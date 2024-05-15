Tavuk pişirmeden önce yıkanır mı?

Tavuğu pişirmeden önce yıkıyor musunuz yoksa yıkamadan mı pişiriyorsunuz? Araştırmacılara göre tavuğu pişirmeden önce yıkamak gereksiz bir uygulamadır.

Tavuk pişirmeden önce yıkanır mı?
Sağlık
Giriş: 15 Mayıs 2024 15:02 Güncelleme: 15 Mayıs 2024 15:03
ABONE OL

Tavuğu pişirmeden önce yıkıyor musunuz? Yıkamalı mısınız? Bazı insanlar tavuğu pişirmeden önce yıkanmasını savunuyor ve bunun ette bulunabilecek zararlı bakterilerin temizlenmesine yardımcı olduğunu söylüyor. Ancak sağlık kuruluşları bu uygulamanın hiçbir işe yaramadığını düşünüyor. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine (CDC) göre, tavuk yıkamak gereksizdir.


Northeastern Üniversitesi Profesyonel Çalışmalar Fakültesi'nde Gıda Politikası Profesörü Darin Detwiler; "Tavukların yıkanmasına gerek olmadığı gibi, bunu yapmak yarardan çok zarar getirebilir. Tek yaptığınız mutfağınızın geri kalanını patojenlerle çapraz kontamine etmektir. Aslında gıda güvenliğine değer katan hiçbir şey yapmıyorsunuz” açıklamasında bulundu.


İlginizi çekebilir: Tavuk buzdolabında ne kadar kalır?


Çiğ tavuğu pişirmek gıda kaynaklı hastalıklardan korunmanın en güvenli yoludur

Tavuğunuzu yıkamanıza gerek olmaması, gıda güvenliği önlemlerini bir kenara atabileceğiniz anlamına gelmez. Gıda kaynaklı hastalıklar söz konusu olduğunda salmonella en büyük endişe kaynağıdır. CDC'nin tahminlerine göre her 25 tavuk paketinden 1'i, salmonella bulaşma riski taşımaktadır.


Salmonella enfeksiyonu dört ila yedi gün süren ishal, ateş ve mide ağrısına neden olabilir. Ancak nadir durumlarda bakteri; kan, eklemler veya beyin gibi vücudun diğer bölgelerine geçebilir ve ciddi hastalıklara neden olabilir. Salmonella zehirlenmesinden kaçınmak için tavuğu yıkamak gibi önlemler almak istemeniz anlaşılabilir, ancak tavuğu yıkamak herhangi bir patojeni öldürmemektedir. Genellikle insanlar bakterileri yıkayarak temizleyebileceklerini düşünürler, ancak pişirmek çok daha güvenlidir. Tavukları 165 derecede pişirmek, zaten bütün bakterilerin ölmesine neden olmaktadır.


Tavuğu yıkamak aslında gıda zehirlenmesi riskinizi artırır

Araştırmalar, tavuk yıkamanın “patojenleri lavabonuzun her tarafına, musluğun, kulpun ve yanların etrafına yaydığını” göstermektedir.


Gözlemsel bir çalışmada, katılımcılardan çiğ kümes hayvanları ve bahçe salatası hazırlamaları istenmiştir. Araştırmacılar, tavuklarını yıkamaya karar verenlerin %60'ının lavabolarında bakteri olduğunu tespit etti. Kümes hayvanlarını yıkayanların %26'sı ise çapraz kontaminasyona neden olmuştur: Kümes hayvanlarındaki bakteriler marullarına bulaştı. Yıkama işlemi aslında çözmek istediğinizden daha fazla soruna neden oluyor.


Tavuk yıkama fikrinin insanların ebeveynlerinden ve büyükannelerinden öğrendikleri pişirme yöntemlerinden kaynaklanıyor. 2021 yılında yapılan küçük bir anket bunun doğru olduğunu ortaya koymuştur - katılımcılar “tavuk hazırlama yöntemlerinin öncelikle ailelerinden etkilendiğini” söylemiştir. Üretilmiş ve paketlenmiş tavuklar satın alıyoruz. Pişirmek için satın aldığımız piliç, kelimenin tam anlamıyla poşetten çıkarıp fırına koyabilmemiz için hazırlanmış ve paketlenmiştir.


İnsanlar bunu alışkanlık haline getirerek, çiğ kümes hayvanlarını genellikle yıkanan diğer market malzemeleriyle bir tutuyor. Ürün ve benzeri şeylerde, temiz olmaları için onları yıkamak istersiniz. Sanırım tavuk da aynı kategoriye giriyor. Meyve veya sebzeleri kesinlikle yıkamalısınız, çünkü kiri, pisliği ve bunun gibi şeyleri yıkayabilirsiniz. Ama hayır, bakterileri yıkayarak temizleyemezsiniz.


