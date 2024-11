2024 yılının kelimesi: Manifest

Youtuber Yaptığı yemekten tutun da gece bakım rutinine kadar her şeyini videoya kaydedip Youtube'a yükleyen arkadaşlarımız Youtuber (yutubır) ünvanını almış durumda. Kulağa basit gibi gelse de bu işten para kazanıp zengin olan insanların sayısı hiç de az değil!

Takipçi kasmak, takip edeni takip etmek... Takipçi sayısının popülerlik oranıyla doğru orantılı olduğu günümüzde sosyal medyada takipçi kasmak, takipçi sayısını arttırmak için her yol mübahtır demek oluyor. İster takipçi satın alın, isterseniz #takipedenitakipederim diyin ama mutlaka takipçi sayınızı arttırın.

Friendzone "Sevdiğim kız bana abi dedi."'nin İngilizce versiyonu diyebiliriz Friendzone için. Sevdiğiniz insandan "Ama ben seni arkadaş olarak görüyorum" cümlesini duyduğunuz an siz de Friendzone'a girdiniz demektir.

Like atmak Paylaştığımız fotoğraflara, durum güncellemelerine like atılması için kendimizi paralıyor ama like yerine beğenmek kelimesini kullanmayı asla tercih etmiyoruz...