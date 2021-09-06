Süzme yoğurtlu havuç salatası nasıl yapılır?

Çocuklarım küçükken onlara havuç ve yoğurt yedirebilmek için yaptığım nostaljik salata evde hala vazgeçemediğimiz lezzetlerden biri olmaya devam ediyor... Birkaç malzeme ile kolaylıkla hazırlayabileceğiniz leziz salatayı deneyin derim...

Servis: 4 kişilik

Hazırlama & pişirme süresi: 30 dakika

Süzme yoğurtlu havuç salatası için malzemeler:

Yarım kg havuç

3 yemek kaşığı zeytinyağı

2 diş sarımsak, ezilmiş

Yarım çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

4 yemek kaşığı süzme yoğurt

5 - 6 dal dereotu, incecik kıyılmış

Süzme yoğurtlu havuç salatası yapılışı:

*Havuçların kabuklarını kazıyıp rendenin iri tarafı ile rendeleyin.

*Zeytinyağını tavaya alın, orta ateşte yağ ısınınca sarımsakları ekleyip yağa aromasını bırakana kadar kısa süre soteleyin. Rendelenmiş havuçları ilave ederek havuçlar yumuşaya kadar yaklaşık 15 dakika ara sıra karıştırarak soteleyin. Ocağı kapatıp karabiber ve tuz ekleyin.

*Sotelenen havuçlar tamamen soğuyunca süzme yoğurt ve kıyılmış dereotu ekleyip karıştırın. Tüketene kadar buzdolabında saklayın.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...