuz Güneş Aslan'da!

22 Temmuz Merkür – Uranüs Altmışlığı: Ay başında olduğu gibi fikirlerimizde yaratıcılık ve orjinallik söz konusu olacak. Beklenmedik haberler alabilir, beklenmedik kişilerle iletişim kurabiliriz.

27 Temmuz Jüpiter – Neptün Altmışlığı: İki ilahi gezegen gökyüzünde birbirlerine yeşil ışık yakıyor olacaklar. Sezgilerimiz, ilhamımız ve inançlarımız birlikte hareket ediyor, birbirlerini destekliyor olacaklar. Bu dönemde attığımız adımların büyük sonuçları olabilir. Bize derin kavrayışlar kazandırabilir. Aldığımız eğitimler, öğrendiğimiz şeyler hayatımızda uzun vadeli açılımlara yol açacak. Hayallerimizin gerçek olduğu günleri yaşayabiliriz. 27 Temmuz ve +/- 10 gün civarındaki günleri iyi değerlendirmemizi tavsiye ediyorum.

27 Temmuz Venüs – Neptün Karesi: İlişkilerde aldanmalara ve hayal kırıklıklarına açık bir gün. Bir o kadar da romantizm oktavımız yüksek olacak. Bu gün bizi kaçışa iten davranışlardan uzak durmamız gerekli. Depresyon ve melankoli söz konusu olabilir. Bunların hepsinin bir ilüzyondan ibaret olduğunu anlamamız uzun sürmeyecek.

27 Temmuz Merkür – Mars Karesi: Ay’ın ikinci yarısında ay başında merkür retro iken yaşadığımız Mars kare’sini ikinci raund olarak tekrar yaşayacağız. Kırılgan, alıngan ve saldırgan olabileceğiz. Kavga ve tartışmalara, kaza yapma riskine açık birkaç gün geçireceğiz.

30 Temmuz Merkür – Jüpiter Karşıtlığı: Düşüncelerimizde fazla fanatik davranabilir, küçük dağları ben yarattım hissine kapılabiliriz. İnançsal çatışmalar yaşayabilir, abartılı tepkiler gösterebiliriz. Maddelerin abartılı tüketimi sözkonusu olabilir.

30 Temmuz Merkür – Neptün Üçgeni: Sezgilerimizin ve ilhamımızın yükseldiği, etkili ve ruha hitap eden iletişim’in arttığı günlerdeyiz. Bu günlerde yapacağınız paylaşımlar kalbinize dokunabilir, sizde yeni aydınlanmalar yaratabilir. Arzu ve isteklerinizin peşinden koşarken sezgileriniz de size destek olacak.

Herkese mutlu ve sağlıklı bir ay diliyorum.