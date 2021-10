Banyonuzda doğayı koruyun!

Her gün defalarca kullanılan bir yer olmasına rağmen banyo, daha çevreci seçimler yapmaya çalışırken sıklıkla gözden kaçar. Hijyen gerekliliğinden ötürü her şeyin tek kullanımlık olması bir mecburiyetmiş gibi görülse de durum aslında öyle değil. Hijyenden ödün vermeden, ekonominizi koruyarak daha çevreci bir banyoya sahip olmak için 12 basit önerimiz var.

1. Su tüketiminizi kontrol altına alın. Banyoda kullandığınız musluk ve duş başlığını daha tasarruflu bir modelle değiştirin veya daha az su ile temizlik yapmanıza izin veren aparatlardan edinin.

2. Ağız hijyeninizi doğal yollardan sağlayın. Kullandığınız diş fırçasının kompost edilebilir bir materyalden yapıldığına, macun ve gargara suyu gibi ürünlerin size ve doğaya zarar vermeyen maddelerden yapıldığına emin olun.

3. Doğal temizleyiciler kullanın. Genelde küçük ve zor havalandırılan yerler olan banyolar, temizlik ürünlerini daha uzun süre solumanıza yol açabilir. Mümkün olduğu kadar seçiminizi doğal temizleyicilerden yana kullanın.

4. Kişisel bakımınız çöp çıkarmasın. Tek kullanımlık makyaj temizleme pamukları yerine, yıkanabilir ve tekrar kullanılabilir kumaş temizlik pedleri gibi daha sürdürülebilir seçimler yapmaya çalışın.

5. Mikro plastik yaymayın. Plastik duş lifi kullanmak yerine, bambu, pamuk veya yün gibi materyallerden yapılan liflere veya kabak gibi ürünlerden elde edilen süngerlere yönelin.

6. Kullandığınız şampuan ve duş jeli gibi ürünlerden sulara mikro plastikler karışmasını önlemek için katı şampuanlara geçmeyi veya daha temiz içerikli ürünlere yönelmeyi düşünün.

7. Tek kullanımlık plastik jiletler yerine, defalarca kullanabileceğiniz ve jiletini değiştirebileceğiniz metal ürünlere yönelin.

8. Ambalajlara dikkat edin. Kullandığınız ürünlerin içeriği temiz olsa dahi plastik ve geri dönüştürülemeyen ambalajlarla doğaya zararlı olabilirler.

9. Tamirat yapın. Akıtan musluğunuz veya bozulan sifonunuzu tamir etmeyi ertelemeyin. Akan her su damlası önemlidir.

10. Tuvalet kağıdınızı daha sürdürülebilir olan bambu ham maddeleri olanlardan veya geri dönüştürülmüş şekilde üretilenlerden seçin.

11. Tek kullanımlık hijyenik pedler yerine, yeniden kullanılabilen kumaş pedler, tampon yerine adet kabı kullanmayı deneyin.

Referanslar: Elizabeth. "7 Best Zero Waste & Sustainable Products for an Eco-Friendly Bathroom" Şuradan alındı: https://www.consciouslifeandstyle.com/zero-waste-sustainable-bathroom-products/ (17.04.2021)