Tart tropezienne

Fransız mutfağından;

Güney Fransa'ya ait olan hafif kremalı nefis pastanın Fransız film yıldızı Brigitte Bardot ile ünlenen hikayesi;

Polonyalı genç fırıncı Alexandra Micka 1955 yılında St. Tropez'in ana meydanında bir fırın açıyor, büyükannesinin verdiği tariften esinlenerek Fransız çöreği brioche a benzer bir tatlı yaratıyor. Klasik çöreği ikiye bölüp arasına yine büyük annesinin tarifi olan krema ile dolduruyor ve üzerini inci şekeri ile süslüyor.

Bu arada Micka fırını açtığı zamanlarda Brigitte Bardot bir film çekmek için St. Tropez'e gelir ve pastanın tadına bakınca çok beğenir. Daha sonra film ekibinin tatlı ihtiyaçlarını karşılamak için Micka'yı işe alınır ve pasta onun sayesinde ünlenir.

Geçen yaz St. Tropez'i ziyaret ettiğimizde çeşit çeşit versiyonları olan pastanın tadına doyamamıştık. Güney Fransa'da hemen her pastanede bulunan pastanın orjinalinde içine frambuaz kullanılıyor, vişneli hazırladığım tarifi paylaşıyorum sizlerle...

Servis: 20 cm'lik kalıpta

Hazırlama & bekletme süresi: 1 saatten fazla

Pişirme süresi: 30 dakika

Hamur malzemeleri:

50 ml ılık süt

5 gr instant kuru maya

50 gr toz şeker

320 gr un

1 tutam tuz

2 M boy yumurta

90 gr tereyağı

Hamurun üzeri için;

1 yumurta sarısı

1 tatlı kaşığı süt

1 yemek kaşığı inci şekeri (pearl sugar)

Pastacı kreması için;

300 ml süt

3 M boy yumurta sarısı

75 gr toz şeker

30 gr mısır nişastası

1 tutam tuz

1 paket vanilya

25 gr tereyağı

100 ml krema % 35 yağ oranında

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100 gr vişne

1 yemek kaşığı pudra şekeri

Hamurun yapılışı:

*Ilık süt, maya ve toz şekerin 1 tatlı kaşığını küçük bir kaseye alın, üzerini streç film ile kaplayarak kabarcıklar oluşana kadar yaklaşık 10 dakika bekletin.

*Un, kalan toz şeker ve tuzu stand mikserin haznesine alarak harmanlayın. Ön maya malzemeleri ve yumurtaları ekleyip hamur iyice toparlanana kadar yaklaşık 10 dakika orta devirde çırpın. Oda ısısındaki yumuşak tereyağını hamura 3 defada ekleyerek hamur elastik bir kıvam alana kadar yaklaşık 20 dakika daha çırpın ( ara sıra mikseri durdurarak kabın kenarındaki tereyağı spatula yardımıyla hamura yedirin).

*Hamuru pişirme kağıdı serilmiş tezgahta kalıbın genişliğinde açın ve kalıba yerleştirin. Üzerini streç film ile kaplayarak buzdolabında 7 - 8 saat veya bir gece dinlendirin.

*Ertesi gün hamuru buzdolabından çıkartıp iki katı kabarana kadar ılık bir yerde bekletin.

*Fırını 200 derece ısıya ayarlayın.

*Yumurta sarısı ve sütü karıştırıp kabaran hamurun üzerine fazla bastırmadan sürün, inci şekerlerini üzerine serpiştirin ve fırına verir vermez ısıyı 180 dereceye düşürün. Hamurun üzeri kızarana kadar 25 - 30 dakika pişirin ve kürdan testi yapın.

*Çörek tamamen soğuyunca keskin bir bıçak yardımıyla kenarlardan başlayarak ortaya doğru kesip iki eşit parça elde edin.

Pastacı kreması yapılışı;

*Sütü kaynama noktasına gelene kadar ısıtın.

*Yumurta sarıları ve toz şekeri mikserle kremamsı hale gelene kadar çırparak mısır nişastasını ekleyin ve homojen kıvama gelene kadar iyice çırpın. Sıcak sütü yumurtalı karışıma yavaş yavaş eklerken bir yandan çırpmaya devam edin ve karışımı tekrar tencereye aktararak koyulaşana kadar sürekli karıştırarak pişirin ve ocağı kapatın. Vanilya ve tereyağını ekleyerek mikserle iyice çırpın. Pastacı kremasını cam bir kaba geçirerek üzerine değecek gibi streç film ile kaplayın. Tamamen soğuyunca kremayı ekleyip ipeksi kıvam alana kadar mikserle iyice çırparak sıkma torbasına geçirin.

Pastayı birleştirme;

*Pişen tart tropezienne çöreğini alt bölümünü servis tabağına geçirin. Kremayı kenarlardan başlayarak sıkın. Orta bölümde daha fazla yükseklik olması için kalan kremayı orta bölüme sıkın. Aralara vişne taneleri serpiştirin. Diğer çöreği kremanın üzerine yerleştirip hafifçe bastırın. Üzerine pudra şekeri serpiştirin.

Kısa bir not;

*İnci şekeri bulamazsanız yerine toz şeker serpebilirsiniz.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...