Sağlıklı tavuk pişirmenin yolları

Tavuğu yıkamanın ötesinde, insanların kümes hayvanından bulaşabilecek gıda zehirlenmesi riskini azaltmak için atabilecekleri başka adımlar da vardır.


  • Çiğ tavuk satın alındıktan hemen sonra, önümüzdeki birkaç gün içinde pişirmek isteyip istemediğinize bağlı olarak buzdolabında saklayabilirsiniz. Hafta içinde tüketip tüketemeyeceğinize karar vermeniz gerekmektedir. Eğer tüketmeyecekseniz mutlaka dondurucuya koymalısınız.

  • Tavuk çözdürülürken uzun süre tezgahta bekletilmemelidir. Ayrıca donmuş haldeyken de pişirilmemesi gerekmektedir.

  • Donmuş tavuğu çözdürürken, süreci hızlandırmak için soğuk ya da sıcak su bekletmekten kaçınmalısınız.

  • İnsanların market alışverişi yaparken tavukları ayrıca poşetlemelisiniz. Böylece suları diğer yiyeceklere sızmasını engellersiniz. Aynı nedenle, tavukları güvenli bir kapta veya buzdolaplarının alt kısmında sakladığınızdan emin olmalısınız.

  • Pişirme işlemi sırasında çiğ tavuk, diğer gıdalarla temas etmemesi için ayrı bir kesme tahtası üzerinde tutulmalı ve çiğ tavuğa temas eden tüm mutfak gereçleri sabun ve sıcak suyla yıkanmalıdır.

  • Pişirildikten sonra tavuğun veya diğer kümes hayvanlarının buzdolabında üç ila dört gün boyunca saklanabilir. Bu süre içinde tüketemeyecekseniz dondurucuda saklanmalıdır.

  • Tavuğu yıkama alışkanlığı edinmiş ya da buna devam etmek isteyen kişilerin bunu mümkün olduğunca güvenli bir şekilde yapmalıdır. Sıçrama riskini azaltmak için tavuğun üzerinden hafifçe su akıtmak, hemen ardından lavaboyu ve çevresindeki alanları temizlemek ve uygun el yıkama yöntemlerini uygulamak anlamına gelir.


Kaynak: Julia Landwehr. "You Really Shouldn't Wash Raw Chicken Before Cooking It—Here's Why, According to Experts". Şuradan alındı: https://www.health.com/should-you-wash-raw-chicken-8410926. (19.12.2023).


Bunları buzdolabında saklamayın

Bazı besinleri buzdolabında saklamamanız daha uzun ömürlü olmalarını sağlıyor...

6
Muz Evdeki muzlarınızı buzdolabında saklamak yerine 20 derece ve altındaki bir yerde kuru ve serin bir otamda saklamanız daha sağlıklı. Çünkü zaten muz yetiştiği ortam itibariyle kendisini sıcak havalardan koruyacak bir yapıya sahip.
Zeytinyağı Zeytinyğı oda sıcaklığından çok daha düşük derecelere ulaşabilen buzdolaplarında saklanmamalı. Çünkü buzdolabında katılaşan zeytinyağı, buğulu bir görünüme sahip olur ve zamanla acımsı bir tat bırakabilir. Bu sebeple ışık görmeyen ve oda sıcaklığında olan bir yerde saklanması önemli.
Çikolata Çikolatalar da aynı şekilde 15-20 derece arasındaki serin ortamlarda saklanmalı fakat buzdolaplarına konulmamalı. Çünkü bu çikolatanızın üstünün beyazlaşmasına sebep olabilir. 15-20 derecelik çikolatayı sakladığınız ortamın kuru olması da önemli, bu sayede çikolatalarınız nemlenmeyecek ve lezzetini koruyacak.
Bal Her zaman şekerlenmeyen ve katkısız bir bal almaya dikkat ederiz. O halde neden buzdolabına koyup şekerlenmesini seyredelim ki? Oda sıcaklığında ve kuru bir ortamda balınızı saklamak işinizi kolaylaştıracak.
Soğan Zamanla filizlenen ve küflenmeye müsait olan yapısı sebebiyle nemli buzdolaplarında saklanmaması gereken soğan, 10-20 derece arasındaki bir ortamda nemden uzak durarak saklanması gerekli.
Patates Patatesin nemli ortamlarda saklanmaması gerektiğini hepimiz biliyoruz. Çabuk filizlenen yapısından ötürü nemli ortamlardan uzak tutulması gerekiyor. Ayrıca buzdolabında tutulmasıyla birlikte içerisindeki nişastanın şekere dönüşmesi zararlı sonuçlara yol açabilirken kararmasına da mahal vermiş olursunuz.


Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.