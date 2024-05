Tavuk pişirmeden önce yıkanır mı?

Tavuğu pişirmeden önce yıkıyor musunuz? Yıkamalı mısınız? Bazı insanlar tavuğu pişirmeden önce yıkanmasını savunuyor ve bunun ette bulunabilecek zararlı bakterilerin temizlenmesine yardımcı olduğunu söylüyor. Ancak sağlık kuruluşları bu uygulamanın hiçbir işe yaramadığını düşünüyor. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine (CDC) göre, tavuk yıkamak gereksizdir.

Northeastern Üniversitesi Profesyonel Çalışmalar Fakültesi'nde Gıda Politikası Profesörü Darin Detwiler; "Tavukların yıkanmasına gerek olmadığı gibi, bunu yapmak yarardan çok zarar getirebilir. Tek yaptığınız mutfağınızın geri kalanını patojenlerle çapraz kontamine etmektir. Aslında gıda güvenliğine değer katan hiçbir şey yapmıyorsunuz” açıklamasında bulundu.

Çiğ tavuğu pişirmek gıda kaynaklı hastalıklardan korunmanın en güvenli yoludur

Tavuğunuzu yıkamanıza gerek olmaması, gıda güvenliği önlemlerini bir kenara atabileceğiniz anlamına gelmez. Gıda kaynaklı hastalıklar söz konusu olduğunda salmonella en büyük endişe kaynağıdır. CDC'nin tahminlerine göre her 25 tavuk paketinden 1'i, salmonella bulaşma riski taşımaktadır.

Salmonella enfeksiyonu dört ila yedi gün süren ishal, ateş ve mide ağrısına neden olabilir. Ancak nadir durumlarda bakteri; kan, eklemler veya beyin gibi vücudun diğer bölgelerine geçebilir ve ciddi hastalıklara neden olabilir. Salmonella zehirlenmesinden kaçınmak için tavuğu yıkamak gibi önlemler almak istemeniz anlaşılabilir, ancak tavuğu yıkamak herhangi bir patojeni öldürmemektedir. Genellikle insanlar bakterileri yıkayarak temizleyebileceklerini düşünürler, ancak pişirmek çok daha güvenlidir. Tavukları 165 derecede pişirmek, zaten bütün bakterilerin ölmesine neden olmaktadır.

Tavuğu yıkamak aslında gıda zehirlenmesi riskinizi artırır

Araştırmalar, tavuk yıkamanın “patojenleri lavabonuzun her tarafına, musluğun, kulpun ve yanların etrafına yaydığını” göstermektedir.

Gözlemsel bir çalışmada, katılımcılardan çiğ kümes hayvanları ve bahçe salatası hazırlamaları istenmiştir. Araştırmacılar, tavuklarını yıkamaya karar verenlerin %60'ının lavabolarında bakteri olduğunu tespit etti. Kümes hayvanlarını yıkayanların %26'sı ise çapraz kontaminasyona neden olmuştur: Kümes hayvanlarındaki bakteriler marullarına bulaştı. Yıkama işlemi aslında çözmek istediğinizden daha fazla soruna neden oluyor.

Tavuk yıkama fikrinin insanların ebeveynlerinden ve büyükannelerinden öğrendikleri pişirme yöntemlerinden kaynaklanıyor. 2021 yılında yapılan küçük bir anket bunun doğru olduğunu ortaya koymuştur - katılımcılar “tavuk hazırlama yöntemlerinin öncelikle ailelerinden etkilendiğini” söylemiştir. Üretilmiş ve paketlenmiş tavuklar satın alıyoruz. Pişirmek için satın aldığımız piliç, kelimenin tam anlamıyla poşetten çıkarıp fırına koyabilmemiz için hazırlanmış ve paketlenmiştir.

İnsanlar bunu alışkanlık haline getirerek, çiğ kümes hayvanlarını genellikle yıkanan diğer market malzemeleriyle bir tutuyor. Ürün ve benzeri şeylerde, temiz olmaları için onları yıkamak istersiniz. Sanırım tavuk da aynı kategoriye giriyor. Meyve veya sebzeleri kesinlikle yıkamalısınız, çünkü kiri, pisliği ve bunun gibi şeyleri yıkayabilirsiniz. Ama hayır, bakterileri yıkayarak temizleyemezsiniz.

Sağlıklı tavuk pişirmenin yolları

Tavuğu yıkamanın ötesinde, insanların kümes hayvanından bulaşabilecek gıda zehirlenmesi riskini azaltmak için atabilecekleri başka adımlar da vardır.

Çiğ tavuk satın alındıktan hemen sonra, önümüzdeki birkaç gün içinde pişirmek isteyip istemediğinize bağlı olarak buzdolabında saklayabilirsiniz. Hafta içinde tüketip tüketemeyeceğinize karar vermeniz gerekmektedir. Eğer tüketmeyecekseniz mutlaka dondurucuya koymalısınız.

Tavuk çözdürülürken uzun süre tezgahta bekletilmemelidir. Ayrıca donmuş haldeyken de pişirilmemesi gerekmektedir.

Donmuş tavuğu çözdürürken, süreci hızlandırmak için soğuk ya da sıcak su bekletmekten kaçınmalısınız.

İnsanların market alışverişi yaparken tavukları ayrıca poşetlemelisiniz. Böylece suları diğer yiyeceklere sızmasını engellersiniz. Aynı nedenle, tavukları güvenli bir kapta veya buzdolaplarının alt kısmında sakladığınızdan emin olmalısınız.

Pişirme işlemi sırasında çiğ tavuk, diğer gıdalarla temas etmemesi için ayrı bir kesme tahtası üzerinde tutulmalı ve çiğ tavuğa temas eden tüm mutfak gereçleri sabun ve sıcak suyla yıkanmalıdır.

Pişirildikten sonra tavuğun veya diğer kümes hayvanlarının buzdolabında üç ila dört gün boyunca saklanabilir. Bu süre içinde tüketemeyecekseniz dondurucuda saklanmalıdır.

Tavuğu yıkama alışkanlığı edinmiş ya da buna devam etmek isteyen kişilerin bunu mümkün olduğunca güvenli bir şekilde yapmalıdır. Sıçrama riskini azaltmak için tavuğun üzerinden hafifçe su akıtmak, hemen ardından lavaboyu ve çevresindeki alanları temizlemek ve uygun el yıkama yöntemlerini uygulamak anlamına gelir.

