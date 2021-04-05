Sosyal medyadakiyle aynı kişi değil

Nişanlım sosyal medyada kendini olduğundan çok farklı gösteriyor...

Sosyal medyadakiyle aynı kişi değil
İlişki
05 Nisan 2021 Pazartesi

Nişanlımın gösteriş sevdasını anlayamıyorum. Belki direkt konuya girdim ama bu davranışlarından gerçekten bıktım. Gerçek hayatta oldukça mütevazi biri. Son zamanlarda başladığı bu alışkanlığı ve sürekli tartışıyoruz. İş yerini değiştirdi, yeni arkadaşlar edindi ve onlar gibi davranmaya başladı. Kendisi gibi olsa da sevecekler aslında onu, neyini anlamıyor acaba? Sürekli gittiği yerleri, kıyafetlerini ve yediği yemekleri paylaşmaya başladı. Bunu sıradan bir şekilde yapsa anlayacağım ama çabası çok dikkat çekiyor. Bu konuda birkaç kere uyardım fakat umursamayıp bunun onun kendi hesabı olduğunu söyledi. Belki karışmaya hakkım yok bu konuda ama müdahale etsem iyi olacak...


Çevresindekileri özeniyor sürekli. Bana karşı ilgisi yan yana olduğumuzda dahi azaldı. Fotoğraf çekmekten ve çektirmekten konuşmaya vaktimiz kalmıyor. Sosyal medyayla bağlantılı bir işi olsa yine bir nebze anlayışla karşılayabilirim ama bu adam finans sektöründe çalışıyor yahu...


Güzel güzel konuştum birkaç sefer birazcık "gerçek hayata dönmesi gerektiğini" söyledim. Sıradan hayatlarımız var ikimizin de sonuçta. En garibi de sırf sosyal medyada dikkat çekmek için pandemi öncesinde gittiğimiz yerlerde daha önce paylaşım yapmazken şimdi paylaşım yapıyor.


Ben mi teknolojiden, sosyal medya çağından geri kaldım acaba? Bunun geri kalmakla bir alakası olduğunu da düşünmüyorum gerçi ama zaman zaman bu fikre kapılıyorum. Yapılması gereken buymuş gözüyle bakıyor bana nişanlım. Nasıl değiştiğini ve bu hale geldiğini anlamış değilim. Bu işleri biraz Z kuşağına mı bıraksak aslında? "Bizden geçti." gibi bir yaklaşımım yok aslında, kendimi öyle hissetmiyorum. Ben bile bu yaşadıklarımız karşısında ne hissettiğimi unuttum...


Rumuz: Seren

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