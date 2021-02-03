Şubat 2021 - Astrolojik etkiler

Merhaba. Şubat ayının en önemli gökyüzü olayı Satürn Uranüs kare açısının kesinleşmesi olacak. Bu açı etkisini yıl boyu koruyacak fakat 17 Şubat’ta ilk kare açısını gerçekleştirecek. Bu iki gezegen birbirine oldukça ters karakterde gezegenlerdir. Satürn inşa eden, kurallar, düzenler, sorumluluk ile alakalıdır. Uranüs ise bireysellik, özgürlük, ani uyanışlar ve başkaldırı ile alakalıdır. Eski, bizi sınırlayan kalıplardan özgürleşmeyi anlatır. Bu iki gezegenin kare açısı bu senenin ve özellikle Şubat ayının mücadelelerle, isyanlarla, reformlarla alakalı olacağını gösteriyor. Bildiğimiz üzere hem ülkemizde hem dünyada isyanlar, ayaklanmalar, yürüyüşlere yapılan müdahaleler bu aralar oldukça gündemde.

Bu açının yapıcı kullanımı değişimi de somutlaştırmak, değişime bir düzen getirmek ve o düzen çerçevesinde değişmek, ilerlemek anlamına gelebilir. Yani önümüzde yeni koşullar ve değişiklikler yapma konusu zorunlu hale gelmekte. Değişime direndiğimiz takdirde kare açının zorlayıcı tarafları ortaya çıkabilir. Yani daha yorucu, gergin ve istenmeyen değişimlere sahne olacaktır.

Kısaca 2021 yılının ana teması ve özellikle Şubat ayı sorumluluklarımız ve görevlerimiz ile değişimi ortak bir paydada yan yana getirmek olacak.

Ayrıca 11 Şubat’ta Kova burcunda bir Yeni Ay gerçekleşecek. Bu Yeni Ay kova burcunda gerçekleştiği ve Satürn ve Uranüs’e oldukça yakın olduğu için yukarıda bahsettiğim temaların oktavını çokça yükseltecektir. Kişisel haritalarımızda Kova burcu neredeyse o alanda zorlanmalarla birlikte değişim, dönüşüm, devrim yapma zorunlulukları da ortaya çıkacaktır.

Ayrıca Bu Yeni Ay’da Venüs ve Jüpiter kavuşumu bu zorlayıcı atmosferi biraz daha yumuşatır nitelikte ve ikili ilişkiler için olumlu bir süreç oluşturmakta. İkili ilişkilerdeki vurgu da bu ayın önemli temaları arasında.

Şubat ayının önemli gökyüzü açıları:

1 Şubat - Güneş Mars Karesi:

Güneş Mars karesi gergin, sinirli, kazalara açık, otorite figürleriyle, baba figürüyle çatışmalı zamanlara işaret eder. Bu dönemde akılcı ve olgun davranmak faydamıza olacaktır.

1 Şubat - Venüs Kova’da!

5 Şubat – Güneş KAD Üçgeni:

Hedeflerimize ilerlerken doğru yolda hissettiğimiz, irademizi etkin kullandığımız günlerdeyiz. Kadersel kararları vermek konusunda özgüvenimiz yüksek.

6 Şubat – Venüs Satürn Kavuşumu:

İkili ilişkiler ve sevgi alışverişi konusunda engeller yaşayabileceğimiz, tatminsiz ve sevilmemiş hissettiğimiz, sevgimizi de ifade etmekte zorlandığımız bir dönem.

6 Şubat – Venüs Chiron Altmışlığı:

İkili ilişkilerde engeller ve zorlanmalarla beraber bir öğrenme, acılardan ders alma, insanlara acılardan öğrendiklerimizle faydalı olma sürecine de giriyoruz ve bu gün bunu en etkili kullandığımız zaman.

7 Şubat – Venüs Uranüs Karesi:

Konu yine ikili ilişkiler, tüm zorlanmalara ve engellere rağmen değişmek ve kendimizi güncellemek istiyoruz. Değişim ve sorumlulukları bir araya getirme teması ikili ilişkilerimize yansıyor.

8 Şubat – Güneş Merkür Kavuşumu:

İletişimin vurgulandığı kendimizi iyi ifade ettiğimiz günlerdeyiz. Önemli anlaşmalar için verimli kullanılabilir her ne kadar Merkür retro da olsa, retroyu yeni başlangıçlar yapmak zorunda kalmışsak en verimli kullanabileceğimiz günler.

9 Şubat – Satürn Chiron Altmışlığı:

Acılarımızdan ders alma ve olgunlaşma sürecindeyiz. Bu uzun zamandır üzerinde düşündüğümüz belki de kaşıdığımız acılarımızdan belli aydınlanmalar yaşadığımız ve kabullenmeler yaşadığımız bir zaman.

