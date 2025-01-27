Şubat ayı aylık burç yorumları 2025

Esenlikler. Bu ay gökyüzü etkileşimleri açısından sakin görünüyor. En belirgin gezegen etkileşimi Mars Satürn üçgenidir diyebilirim. Yani bir süredir zayıf olan Mars Yengeç burcundayken Balık burcundaki Satürn ile uyumlu etkileşime giriyor. Bu da biraz sabırsız ve duygusal olan Mars’ı daha gerçekçi ve disiplinli bir hale getiriyor.

Bunun dışında Mars ve Jüpiter de ileri harekete geçiyor. Bunlar güzel etkileşimler. Mars Retro’da iken Yengeç'teki durumunu iyice güçsüzleştiriyordu. Şimdi artık biraz daha zamanlamaları doğru yapar, tekrar etmek zorunda kalmaz bir duruma geçeceğiz Mars’ın ileri hareketi ile. Aslında Jüpiter’in ileri hareketi de tekrar etme problemini ortadan kaldıracak. Bu ikisi de cesaret ve iyimserliğimizi artıran etkiler. Yani artık Mars’da Aslan burcuna doğru hareket ederek, Jüpiter’de İkizler burcundaki yolculuğunda gaza basarak ve Yengeç’e doğru hareket ederek hayatımızda biraz daha olumlu zamanlara doğru yelken açıyor diyebilirim. Ama bu ay içinde bu burç değişiklikleri gerçekleşmeyecek. Hatta Jüpiter geçişine baya var.

Ayrıca bu ayın önemli burç geçişleri. Güneş ve Merkür Balık burcuna geçiyor. Balık sezonu ay sonu başlayacak. Daha duygusal, yaratıcı, romantik, idealist bir Mart ay’ı bizi bekleyecek.

Venüs ise ay başında Koç’ta yani bütün ayı Venüs Koç’ta geçireceğiz. İkili ilişkiler ve sosyal ilişkilerde hareketlilik başlıyor. Enerjimiz artıyor fakat biraz daha tartışmacı ve sıkılgan olabiliriz.

Şubat ayının önemli gökyüzü açıları;

1 Şubat - Venüs Neptün Kavuşumu:

Romantizm ve ilişkilerdeki yaratıcılık zirve yapabilir. Bir o kadar da duygusal, incinmiş, alınmış hissedebilir, yanılgılara çok açık olabiliriz. Uçlarda bir durum. Aşkın ve etkilenirliğin de zirvede olduğu bir dönem.

4 Şubat - Merkür Jüpiter Üçgeni:

Eğitim için mükemmel zamanlar. Bu dönemde almak istediğimiz eğitimler, yapmak istediğimiz anlaşmalar, kurulması gereken önemli iletişimler için verimli kullanabileceğimiz bir dönem.

4 Şubat - Mars Chiron Karesi:

Acılarımızdan edindiğimiz tecrübeleri çevremizle paylaşıyor ve onları da iyileştiriyoruz. Fakat bu dönemde bize acı veren konuların tekrar etmesi söz konusu olabilir. Özellikle kendimizi iddia etmek, hakkımızı savunmak ile ilgili konularda geçmişteki acılar tetiklenebilir. Ailevi konularda da tartışmalar yaşanabilir.

4 Şubat - Venüs Koç'ta!

4 Şubat - Jüpiter ileri harekete başlıyor!

7 Şubat - Venüs Plüton Altmışlığı:

İkili ilişkilerde masaya yatırılan konular üzerinde olumlu değişim rüzgarları esiyor. Düzeltilmesi gereken konulara odaklandığımız biraz daha sorgulayıcı olduğumuz ve çok sert olmasa da krizlere girebileceğimiz günler ama bu günlerden ilişkiler adına güçlü çıkacağız.

8 Şubat - Güneş Chiron Altmışlığı:

Geçmişte yaşadığımız acıları iyileştirme ve öğrenme zamanı. Etrafımıza da öğretici görevler alabilir, dertlere derman olabiliriz.

8 Şubat - Merkür Chiron Altmışlığı:

Acılarımız üzerinde perspektif kazandığımız ve bir şeyler öğrenmeye başlayıp kendimizi zihinsel olarak iyileştirdiğimiz bir zaman.

9 Şubat - Güneş Merkür Kavuşumu:

İletişim trafiğinin arttığı günlerden. Bu gün biraz daha ben merkezli ve egosantrik konuşmalar olabilir. Daha fazla iletişim kurmak ve görünür olmak istediğimiz bir zaman dilimi.

9 Şubat - Mars Satürn Üçgeni:

Enerji ve disiplinimiz birbiriyle güçlü paralellikler taşıyor. Hem başlatmak hem de sürdürmek konusunda çok etkin günlerdeyiz. Fiziksel aktiviteler için oldukça verimli ve kazanç sağlayacağımız bir zaman dilimi. Hem iletişimsel hem fiziksel etkinliğimiz çok yüksek.

10 Şubat - Merkür Uranüs Karesi:

Zihnimiz çok değişken, sözcüklerimiz şok edici. Şok edici bilgiler edinebilir, insanları beklenmedik bir şekilde uyandırabiliriz. Fikirlerimiz yaratıcı, kafamızda yanan ampul açısı.

11 Şubat - Güneş Uranüs Karesi:

Kişiliğimizi yaratıcı fakat fazla değişken, sıkılgan ve isyankar bir şekilde ortaya koyduğumuz, değişik şeyler yapmak istediğimiz, bizi bir süredir geren sıkan konulardan uzaklaşma zamanı.

14 Şubat - Merkür Balık'ta!

18 Şubat - Güneş Balık'ta!

20 Şubat - Merkür Jüpiter Karesi:

Eğitim, uluslararası anlaşmalar, aslında tüm anlaşmalar ve imzalar için ikircikli olabilecek günlerdeyiz. Anlaşmalarımız abartılı koşullar içerebilir veya fikir çatışmalarına girebiliriz. Fakat iyimser olduğumuz, abartmadığımız sürece anlaşmalar ve önemli konuşmalar için güzel bir zaman.

23 Şubat - Merkür Mars Üçgeni:

Duygularımızı ifade edeceğimiz, bilginin doğru aktığı güzel bir zaman dilimi. Cesur kelimeler kullanmakta fazla tereddüt etmediğimiz, iletişimi daha etkili kullanabileceğimiz, biraz da tartışmalara açık bir dönem.

24 Şubat - Mars ileri harekete başlıyor!

25 Şubat - Merkür Satürn Kavuşumu:

Fakat dilimiz biraz tutuk olabilir, düşüncelerimiz depresif, kafa yormak zorunda hissettiğimiz, zihinsel sorumluluklarımızın arttığı günlerdeyiz.

27 Şubat - Merkür Uranüs Altmışlığı:

Yaratıcı fikirler ile dolup taştığımız günlerdeyiz. Zihnimiz biraz daha hareketli, sıkılgan ve değişken olsa da eğlenceli fikirler için oldukça verimli günler. Yeni başlangıçlar için atılan imzalar ve anlaşmalar açısından değerlendirilebilir günlerdeyiz.

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