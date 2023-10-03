Tantuni

Evde Tantuni yapmak hiç de zor değil! En pratik tantuni tarifini püf noktasıyla paylaşıyoruz.

Tantuni
Yaşam
Giriş: 03 Ekim 2023 07:15 Güncelleme: 03 Ekim 2023 07:16
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Tantuni için malzemeler

Tantuni’ye o eşsiz lezzetini veren baharatların yanı sıra kullanılan et de oldukça pay sahibi. Tantunide hangi et kullanılır? sorusunun cevabı “Bonfile”


Etli tantuni yapmak istiyorsanız 500 gr dana bonfile

Tavuklu tantuni yapmak istiyorsanız 500 gr tavuk bonfileye ihtiyacınız olacak.


Tantuni yapımında gerekli diğer malzemeler ise şunlar;

5 adet lavaş


3 kaşık zeytinyağı veya eritilmiş tereyağı


1 adet taze kırmızı biber


2 adet taze yeşil biber


1 adet havuç


1 ceviz büyüklüğünde taze zencefil


3 diş sarımsak


Yarım demet ince kıyılmış maydanoz


1 limon


Yanına isteğe bağlı olarak yeşil acı biber ve kornişon turşu


Tantuni için kullanılacak kuru baharatlar;

1 tatlı kaşığı kimyon


1 tatlı kaşığı isot biber


1 tatlı kaşığı karabiber


1 tatlı kaşığı kırmız toz biber


Bir tutam tuz


Tantuni yapılışı

Kullanacağınız tavuk etini veya kırmızı eti tavla zarı büyüklüğünde küp küp doğrayın. Ayrı bir yerde taze kırmızı biber, taze yeşil biber ve havucu küp küp doğrayın ve birbirine karıştırın.


3 diş sarımsak ve 1 parça zencefili rendeleyin. Küçük rendeniz yoksa bıçağın yan tarafı yardımıyla ezebilirsiniz.


Tantuni tarifinin püf noktası

Etlerin sertleşmemesi Tantuni yeme keyfinin bir parçasıdır. Bu yüzden eğer sac üzerinde küçük miktarlar halinde kavurma imkânınız varsa ev yapımı tantuni için harika bir seçenektir. Evinizde sac yoksa tava kullanabilirsiniz.


Tantuni nasıl pişirilir?

Sac veya tava üzerine zeytinyağını gezdirin ve ısınmasını bekleyin. Lavaşları hazır bulundurun. Etten az miktar tavaya ekleyerek sürekli karıştırarak kavurun ve etlerin dış yüzeylerinin eşit miktarda pişmesini sağlayın. Havuç ve biber karışımını ekleyip birlikte kavurun. Sebze ve et karışımı kurumaya başlayınca 4 çorba karışı suyu dikkatlice ekleyin. (sıçrayabilir) 1 adet lavaşı tavadaki suya bandırın ve suyu lavaşa çektirin. Kavurduğunuz karışıma sarımsak ve zencefil rendesini ekleyerek biraz daha çevirin. 2-3 dakika sonra pişen tantuni içini ayrı bir tabağa alın ve kalan etler ve malzemeler ile aynı işlemi tekrarlayın. Unutmayın, etler çabuk soğuyabilir, bu sebeple en iyisi pişen tantunileri bekletmeden tüketmek! Pişen malzemeyi lavaşa yayın, üzerine maydonoz ve turşu ekleyin ve limon sıkın. Lavaşları sarıp servis yapın.


Afiyet olsun.





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