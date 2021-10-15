Banyonuzda doğayı koruyun!

Dişinizi fırçalarken musluğu kapalı tutmak dışında çevreyi korumak için yapabileceğiniz daha birçok şey olduğunu biliyor muydunuz? Banyonuzu nasıl doğaya zararsız bir hale getireceğinizi bilmek istiyorsanız bu tavsiyelere göz atın!

Banyonuzda doğayı koruyun!
Yaşam
15 Ekim 2021 Cuma

Her gün defalarca kullanılan bir yer olmasına rağmen banyo, daha çevreci seçimler yapmaya çalışırken sıklıkla gözden kaçar. Hijyen gerekliliğinden ötürü her şeyin tek kullanımlık olması bir mecburiyetmiş gibi görülse de durum aslında öyle değil. Hijyenden ödün vermeden, ekonominizi koruyarak daha çevreci bir banyoya sahip olmak için 12 basit önerimiz var.


1. Su tüketiminizi kontrol altına alın. Banyoda kullandığınız musluk ve duş başlığını daha tasarruflu bir modelle değiştirin veya daha az su ile temizlik yapmanıza izin veren aparatlardan edinin.


2. Ağız hijyeninizi doğal yollardan sağlayın. Kullandığınız diş fırçasının kompost edilebilir bir materyalden yapıldığına, macun ve gargara suyu gibi ürünlerin size ve doğaya zarar vermeyen maddelerden yapıldığına emin olun.


Katı şampuan nedir?
Katı şampuan nedir? Şekil olarak sabuna, içerik olar...
Menstrüasyon kabı da neyin nesi?

3. Doğal temizleyiciler kullanın. Genelde küçük ve zor havalandırılan yerler olan banyolar, temizlik ürünlerini daha uzun süre solumanıza yol açabilir. Mümkün olduğu kadar seçiminizi doğal temizleyicilerden yana kullanın.


4. Kişisel bakımınız çöp çıkarmasın. Tek kullanımlık makyaj temizleme pamukları yerine, yıkanabilir ve tekrar kullanılabilir kumaş temizlik pedleri gibi daha sürdürülebilir seçimler yapmaya çalışın.


5. Mikro plastik yaymayın. Plastik duş lifi kullanmak yerine, bambu, pamuk veya yün gibi materyallerden yapılan liflere veya kabak gibi ürünlerden elde edilen süngerlere yönelin.


6. Kullandığınız şampuan ve duş jeli gibi ürünlerden sulara mikro plastikler karışmasını önlemek için katı şampuanlara geçmeyi veya daha temiz içerikli ürünlere yönelmeyi düşünün.


7. Tek kullanımlık plastik jiletler yerine, defalarca kullanabileceğiniz ve jiletini değiştirebileceğiniz metal ürünlere yönelin.


8. Ambalajlara dikkat edin. Kullandığınız ürünlerin içeriği temiz olsa dahi plastik ve geri dönüştürülemeyen ambalajlarla doğaya zararlı olabilirler.


Yıkanabilir kumaş pedler hakkında bilmeniz gerekenler...
Yıkanabilir kumaş pedler hakkında bilmeniz gerekenler...

9. Tamirat yapın. Akıtan musluğunuz veya bozulan sifonunuzu tamir etmeyi ertelemeyin. Akan her su damlası önemlidir.


10. Tuvalet kağıdınızı daha sürdürülebilir olan bambu ham maddeleri olanlardan veya geri dönüştürülmüş şekilde üretilenlerden seçin.


11. Tek kullanımlık hijyenik pedler yerine, yeniden kullanılabilen kumaş pedler, tampon yerine adet kabı kullanmayı deneyin.



Referanslar: Elizabeth. "7 Best Zero Waste & Sustainable Products for an Eco-Friendly Bathroom" Şuradan alındı: https://www.consciouslifeandstyle.com/zero-waste-sustainable-bathroom-products/ (17.04.2021)



Diş bakımında en sık yapılan 40 hata!
Diş bakımında en sık yapılan 40 hata!

Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Yorum yazmak için üyelik girişi yapmalısınız.
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.