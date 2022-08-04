Sürdürülebilir mutfak dekorasyonu nasıl yapılır?

Yeni bir mutfağa sahip olacaksanız ya da tadilata girecekseniz bu önerileri dikkate alın...

Sürdürülebilir mutfak dekorasyonu nasıl yapılır?
Yaşam
04 Ağustos 2022 11:47
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Karbon ayak izinizi azaltmak, enerji açısından verimli mutfak aletleri kullanmak, daha az harcama yapmak, uzun vadede enerji tasarrufu sağlamak ve dahası... Amacınız bunlardan hangisi olursa olsun sürdürülebilir bir mutfak yaratmak bu amaçlardan hepsine hizmet etmeye yarayabilir. İşte sürdürülebilir bir mutfak oluşturmanın püf noktaları:


Malzeme seçimine dikkat edin

Malzeme seçimi söz konusu olduğunda uzun ömürlü olması en önemli kriter olmalıdır. Örneğin tezgah seçiminizde ağır tencere ve tavalardan kaynaklanan lekelere, sıcaklığa, asitlere, çizilmelere ve darbelere karşı oldukça dayanıklı ve uzun süre kullanabileceğiniz bir materyal tercih etmeniz oldukça önemli. Mümkünse bunun için uzun yıllar sürecek garanti veren bir firma ya da üretici seçmeniz iyi olur.


Değiştirmeden önce yenileyin

Halihazırda sahip olduklarınızı değiştirmek, çevre bilincine sahip olmanın ve yenileme sürecinde tasarruf etmenin harika bir yolu. Örneğin yüzeyleri yeniden kaplamak, evinizin hem yapısal bütünlüğünü hem de değerini artırabilir. Aynı şekilde doğrama ve dolapları cilalama ve boyama ile yeniden güzelleştirebilirsiniz.


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Enerji tasarruflu cihazları tercih edin

Makine ya da başka bir cihaz satın alırken Energy Star sertifikasına sahip olmasına dikkat edin. Bu onay damgasına sahip ürünler, EPA tarafından belirlenen katı enerji verimliliği özelliklerini karşıladığını gösterir, yani enerji ve paradan tasarruf etmenize yardımcı olabilir.

Örneğin, standart boyda bir Energy Star sertifikalı bulaşık makinesi, ortalama kullanım ömrü boyunca size yaklaşık 3.870 galon su tasarrufu sağlarken, EPA onaylı bir buzdolabı ise yaklaşık 12 yıllık kullanım ömrü boyunca size döviz cinsinden 220 dolardan fazla tasarruf sağlayabilir.


Etkili seçimler yapın

Örneğin pencerelerinizi kışın dahi güneş ışığını yakalayıp en üst düzeyde verim sağlayacak şekilde seçerken çatı katında oturuyorsanız ve müdahale edebiliyorsanız aydınlatma ve elektrik ihtiyacınızı azaltmak için çatı penceresi ekleyebilirsiniz. Ayrıca zaten büyük bir değişime gidiliyorsa yalıtımı kuvvetlendirmek de bir o kadar faydalı olabilir.


Uzun vadeli düşünün

Çevre dostu bir yenileme öncekinden de daha fazla paraya mal olsa da, gelecek yıllarda şu an vereceğiniz çevreye duyarlı kararların avantajlarından yararlanacaksınız. Örneğin, basınç düşürücü musluk başlıkları tasarruf etmenize yardımcı olabilir. Bu tür uzun vadeli düşünceleri tasarım ve dekorasyonda seçimlere de uygulamak akıllıca olabilir. Modaya uygun olmasından ziyade zamansız olanı seçmek, bulunduğunuz ortamın birkaç yıl sonra modası geçmiş görünmemesine yardımcı olabilir.


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