Spor yapmak istemiyorum

Erkek arkadaşım spora gitmemi çok istiyor...

Spor yapmak istemiyorum
İlişki
25 Eylül 2020 Cuma

Bedenimin spora ihtiyaç duyduğunu düşünmüyorum ve sporu da pek sevdiğim söylenemez. Fakat erkek arkadaşım spora ihtiyaç duyduğumu ve eğer spor yaparsam kendimi daha iyi hissedeceğimi söyledi. Spora ihtiyaç duyduğumu az önce de söylediğim gibi hissetmiyorum ama evet, kendimi daha iyi hissedeceğim gerçek olabilir. Çünkü spor yapan herkes özgüveninin artığını ve mutluluk verdiğini söylüyor. Bu konuda aklıma takılan şey şu oldu: Acaba erkek arkadaşım benim bedenimi olduğu gibi beğenmiyor mu? Eğer böyle bir durum varsa üzülürüm fakat beni spora beni düşündüğünü için değil de kendi isteği için yolluyorsa işte buna sinirlenirim. Hareketlerinden çok olumsuz bir şey algılamadım aslında ama bunu onun teklif etmesini de yadırgamadım değil.


Sporda çok yoruluyorum ve keyif almıyorum. Vücudumu zamanla daha da güzelleştireceğinden eminim. Erkek arkadaşımın ne niyetle bana bu tavsiyede bulunduğunu çokmerak ediyorum. Sanırım bunu ona sormalıyım. O da benle aynı spor salonuna geliyor. Ben haftanın 3 günü birer saat gidiyorum. O ise haftanın 6 günü gidiyor, spora çok düşkün yani anlayacağınız. Beni de kendisi gibi fit mi görmek istiyor acaba? Beni değiştirmek istediğini sanmıyorum, ilk günden beri aynıyım çünkü ben. Beni böyle sevdi. Sürekli birbirinden çelişkili şeyler söylediğimin farkındayım. Kafam karışık olduğundan böyle konuşuyorum. Asıl amacını öğrenmek için onunla mı konuşsam yoksa birden sporu bırakıp tepkini mi ölçsem?


Rumuz: sporcu

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