10 Şubat – Merkür Mars Karesi:

İletişimsel gerginlikler ve tartışmalar zamanı. Özellikle kısa yolculuklarda kazalara karşı oldukça dikkatli olmakta fayda var bu dönemde.

11 Şubat – Kova’da Yeniay!

11 Şubat – Merkür KAD Üçgeni:

Hedeflerimize giderken aklımızı da doğru kullandığımız, yeni fikirleri hayatımıza olumlu bir şekilde adapte ettiğimiz ve networkumuzu etkin kullandığımız bir zaman dilimi.

11 Şubat – Venüs Jüpiter Kavuşumu:

Geçen haftanın ikili ilişkilerde zorlanma ve değişim temasının dağıldığı, ilişkiler açısından faydalı, özgüvenli hissettiğimiz ve destek aldığımız, belki bolluklar ve kısmetli koşulların oluştuğu bir zaman

13 Şubat – Merkür Venüs Kavuşumu:

İkili ilişkilerdeki iletişim trafiğinin artması, konuşmalarımızın etkileyici olması, tatlı dilin yılanı deliğinden çıkardığı verimli zamanlar. Yazmak gibi entelektüel faaliyetlerde de yaratıcılığımız yüksek

14 Şubat – Mars Neptün Altmışlığı:

Enerjimizi kullanırken sezgilerimiz ve yaratıcılığımız da bizimle birlikte olacak. Ayrıca etraftan aldığımız destekler, bize empati yapan kişiler veya bizim empati yaptığımız ve destek olduğumuz kişilerle birlikte ortak bir hedefe doğru hareket etmek açısından etkin günler olacak.

14 Şubat – Venüs KAD Üçgeni:

Hedeflerimize giderken yine ikili ilişkilerimizi belki çekiciliğimizi ve tatlı dilimizi etkin kullandığımız bir zaman. Bu konularda fayda, ödül ve destekler aldığımız günlerdeyiz.

15 Şubat – Merkür Jüpiter Kavuşumu:

Eğitim ile ilgili konularda oldukça etkin bir transit. Bu dönemde eğitim kurumlarıyla ilgili gelişmeler yaşanacak, yüz yüze eğitime yavaş yavaş başlandığı günlerde olacağız. Ayrıca entelektüel faaliyetler yazmak, öğrenmek konusunda bu günleri kullanabiliriz.

17 Şubat – Satürn Uranüs Karesi:

Yazının başında bahsettiğim sorumluluk ve değişimi bir araya getirme temasının belki de en yoğun yaşandığı günlerdeyiz. Bu açı aslında ay boyunca bize bu etkileri yaşatacak çünkü bir transit, özellikle Satürn ve Uranüs gibi gezegenlerin transitleri bir günle sınırlı kalmaz. Aslında tam kare gününden bir ay öncesi ve bir ay sonrasına kadar devam eder. Ama +- 1 haftanın oldukça kadersel ve önemli olduğunu söyleyebilirim.

18 Şubat Güneş Balık’ta!

20 Şubat – Venüs Mars Karesi:

Bu günler ilişkiler açısından zorlayıcı geçebilir. Tartışmalı fakat tutkunun yüksek olduğu bir dönem. Birtakım kıskançlıkların yaşanabileceği bir dönem. Tartışmalı da olsa enerjimizi ikili ilişkilere harcama isteğimizin de yükseldiği günlerdeyiz.

21 Şubat – Merkür İleri harekete geçiyor!

25 Şubat – Mars Pluto Üçgeni:

Harekete geçmek konusunda oldukça etkin ve güçlü bir transit. Duygusal gücümüzü irademiz ve enerjimizle birleştirerek hedeflerimize doğru rüzgârı arkamıza alıyoruz. Ayrıca bu doğrultuda olumlu yönde dönüşümler yaşayabilir ve bu dönüşümleri hayatımıza kalıcı bir şekilde entegre edebiliriz.

25 Şubat Venüs Balık’ta!

26 Şubat – Güneş Uranüs Altmışlığı:

Kişiliğimizi yaratıcı bir şekilde ortaya koyduğumuz, kendimizi ifade etmekte yeni ve ilgi çekici yollar bulduğumuz bir dönemdeyiz. İrademiz güçlü ve istediklerimizi elde etmek doğrultusunda karşımıza çıkan engellere yaratıcı çözümler getirebiliyoruz.

26 Şubat – Jüpiter KAD Üçgeni:

Bu ayın KAD etkileşimleri oldukça güzel. Jüpiter bu günlerde yine kadersel kararlarımızda ve hedeflerimizde bizim en büyük yardımcımız, genişleticimiz ve destekleyicimiz olacak. Hareket ettiğimiz doğrultu, hayatımızın akış yönünde bize güven verecek.

27 Şubat – Başak’ta Dolunay!

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