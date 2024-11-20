2024 yılının kelimesi: Manifest

Her yılın sonunda, Cambridge Sözlüğü ekibi bir araya gelerek arama verilerini inceliyor ve yılın kelimesi unvanını hangi kelimenin hak ettiğine karar veriyor. 2024 yılı için bu kelime manifest!

Yılın kelimesi nasıl seçiliyor?

Cambridge Sözlüğü, Yılın Kelimesi’ni seçerken üç ana kriteri dikkate alıyoruz: Kullanıcı verileri, dönemin ruhu (zeitgeist) ve dil.

Hangi kelime en çok arandı veya bir anda popülerleşti?

Hangi kelime o yıl yaşananları en iyi şekilde yansıtıyor?

Bu kelimenin dil açısından ilginç olan yönü nedir?

Manifest neden seçildi?

Kullanıcı verileri

Manifest, bu yıl 130.000 sayfa görüntülemesi ile en çok aranan kelimelerden biri oldu. Bu aramaların büyük ölçüde, Mayıs 2023’te Cambridge Sözlüğü’ne eklenen şu anlam nedeni ile yapıldığı düşünülüyor. Görselleştirme ve olumlama gibi yöntemler kullanarak istediğiniz bir şeyi elde ettiğinizi hayal etmek ve bunu yapmanın gerçekleşme olasılığını artıracağına inanmak.

Dönemin ruhu (Zeitgeist)

Manifest etme (bir şeyi düşünerek ve hayal ederek gerçekleştirme) pratiği, pandemi sırasında sosyal medyada birçok manifestasyon etkileyicisinin (influencer) para, kariyer başarısı veya genel olarak bolluk elde etmek için ipuçları paylaşmasıyla popüler hale geldi. Ancak bu yıl, özellikle olimpiyatçılar, paralimpik sporcular, şarkıcılar ve diğer tanınmış kişilerin başarılarını manifestasyon sayesinde elde ettiklerini söylemeleriyle ana akımda iyice yer buldu.

Dil

Manifest kelimesinin beraber kullanıldığı diğer kelimelerin negatiften pozitife doğru değiştiğini fark edildi. Eskiden manifest genellikle belirti, hastalık, stres gibi kelimelerle birlikte kullanılıyordu:

Hastalık ilk olarak şiddetli mide ağrıları şeklinde kendini gösterdi (manifest).

Ergenlerde depresyon sıklıkla öfke olarak kendini gösterir (manifest).

Son zamanlarda ise, manifest kelimesinin hedef, başarı, rüya gibi olumlu kelimelerle kullanıldığını görüldü. Ayrıca, artık sadece şeyler kendini göstermiyor; insanlar istedikleri şeyleri manifest etmeye başladılar:

Hayalinizdeki işi gerçekleştirmek için bu basit adımları kullanın.

Yüzücü, ilk altın madalyasını paralimpik oyunlarda manifest ettiğini söylüyor.

On yıllık yılın kelimesi

Manifest, 10. yılın kelimesi. Bu on yıl oldukça inişli çıkışlı geçti ve seçilen kelimeler bu durumu yansıttı. Politikalar, teknolojik gelişmeler ve tabii ki küresel pandemi hakkında endişeler vardı. Ancak bunun yanında, azim ve pozitif ruh hali, çevresel sorunlara artan farkındalık ve herkesin konuştuğu bağımlılık yaratan bir kelime oyunu da görüldü.

İşte önceki yıllarda seçilen kelimeler:

2023: hallucinate

2022: homer

2021: perseverance

2020: quarantine

2019: upcycling

2018: nomophobia

2017: populism

2016: paranoid

2015: austerity

İnsanların neyi aradığını görmek ve bu aramaların neden artış gösterdiği üzerine düşünmek her zaman büyüleyici oluyor. Bazı yıllarda, belirli bir kelime için aramalarda ani artışlar görülüyor. Bu artışlar bir hafta ya da sadece bir gün olabiliyor. 2021'de perseverance kelimesine olan ilginin şubat ortasında aniden artması, Mars’a inen Perseverance gezginiyle net bir şekilde bağlantılıydı. Ancak 2022’de, bir günde 65.000’den fazla kişinin homer kelimesini arandı. 2023 yılında, hallucinate kelimesine olan ilgideki genel artış, o yıl eklenen ve yapay zekayla ilgili yeni anlamıyla ilişkilendirildi. 2024 yılı için seçtiğimiz Yılın Kelimesi manifest, sosyal medyadan ana akım haberlere geçen bu dil değişiminden doğdu.

Kaynak: Cambridge Words. "Cambridge Dictionary’s Word of the Year 2024". Şuradan alındı: chatgpt.com/c/90b64352-18ca-49c1-ae2c-c7aae87d68fd. (20.11.2024).